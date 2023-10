Rishi Sunak pozvao je Izrael da 'zaštiti obične Palestince'

Human Rights Watch: Izrael koristio bijeli fosfor u Gazi i Libanonu

Izraelska vojska traži preseljenje 1,1 milijun Palestinaca u Gazi u roku 24 sata

Hezbolah preuzeo odgovornost za napad na četiri lokacije u Izraelu

U Gazi ubijeno gotovo 600 djece

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Šeik iz Katra pozvao SAD da spasi civile

21.59 - Katar nastoji otvoriti humanitarni koridor za pomoć u Gazi, rekao je njegov premijer. Prerano je suditi o napretku u oslobađanju talaca, s obzirom na intenzitet sukoba, rekao je šeik Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani. Pozvao je partnere, posebice SAD, da spase civile od posljedica krize.

Netanyahu: 'Uništit ćemo Hamas i pobijediti'

21.57 - Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u petak da je jednotjedna ofenziva koju je njegova zemlja pokrenula kao odgovor na napad Hamasa prošle subote "samo početak", iako nije pojasnio što bi moglo uslijediti ili koliko bi mogla trajati.

"Uništit ćemo Hamas i pobijediti, ali to će tražiti vrijeme", rekao je u petak navečer u obraćanju naciji.

To je prvi puta da se Netanyahu na ovaj način obratio naciji na šabat, dan odmora.

"Naši neprijatelji tek su počeli plaćati cijenu. Ne mogu otkriti što je sljedeće, ali kažem vam da je tek početak", kazao je. "Udaramo naše neprijatelje neviđenom snagom", naglasio je Netanyahu u izjavi koju je prenosila televizija.

Uoči očekivane kopnene invazije izraelska vojska gomila tenkove u blizini pojasa Gaze. Izraelci su pozvali civile grada Gaze, više od milijun ljudi, da se presele na jug.

Izrael poručuje kako grozan napad na njegove civile znači da mora eliminirati militantnu skupinu Hamas te da se svi drugi trebaju maknuti s puta.

Bolnice imaju novi rok za evakuaciju - 6 sati ujutro

21.51 - Izraelske snage odgodile su zahtjev za evakuacijom bolnice Al Awda u Pojasu Gaze zbog apela Liječnika bez granica (MSF). Imaju novi rok za evakuaciju - 6 sati ujutro.

"Evakuacija pacijenata je i dalje komplicirana", poručili su na društvenim mrežama.

'Čak i ratovi imaju pravila'

21.31 - Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres otkrio je da je "situacija u Gazi dosegla novu opasnu nisku razinu".

"Cijeli teritorij suočava se s krizom vode. Nema struje. Naše osoblje UN-a i naši partneri rade danonoćno kako bi pomogli ljudima u Gazi", rekao je pa dodao da "svi taoci moraju biti oslobođeni, a međunarodno pravo i zakon o ljudskim pravima moraju se poštivati, civili moraju biti zaštićeni i nikada korišteni kao štitovi".

Antonio Guterres rekao da je da "čak i ratovi imaju pravila" pa pozvao sve svjetske čelnike da progovore protiv govora mržnje, antisemitizma, antimuslimanske netrpeljivosti i neprihvatljivog dehumanizirajućeg jezika.

Izrael dao bolnici samo 'dva sata za evakuaciju'

19.53 - Izrael je bolnici u Gazi dao "samo dva sata za evakuaciju", priopćila je humanitarna organizacija.

Glavni tajnik UN-a pozvao Izrael da spriječi 'humanitarnu katastrofu'

19.50 - Glavni tajnik UN-a António Guterres pozvao je izraelske vlasti da "spriječe humanitarnu katastrofu", kazao je njegov glasnogovornik. Nikakva pomoć ne stiže u Gazu jer su granični prijelazi i dalje zatvoreni, rekao je UN.

“Od sinoć su glavni tajnik i njegov tim u stalnom kontaktu s izraelskim vlastima pozivajući ih da spriječe humanitarnu katastrofu”, rekao je Stéphane Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika, na brifingu u sjedištu UN-a u New Yorku.

Rekao je da je od ključne važnosti da izraelske vlasti zaštite sve civile, uključujući UN-ova skloništa u Gazi.

Gotovo sve granične prijelaze prema Gazi kontrolira Izrael, a jedan kontrolira Egipat na jugu.

