Izraelske obrambene snage (IDF) u petak ujutro dale su rok od 24 sata stanovnicima Gaze da, njih više od milijun, napuste grad i privremeno se evakuiraju na jug enklave. To povećava izvjesnost pokretanja izraelske kopnene ofenzive na Pojas Gaze kako bi se uništilo tamošnja uporišta Hamasa.

"IDF poziva na evakuaciju svih civila iz grada Gaze iz njihovih domova prema jugu, radi njihove vlastite sigurnosti i zaštite, da se presele u područje južno od Gaze", rekao je glasnogovornik IDF-a Jonathan Conricus. "Moći ćete se vratiti u grad Gazu tek kada bude izdana druga objava koja to dopušta. Ne približavajte se području sigurnosne ograde s državom Izrael", dodao je.

Hamas: 'Nepokolebljivo ostanite u Gazi'

Čini se posve nemogućim da više od milijun stanovnika Gaze u 24 sata napusti grad.

"Ujedinjeni narodi smatraju nemogućim da se takav pokret održi bez razornih humanitarnih posljedica", izjavio je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric.

Hamas, islamistička militantan skupina koja vlada Gazom i zbog čijeg napada na Izrael započetog prošle subote izraelska vojska priprema kopnenu invaziju, pozvao je palestinsko stanovništvo Gaze da ne posluša pozive IDF-a i ne napušta grad, već da "nepokolebljivo ostanu u svojim domovima i čvrsto se suprotstave odvratnom psihološkom ratu okupatora".

'Nemoguće je izvući milijun ljudi u 24 sata'

Hoće li Izrael, koji je na granici s Gazom nagomilao vojsku i naoružanje (mobilizirano je 300.000 rezervista) doista krenuti u kopnenu invaziju, kako bi se taj pohod odvijao i bi li u tom slučaju krvoproliće civila bilo neizbježno - pitali smo vojnog analitičara Marinka Ogoreca.

"Ako Izrael krene u kopnenu operaciju, onda će to, nažalost, biti krvoproliće. Kopnena operacija prije svega podrazumijeva neposrednu pripremu topništvom. To, drugim riječima, znači intenzivno gađanje topništvom po svim ciljevima koje prethodi napadu kopnenih snaga. Nakon toga topništvo prebacuje svoju paljbu po dubini teritorija. Naprijed idu snage s oklopnim pojačanjem, znači pješaštvo pozadi i tenkovi koji direktno gađaju ciljeve koji se pojave ispred njih. To će, kratko rečeno, biti zlo", kazao je Ogorec.

"Dati 24 sata da se stanovništvo izvuče, više od milijun ljudi, to jednostavno nije moguće", dodaje.

No, je li moguće da je prijetnja kopnenom invazijom psihološka i taktička igra Izraela, koja se na koncu neće ostvariti. Ogorec smatra da je takvo što malo vjerojatno.

"Ako krenete u jednu takvu kampanju, ako grupirate više od 300 tisuća vojnika na tom malom prostoru, onda je za očekivati da ćete krenuti u kopnenu operaciju. To onda postaje neminovno i nezaustavljivo. Krenut će kad procijene da im je najoptimalnije", kaže.

'Izraelu zasad ne treba konkretna pomoć SAD-a'

Koliko su Izrael i razbuktalo krizno žarište na Bliskom istoku važni Washingtonu jasno govori to što je u vode istočnog Mediterana odmah doplovio najnoviji i najmoćniji američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford. Uz objašnjenje da je tamo kako bi se "otklonila bilo kakva opasnost za Izrael u slučaju da neka neprijateljska sila pokuša iskoristiti situaciju nastalu nakon subotnjeg napada Hamasa". Je li prisutnost najboljeg američkog vojnog broda nadomak zone sukoba tek svojevrsni 'osigurač' ili je SAD spreman otvoreno intervenirati u slučaju da se situacija otme kontroli, a sukob proširi na još neke zemlje Bliskog istoka? Ogorec smatra da je američki nosač zrakoplova ondje ipak kao "određeni oblik osiguranja".

"S druge strane, tamo je i kao deklarativna potpora Izraelu. Za kopnenu operaciju koju planira učiniti, Izraelu zasad ne treba konkretna vojna pomoć SAD-a u vidu intervencije. Izrael ima dovoljno snaga, sredstava i dovoljno obučene i uvježbane profesionalne vojske. Vojne tehnike izraelska vojska ima puno više nego što je potrebno za ovo što namjerava učiniti. Konkretna pomoć zasad im nije potrebna", ističe.

'SAD-u je Izrael prioritet, sve ostalo pada u drugi plan'

Posve je drugo pitanje koliko SAD-u odgovara eksplozivna situacija na Bliskom istoku zapaljena prošle subote napadom Hamasa na Izrael, a nastavljena izraelskim udarima i mogućim osvetničkim pohodom na Gazu. SAD je već rastrgan posrednim angažmanom u Ukrajini i na Pacifiku gdje mogući sukob s Kinom oko Tajvana već dugo tinja i također prijeti rasplamsavanjem.

"Razvučenost SAD-a na doslovno tri strane Amerikancima nikako ne odgovara i sada će se vjerojatno naći u poziciji da određuju prioritete. Morat će to učiniti. U svakom slučaju, SAD-u je Izrael uvijek prioritet prve razine pa u ovakvim situacijama sve ostalo pada u drugi plan. Hoće li se to odraziti na potporu Ukrajini ili njihov angažman na Pacifiku, tek treba vidjeti. No ono što se ovih dana vidi jest da je Izrael SAD-u vanjskopolitički prioritet broj jedan", ustvrdio je Ogorec.

