Ispod Pojasa Gaze Hamas je izgradio tajni labirint tunela, a iz Izraela su kazali kako dijelove tog tunela napada vojska, javlja BBC. Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) kazao je kako se Gaza dijeli na dva sloja: jedan su civili, a drugi je Hamas. Njihov cilj je, objasnio je, taj drugi sloj.

"Ovo nisu bunkeri za civile u Gazi. To je samo za Hamas i druge teroriste kako bi mogli nastaviti ispaljivati rakete na Izrael, planirati operacije, lansirati teroriste u Izrael", kazali su iz IDF-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Teško je procijeniti koliko je taj labirint velik, no Izrael mu je dao ime "metro u Gazi" jer se vjeruje da se proteže ispod teritorija koji je dugačak samo 41 km i širok 10 km. Nakon sukoba 2021. godine, iz IDF-a su otkrili da su uništili više od 100 km tunela u zračnim napadima. Hamas je u međuvremenu tvrdio da se njegovi tuneli protežu 500 km i da je samo 5 posto pogođeno.

Kakvi su to tuneli?

S izgradnjom tunela počeli su 2005. godine, no radovi su se ubrzali nakon što je Hamas preuzeo kontrolu nad Pojasom dvije godine kasnije, što je potaknulo Izrael i Egipat da počnu ograničavati kretanje robe i ljudi iz sigurnosnih razloga. Gotovo 2500 tunela koristili su se za krijumčarenje komercijalne robe, goriva i oružja od strane Hamasa i drugih militantnih skupina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U 2013. godini, IDF je otkrio 1,6 km dug i 18 metara dubok tunel obložen betonskim krovom i zidovima koji vodi od Stripa do kopna u blizini izraelskog kibuca nakon što su stanovnici čuli čudne zvukove. Izrael je iduće godine naglasio da se to treba uništiti, a njegove snage su onda uništile više od 30 tunela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prekogranični tuneli uglavnom su rudimentarni, što znači da nemaju gotovo nikakve utvrde. Kopaju se za jednokratnu svrhu - invaziju na izraelski teritorij", kazala je dr. Daphné Richemond-Barak, stručnjakinja za podzemno ratovanje koja predaje na Sveučilištu Reichman u Izraelu. "Tuneli unutar Gaze su drugačiji jer ih Hamas redovito koristi. Vjerojatno je udobnije biti u njima duže vrijeme. Definitivno su opremljeni za dužu, trajnu prisutnost", dodala je.

"Vođe se skrivaju tamo, imaju zapovjedno-kontrolne centre, koriste ih za transport i komunikacijske linije. Opremljeni su strujom, rasvjetom i željezničkim tračnicama. Možete se više kretati i stajati", otkrila je Richemond-Barak pa kazala da je Hamas posljednjih godina "usavršio" izgradnju tunela i ratovanja, dok je promatrao taktike sirijskih pobunjeničkih boraca u Alepu i džihadističkih militanata iz grupe Islamska država (IS) u Mosulu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hamas ima tehnike za izraelske napade?

Vjeruje se da su tuneli unutar Gaze čak 30 m ispod površine, a da su ulazi smješteni na donjim katovima kuća, džamija, škola i drugih javnih zgrada kako se militanti ne bi razotkrili. Moguće je i da su Hamasovi militanti koristili prekogranični tunel tijekom napada prošlog vikenda u Izraelu jer su postojali izvještaji da je izlaz iz tunela otkriven u blizini kibuca Kfar Aza gdje su ubijeni deseci civila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Richemond-Barak kazala je da bi to bio šok, no naglasila da nijedan sustav za otkrivanje tunela nije siguran. "Zato su se tuneli od davnina koristili u ratu, jer ne postoji način da se to spriječi, objasnila je. Upozorila je da se vjeruje kako će IDF uništiti cijelu Hamasovu mrežu tunela u Gazi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hamas je vrlo dobar u korištenju ljudskih štitova. Jednom kada je udar neizbježan i oni to znaju, stavit će nedužne civile na vrhove zgrada. To je prisililo Izrael da otkaže udare mnogo puta", kazala je dr. Richemond-Barak. Takvu tehniku, dodala je, Hamas bi mogao iskoristiti i u tunelima što bi moglo dovesti do velikog broja ljudskih žrtvi.

Izraelci bi u tunele mogli poslati dronove

Mreža tunela mogla bi poljuljati prednosti IDF-a - u smislu tehnologije i inteligencije pa povećati poteškoće urbanog ratovanja i predstavljati smrtonosnu prijetnju izraelskim trupama, otkrila je dr. Richemond-Baraku. "Kao prvo, Hamas je imao dovoljno vremena da postavi cijelu mrežu u zamku", kazala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mogli bi oteti vojnike u iznenadnim napadima. A onda imate sve druge rizike - ponestane kisika, borba protiv neprijatelja u borbi jedan na jedan i spašavanje ranjenih vojnika postaje praktički nemoguće", objasnila je stručnjakinja.

Colin Clark, direktor istraživanja u sigurnosnoj konzultantskoj tvrtki Soufan Group, kazao je da bi Izrael u tunele mogao poslati dronove i bespilotna vozila da bi ih mapirali i identificirali zamke prije nego što uđu vojnici. I ratni zrakoplovi mogli bi ispustiti bombe za "razbijanje bunkera", koje prodiru duboko u zemlju prije nego što detoniraju. No, one bi predstavljale rizik od kolateralne štete zbog gustog urbanog terena.

POGLEDAJTE VIDEO: Tajni tuneli ispod Gaze nove su izraelske mete: Do sada je bačeno 6 tisuća bombi teških 4 tisuće tona