Ubijeno 70 ljudi dok su bježali iz Gaze, kaže Hamas

19.31 - Tiskovni ured Hamasa priopćio je da je 70 ljudi, većinom žena i djece, ubijeno u izraelskom zračnom napadu na konvoje koji su bježali iz grada Gaze.

Potpukovnik IDF-a: 'Ovo je eskalacija. To je dio naših napora da vratimo mir i sigurnost narodu Izraela i porazimo Hamas'

19.29 - Potpukovnik izraelskih obrambenih snaga (IDF) Peter Lerner rekao je za Sky News da su lokalizirani upadi u Gazu provedeni da bi se locirale "potencijalne otete osobe", identificirala tijela i "potražili teroristi". To je, kazao je, "nastavak onoga što smo radili zadnjih sedam dana".

"Ovo je eskalacija. To je dio naših napora da vratimo mir i sigurnost narodu Izraela i porazimo Hamas", dodao je. Objasnio je da još ima ljudi za kojima se traga, a ovaj potez dio je operacije kojom se pokušava otkriti jesu li ti ljudi oteti ili mrtvi. "Još uvijek postoji prijetnja" u južnom Izraelu, otkrio je Lerner, a "teroristi" Hamasa bi još uvijek mogli biti na tom teritoriju.

Izraelci evakuirali svoj najsjeverniji grad i proglasili ga ratnom zonom

19.23 - Kako javlja NBC, evakuiran je najsjeverniji grad Izraela Metula, u blizini libanonske granice, a izraelske obrambene snage proglasile su ga zatvorenom vojnom zonom. Ulazak u to područje strogo je zabranjeno.

Hezbolah se uključio u rat

19:00 - Libanonska militantna skupina preuzela odgovornost za napade na četiri izraelske lokacije.

“Kao odgovor na izraelske napade ovog petka poslijepodne na blizinu niza južnolibanonskih gradova, mudžahedini Islamskog otpora napali su sljedeće izraelske lokacije: lokaciju Al-Abad, lokaciju Miskvam, lokaciju Ramia i mjesto Jal Al-Alam, izravnim i odgovarajućim oružjem, i svi su postigli precizne pogotke”, navodi se u priopćenju Hezbolaha.

Granata je pala na skup međunarodnih novinara u Libanonu, jedan je ubijen

18.46 - Ubijen je novinar, a još šest drugih ljudi ranjeno je u izraelskom granatiranju južnog Libanona, prema svjedocima. Granata je pala na skup međunarodnih novinara koji su pratili sukobe na granici, izvijestio je Associated Press. Neki su hitno prebačeni u bolnicu kolima hitne pomoći. Do granatiranja je došlo tijekom razmjene vatre duž libanonsko-izraelske granice između izraelskih trupa i pripadnika libanonske militantne skupine Hezbollah.

'Rođen sam ovdje, ovdje ću i umrijeti'

18.20 - Zemlje su pozvale Izrael da odgodi napad na sjever Gaze gdje se više od milijun civila većinom oglušilo o njegovu naredbu da se evakuiraju prije nego što krene na militante Hamasa koji su prije tjedan dana pobili Izraelce.

Ta militantna skupina, koja kontrolira gusto naseljen palestinski teritorij, najavljuje da će se boriti do zadnje kapi krvi, a stanovnicima je poručila da ne idu nigdje iako im je Izrael naredio da se evakuiraju na jug enklave unutar 24 sata.

Dio Palestinaca poslušao je tu poruku, no do petka poslijepodne bilo je malo znakova masovnog egzodusa.

“Smrt je bolja od odlaska”, rekao je 20-godišnji Mohammad, govoreći za agenciju Reuters ispred ruševina zgrade koju je Izrael raketirao prije dva dana. “Rođen sam ovdje, ovdje ću i umrijeti. Odlazak je stigma”.

S prekinutim dotokom struje, hrane i vode nakon tjedna izraelskog bombardiranja, Ujedinjeni narodi objavili su da se civili u Gazi nalaze u nemogućoj situaciji.

Omča oko vrata civilnog stanovništva Gaze se steže. Kako bi 1,1 milijun ljudi trebao prijeći preko gusto naseljenog ratnog područja u manje od 24 sata?”, pitao je humanitarni šef UN-a Martin Griffiths na društvenim mrežama. "U Pojasu Gaze nema sigurnog mjesta”, upozorio je pak palestinski Crveni polumjesec.

U Gazi ubijeno skoro 600 djece

18.15 - Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da je ubijeno 1799 ljudi, a od toga je 583 djece te 351 žena. Ima i ozlijeđenih. Njih je oko 7388, a među njima je 1901 dijete i 1185 žena.

Tisuće Palestinaca napušta Gazu

18.13 - Tisuće Palestinaca napuštaju rodne gradove i sele prema jugu zbog naređenja izraelske vojske. UN je priopćio da je do danas već više od 423.000 ljudi otišlo iz svojih domova - neki automobilima i kamionima, a drugi pješice do rijeke Gaze.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Na sjeveru Gaze poginulo 17 ljudi

17.58 - U zračnom napadu na Beit Lahiyu, na sjeveru Gaze, poginulo je 17 ljudi, prema novinskoj agenciji Shehab koja stoji iza Hamasa. Do napada je došlo nakon što je Izrael rekao Palestincima koji žive na sjeveru Gaze da se presele na jug u roku od 24 sata. To je naredba u interesu sigurnosti civila, dodali su Izraelci, jer je "Gaza područje u kojem se odvijaju vojne operacije". IDF će "značajno djelovati u gradu Gazi" u nadolazećim danima, upozorili su, sugerirajući da bi mogla prijetiti potencijalna kopnena ofenziva.

Brojni političari stigli u Izrael; Ursula vonder Leyen žuri u sklonište zbog mogućih napada

17.36 - U Izraelu su i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola te predsjednica Europske komisije Ursula vonder Leyen. Na Twitteru (X) pojavila se snimka u kojoj njih dvije žure u sklonište dok odzvanjaju sirene za uzbunu.

Metsola bi mogla pozvati na hitno oslobađanje taoca, ali i zatražiti stvaranje humanitarnog koridora te zaštitu civilne infrastrukture u Gazi.

"Ovdje smo s porukom solidarnosti nakon najgoreg terorističkog napada koji je Izrael doživio generacijama. Teror neće prevladati. Važan je način na koji ćemo odgovoriti. Možemo i moramo zaustaviti Hamas i učiniti što možemo da ublažimo humanitarne posljedice", napisala je Metsola na društvenim mrežama.

I talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani stigao je u Izrael.

Prosvjeduje se diljem Bliskog istoka i Azije

17.28 - Deseci tisuća ljudi demonstrirali su danas diljem Bliskog istoka i Azije u znak podrške Palestincima i protiv izraelskih zračnih napada. To naglašava i rizik od izbijanja šireg regionalnog sukoba dok se Izrael priprema za moguću kopnenu invaziju. Prosvjedi su se, između ostalog, održali u Iraku, Libanonu, Bangladešu i Kašmiru.

Napadi i u Haniti, gradu blizu libanonske granice

17.20 - Na izraelskom radiju javili su kako su stanovnici Hanite u sjevernom Izraelu zamoljeni da ostanu u svojim domovima jer se smatra da su militanti prešli na izraelski teritorij. Istovremeno, javljaju da je Izrael pogodilo osmatračnicu libanonske vojske u Dhayri, a IDF je dodao je da su otvorili vatru nakon eksplozije u Haniti.

SAD je spreman Izraelu poslati dodatnu vojnu pomoć

16:30 SAD i drugi zapadni saveznici najavili su da će podržati Izrael u onome što njegovi čelnici nazivaju dugim ratom koji slijedi.

"Udarna skupina USS Gerald R. Ford je u regiji, predvođena najvećim nosačem zrakoplova na svijetu. Pojačali smo eskadrile američkih borbenih zrakoplova na Bliskom istoku te smo potpuno spremni za raspoređivanje dodatnih snaga ako će to biti potrebno”, rekao je američki ministar obrane Lloyd Austinnovinarima u Tel Avivu, na konferenciji za medije s izraelskim kolegom po dužnosti Yoavom Gallantom.

"Stajat ćemo uz Izrael kao što stojimo uz Ukrajinu", naveo je Austin.

John Kirby: 'Ti su Palestinci također žrtve. Oni nisu ovo tražili...'

16.25 - Poziv Izraela upućen prema više od milijun civila u sjevernoj Gazi, da se presele u roku od 24 sata, bit će "težak zadatak", iako Sjedinjene Američke Države nemaju dvojbe u vezi s tom odlukom, rekao je u petak glasnogovornik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost John Kirby.

"To je puno ljudi u vrlo kratkom vremenskom razdoblju", rekao je Kirby u intervjuu za MSNBC. "Razumijemo što pokušavaju učiniti i zašto to pokušavaju učiniti - pokušavaju izolirati civilno stanovništvo od Hamasa koji je njihova prava meta", dodao je.

Kirby je istaknuo da američki dužnosnici rade s Izraelom i Egiptom na uspostavi sigurnog prolaza za civile koji žive u Pojasu Gaze. Riječ je o jednom od najgušće naseljenih područja na Zemlji u kojemu živi 2,3 milijuna ljudi.

"Naravno, ne želimo vidjeti ozlijeđene civile", rekao je kasnije za CNN. “Mi podržavamo siguran izlazak iz Gaze, a to svakako uključuje mogućnost da se ljudi sigurno kreću unutar Gaze", dodao je.

"Ti su Palestinci također žrtve. Oni nisu ovo tražili, nisu pozvali Hamas i rekli im: 'Napadnite Izrael'", istaknuo je Kirby.

Kirby je rekao da ne može potvrditi Hamasovu tvrdnju da je u posljednja 24 sata u izraelskim napadima na Gazu ubijeno 13 zarobljenika.

Izrael gomila vojnu opremu, u gradu se čuju sirene za raketne napade

16.12 - Novinarka Sky Newsa je u gradu Sderotu koji se nalazi oko kilometar od granice s Gazom. Tamo svjedoči "velikom gomilanju" vojne opreme u Izraelu koji je poslao tenkove, topništvo i trupe koje se pripremaju ako se izda zapovijed za kopnenu ofenzivu.

"U samom gradu čule su se brojne sirene za raketne napade", rekla je. Atmosferu je, kako je kazala, "vrlo napeta", a dodala je da se "čini da je još pustije nego jučer. Vrlo je, vrlo jezivo jer svi očekuju da će se nešto dogoditi."

Vatikan ponudio posredovanje u oslobađanju talaca i smirivanju sukoba u Gazi

16.03 - Vatikan je u srijedu ponudio posredovanje između Izraela i palestinskih militanata radi oslobađanja talaca u Gazi i uspostave mira, no istovremeno je upozorio da izraelski odgovor na "neljudski" napad Hamasa mora poštivati načelo "razmjernosti".

U intervjuu vatikanskim medijima, kardinal Pietro Parolin, državni tajnik Vatikana, rekao je da Sveta Stolica i dalje čvrsto vjeruje kako je rješenje dviju država jedini način za uspostavu trajnog mira u regiji.

"Oslobađanje izraelskih talaca i zaštita nevinih civila u Gazi u središtu su problema do kojeg su doveli napad Hamasa i odgovor izraelske vojske", rekao je Parolin, glavni vatikanski diplomat i nakon pape Franje druga osoba u hijerarhiji Svete Stolice.

"To je naša glavna briga, briga Pape i međunarodne zajednice. Sveta Stolica je kao i uvjek spremna za bilo kakvo nužno posredovanje".

"Ključno je vratiti se razumu, odreći se slijepe logike mržnje i odbaciti nasilje kao rješenje. Pravo napadnutih je da se brane, ali čak i legitimna obrana mora poštivati načelo razmjernosti", dodao je Parolin.

Državni tajnik je pozvao na izravne pregovore Izraela i Hamasa "kako bi se izbjeglo daljnje krvoproliće koje se događa u Gazi gdje su u napadima izraelske vojske stradale brojne civilne žrtve". Bilo koje trajno rješenje, nastavio je Parolin, mora uzeti u obzir izraelska naselja na okupiranim područjima i status Jeruzalema. Izraelsko veleposlanstvo u Vatikanu objavilo je da je Parolin ondje u petak došao izraziti "najdublju tugu i solidarnost" zbog napada Hamasa.

Hamas je osovina zla

15.51 - Izrael vodi sveobuhvatni rat protiv militanata Hamasa kako bi se postigla trajna promjena i zaštitila njegova budućnost prosperitetne demokracije, rekao je u petak ministar obrane te zemlje Yoav Gallant, nazivajući Hamas dijelom "osovine zla" s Iranom.

Tijekom konferencije za medije s američkim kolegom Lloydom Austinom izraelski ministar je upitan je li Teheran dao suglasnost za napad Hamasa iz Pojasa Gaze. "To nije važno, jer je ta ideja bila iranska", rekao je Gallant.

Sedmog dana borbi Gallant je rekao kako palestinski civili koji „žele spasiti svoje živote” moraju poslušati izraelsko upozorenje te se evakuirati na jug te enklave. Ujedinjeni narodi istovremeno upozoravaju kako tamo prijeti humanitarna kriza neviđenih razmjera.

Gallant je odbio odgovoriti na pitanje novinara o tome hoće li se Izrael držati upozorenja o 24 sata roka za evakuaciju, izdanog u petak ujutro. "Ovo je rat za postojanje Izraela kao prosperitetne, demokratske države, doma židovskog naroda”, kazao je.

"Borimo se za naš dom. Borimo se za našu budućnost”, nastavio je.

"Put će biti dug, ali vam obećavam da ćemo na kraju pobijediti”.

Hezbollah spreman pridonijeti borbama

15.40 - Zamjenik vođe Hezbolaha Naim Kasim rekao je u petak da skupinu neće pokolebati pozivi da se ne uključuje u sukob Izraela i Hamasa te da je "u potpunosti spremna" pridonijeti borbama.

"Zakulisni pozivi velikih sila, arapskih zemalja, izaslanika Ujedinjenih naroda koji nam izravno i neizravno govore da se ne miješamo, neće imati učinka", rekao je Kasim pristašama na okupljanju u južnom predgrađu Bejruta.

"Hezbolah savršeno dobro zna svoje dužnosti. Mi smo spremni, u potpunosti spremni i pratimo razvoj događaja iz trenutka u trenutak", rekao je Kasim.

Skupina se već sukobila s Izraelom preko libanonske granice više puta nakon napada palestinske frakcije Hamasa na izraelske gradove i izraelskog osvetničkog bombardiranja Pojasa Gaze.

Kasim je najviši dužnosnik Hezbolaha koji je javno progovorio o nasilju. Vođa Hezbolaha Hasan Nasralah još nije komentirao razvoj događaja.

"Pitanje koje se postavlja, a koje svi čekaju: što će Hezbolah učiniti i kakav će biti njegov doprinos?" rekao je Qasim. "Pridonijet ćemo sukobu u sklopu našeg plana...kad dođe vrijeme za bilo kakvu akciju, mi ćemo je izvršiti", dodao je.

Uzbuna u sjevernom Izraelu

14.12 - Sirene su se oglasile u sjevernom Izraelu, upozoravajući na opasnost od raketiranja. Palestinska militantna skupina Hamas ispaljivala je rakete na jug Izraela tijekom proteklog dana, posebice na grad Ashkelon.

Izraelske snage ubile su tri Palestinca na Zapadnoj obali, priopćilo je palestinsko ministarstvo zdravstva. Ubijeni su tijekom prosvjeda podrške Gazi, javlja Sky News.

Palestincima bacaju letke s upozorenjeme

13.08 - Iznad Gaze bačeni su leci koji govore civilima da odmah napuste svoje domove, javlja Sky News. "Stanovnicima grada Gaze, terorističke organizacije su započele rat protiv države Izrael", stoji u lecima. "Grad Gaza je postao bojno polje. Morate odmah evakuirati svoj dom i uputiti se u južnu dolinu Gaze." Civilima je rečeno da se do daljnjega ne vraćaju u svoje domove, te da također evakuiraju javna skloništa.

SAD je mogao potaknuti naredbu o evakuaciji

12.01 - Vojni analitičar Sky Newsa Sean Bell iznio je svoju reakciju na vijest da je Palestincima rečeno da se zbog svoje sigurnosti presele na jug Gaze. Kaže da je ovo "vrlo značajno" i uključuje evakuacije ne samo iz grada Gaze, već i iz "dosta drugih područja". Više od milijun ljudi trebat će preseliti - što Bell kaže da je "prilično malo vjerojatno". Evakuacije bi mogle biti preteča ulaska izraelske vojske u to područje, kaže on. "Iz vojne perspektive, to je nevjerojatno opasan i težak posao za obavljanje, ući u urbanu borbu koja bi, čak i da je puno civila otišlo, ostavila IDF nevjerojatno ranjivom", kaže on. Odluka da se civilima kaže da odu možda je bila rezultat američkih diplomatskih posjeta, pri čemu su američki dužnosnici govorili Izraelu da se pobrine za civile. Bell kaže da je posljednji put kad je Izrael započeo kampanju bombardiranja rekao civilima da odu - ali nije bilo kamo otići. Sada je Izrael dao Palestincima mogućnost da se negdje presele, kaže on.

Hamas pozvao Palestince da ne napuštaju domove

9.11 - Hamas je u petak rekao Palestincima koji žive u Gazi da ne napuštaju svoje domove, navodi se u priopćenju poslanom medijskim organizacijama. Naoružana skupina, koja upravlja teritorijem, optužila je Izrael za sudjelovanje u "psihološkom ratu" slanjem poruka u kojima se palestinskim civilima i zaposlenicima međunarodnih organizacija govori da se evakuiraju na jug. "Okupacija se pokušava širiti i cirkulirati lažnu propagandu raznim sredstvima, s ciljem stvaranja zbunjenosti među građanima i potkopavanja stabilnosti naše unutarnje fronte", stoji u priopćenju, misleći na Izrael, piše CNN.

Britanci pozvali civile da slijede naredbu o evakuaciji

8.50 - Ministarstvo vanjskih poslova UK-a poziva ljude u gradu Gazi da slijede naredbu o evakuaciji. Izraelska vojska ranije je rekla civilima da izađu i presele se u južnu Gazu u roku od 24 sata radi vlastite sigurnosti, prenosi Sky News. Na stranici sa savjetima za putovanja britanskog Ministarstva vanjskih poslova piše: "Izraelska vojska je ujutro 13. listopada objavila da bi se cijelo stanovništvo Gaze sjeverno od Wadi Gaze trebalo preseliti u južnu Gazu unutar sljedeća 24 sata. Savjetujemo da slijedite ove savjete koje su izdale izraelske vlasti. Svjesni smo da je ovo situacija koja se brzo mijenja i predstavlja značajne rizike."

'Vrijeme je za rat'

7.56 - Izraelska vojska u petak je pozvala sve civile grada Gaze, više od milijun ljudi, da se presele na jug u roku od 24 sata, istodobno gomilajući tenkove u blizini Pojasa Gaze uoči očekivane kopnene invazije. "Sada je vrijeme za rat", rekao je izraelski ministar obrane Yoav Gallant dok su izraelski ratni zrakoplovi nastavili gađati Gazu u znak odmazde za najsmrtonosniji napad palestinskih militanata u izraelskoj povijesti. Izraelska vojska objavila je da će djelovati "drastično" u gradu Gazi u nadolazećim danima i da će se civili moći vratiti tek kada bude donesena nova objava. Ujedinjeni narodi rekli su kako smatraju nemogućim da se takvo preseljenje obavi "bez razornih humanitarnih posljedica". "Ujedinjeni narodi snažno apeliraju da se svaka takva naredba, ako bude potvrđena, poništi kako bi se izbjeglo da se ono što je već tragedija pretvori u katastrofu", rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric. Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan opisao je odgovor UN-a na rano upozorenje Izraela stanovnicima Gaze kao "sramotan". Dužnosnik Hamasa rekao je da je upozorenje u vezi s Gazom "lažna propaganda" i pozvao građane da ne nasjedaju na to.

Sunak pozvao Izrael da zaštiti obične Palestince

7.19 - Britanski premijer Rishi Sunak pozvao je Izrael da "zaštiti obične Palestince" dok progoni militante Hamasa odgovorne za ubojstvo Izraelaca. Downing Street je potvrdio da je premijer razgovarao sa svojim izraelskim kolegom Benjaminom Netanyahuom u četvrtak nakon što je pristao poslati brodove Kraljevske mornarice i nadzorne zrakoplove Kraljevskog ratnog zrakoplovstva kao potporu Tel Avivu nakon napada Hamasa. Glasnogovornica vlade je rekla je da je tijekom telefonskog razgovora Sunak "ponovio da UK stoji rame uz rame s Izraelom u borbi protiv terorizma" i da Hamas "nikada više ne bi trebao biti u mogućnosti počiniti zločine nad izraelskim narodom". "Imajući na umu da se Hamas upleo u civilno stanovništvo u Gazi, premijer je rekao da je važno poduzeti sve moguće mjere kako bi se zaštitili obični Palestinci i omogućila humanitarna pomoć", dodala je.

Netanyahu je obećao da će "slomiti" Hamas nakon što su njegovi borci u subotu upali na jug zemlje i masakrirali stotine ljudi, uključujući ubojstva djece u njihovim domovima i mladih na glazbenom festivalu. Izraelska vojska je kao odgovor projektilima uništila Pojas Gaze, a priprema se i kopnena ofenziva - potez koji će vjerojatno povećati broj mrtvih. Smatra se da je u sukobu već poginulo blizu 3000 ljudi. Tel Aviv je u četvrtak priopćio da će potpuna opsada Gaze ostati na snazi sve dok militanti Hamasa ne oslobode oko 150 taoca otetih tijekom ubojitog upada.

Human Rights Watch: Izrael koristio bijeli fosfor u Gazi i Libanonu

6.53 - Human Rights Watch u četvrtak je optužio Izrael za korištenje streljiva s bijelim fosforom u vojnim operacijama u Gazi i Libanonu, rekavši da uporaba takvog oružja dovodi civile u opasnost od ozbiljnih i dugotrajnih ozljeda. Upitana za komentar na optužbe, izraelska vojska je odgovorila da "trenutačno nije upoznata s korištenjem oružja koje sadrži bijeli fosfor u Gazi". Nisu komentirali tvrdnje o uporabi u Libanonu, prenosi Reuters. Izrael je bombardirao Gazu kao odmazdu za Hamasovo divljanje u gradovima južnog Izraela u kojem je ubijeno najmanje 1300 ljudi. U Gazi je ubijeno najmanje 1500 Palestinaca, a Izrael je također gađao i libanonski Hezbolah.

Human Rights Watch je objavio da je provjerio video snimke nastale u Libanonu 10. listopada i Gazi 11. listopada koje, kako tvrde, pokazuju "višestruke zračne udare topnički ispaljenog bijelog fosfora iznad gradske luke Gaze i dva ruralna mjesta duž izraelsko-libanonske granice". Objavili su i poveznice na dvije videosnimke objavljene na društvenim mrežama za koje tvrde da pokazuju "korištenje artiljerijskih projektila od 155 mm bijelog fosfora, očito za dimne zavjese, označavanje ili signalizaciju". Obje navodno prikazuju područje u blizini izraelsko-libanonske granice.

Organizacija nije objavila poveznice na videozapise koji pokazuju njihovu upotrebu u Gazi. Palestinski TV kanali prikazali su videosnimku na kojoj se vide tanki oblačići bijelog dima na nebu iznad Gaze koji su navodno uzrokovani fosfornim streljivom. Bijeli fosfor se smatra zapaljivim oružjem prema Protokolu III Konvencije o zabrani uporabe određenih konvencionalnih oružja. Protokol, koji Izrael nije potpisao i ne obvezuje ga, zabranjuje korištenje zapaljivog oružja protiv vojnih ciljeva koji se nalaze među civilima.

Upozorenje izraelske vojske

6.45 - Ujedinjeni narodi priopćili su rano u petak kako im je izraelska vojska rekla da bi se oko 1,1 milijun Palestinaca u Gazi trebalo preseliti na jug enklave u sljedeća 24 sata. "Ujedinjeni narodi smatraju nemogućim da se takav pokret održi bez razornih humanitarnih posljedica", rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric u izjavi. "Ujedinjeni narodi snažno apeliraju da se svaka takva naredba, ako bude potvrđena, poništi izbjegavajući da se ono što je već tragedija pretvori u katastrofalnu situaciju", rekao je. Dujarric je dodao da se naredba izraelske vojske odnosi i na svo osoblje UN-a i one koji su smješteni u objektima UN-a, uključujući škole, zdravstvene centre i klinike, prenosi Reuters.

Izrael je obećao da će uništiti pokret Hamas koji vlada Pojasom Gaze, kao odmazdu za najsmrtonosniji napad na civile u izraelskoj povijesti, kada su stotine naoružanih napadača prešle granicu i u subotu divljale izraelskim gradovima. Izraelski dužnosnici kažu da je broj mrtvih unutar Izraela porastao na više od 1300. Većina su bili civili ubijeni u svojim domovima, na ulicama ili na plesnoj zabavi. Vlasti u Gazi priopćile su da je više od 1500 Palestinaca ubijeno i preko 6000 ranjeno u osvetničkim izraelskim zračnim udarima, a planiraju i kopneni napad.