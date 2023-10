Izraelska vojska nastavlja udare na Hamas u Pojasu Gaze

TIJEK DOGAĐAJA:

Izraelska vojska nastavlja udare na Hamas u Pojasu Gaze

8:13 - Izraelske obrambene snage (IDF) "nastavljaju udarati na terorističke ciljeve Hamasa u Pojasu Gaze", navodi se u priopćenju skupine.

IDF je na Telegramu rekao da su prošlog petka njegovi borbeni zrakoplovi izveli široke napade diljem Pojasa Gaze. "Ovo je uključivalo desetke terorističkih meta Hamasa, kao i terorističkih operativaca Nukhbe koji su bili na stacionaži u Pojasu Gaze", rečeno je. "Nukhba teroristički operativci bili su jedna od vodećih snaga koje su vodile infiltraciju u Izrael prošle subote", dodaje se.

Velik broj Palestinaca se kreće prema jugu Pojasa Gaze

IDF je također rekao da su tijekom prošlog dana borbeni zrakoplovi IDF-a napali operativni stožer koji koristi Hamas. "Tijekom napada, borbeni zrakoplovi IDF-a ubili su Merada Abu Merada koji je bio šef Hamasovog zračnog sustava u gradu Gazi i bio je u velikoj mjeri odgovoran za usmjeravanje terorista tijekom masakra u subotu", navodi se.

7:51 - Više od milijun Palestinaca u sjevernoj Gazi suočilo se u subotu s izraelskim rokom da pobjegnu na jug, a premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je Izrael tek počeo uzvraćati na prošlotjedne napade Hamasa po južnom Izraelu. Izraelska vojska ustvrdila je u subotu da se veliki broj palestinskih civila kreće prema jugu. "Vidjeli smo značajno kretanje palestinskih civila prema jugu", rekao je glasnogovornik izraelske vojske Jonathan Conricus na video brifingu rano u subotu. Nije spominjao rok i nije odgovarao na pitanja.

"Oko Pojasa Gaze, izraelski rezervisti… pripremaju se za sljedeću fazu operacija. Oni su posvuda oko Pojasa Gaze, na jugu, u središtu i na sjeveru, i pripremaju se za svaki cilj koji dobiju, za svaki zadatak. Uništit ćemo Hamas i njegovu vojnu sposobnost i iz temelja promijeniti situaciju tako da Hamas nikada više ne bude imao mogućnost nanijeti bilo kakvu štetu izraelskim civilima ili vojnicima." Američki predsjednik Joe Biden rekao je da su u tijeku konzultacije s regionalnim vladama o humanitarnoj krizi u Gazi dok su okruženi Palestinci izloženi nestašici hrane i vode i bez struje usred žestokog izraelskog bombardiranja i blokade.

Izrael je obećao da će uništiti Hamas zbog napada prije tjedan dana u kojem su njegovi borci ubili 1300 Izraelaca, uglavnom civila, i zarobili desetke talaca. Izrael je od tada stavio Pojas Gaze, dom za 2,3 milijuna Palestinaca kojim upravlja Hamas, pod potpunu opsadu i bombardirao ga zračnim napadima bez presedana. Vlasti Gaze kažu da je 1.900 ljudi ubijeno. Više od milijun stanovnika sjeverne Gaze u petak je dobilo rok od 24 sata od Izraela da pobjegnu na jug prije očekivane kopnene ofenzive. Hamas je obećao da će se boriti do posljednje kapi krvi i poručio stanovnicima da ostanu.

Glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari ranije je rekao da su izraelske snage potpomognute tenkovima pokrenule napade na palestinske raketne posade i kako bi prikupile informacije o lokaciji talaca, što je bila prva službena informacija o operacijama kopnenih snaga u Gazi od početka krize. "Napadamo naše neprijatelje neviđenom snagom", rekao je Netanyahu u izjavi koju je u petak prenijela televizija nakon što je počeo šabat. "Naglašavam da je ovo tek početak."

Ujedinjeni narodi objavili su da je više od 400.000 Palestinaca interno raseljeno zbog neprijateljstava i prije izraelskog roka. Mnogi drugi su, međutim, rekli da će ostati unatoč izraelskom roku za odlazak. "Smrt je bolja od odlaska", rekao je Mohammad, 20, ispred zgrade uništene u izraelskom zračnom napadu u blizini središta Gaze. Džamije emitiraju poruku: "Držite se svojih domova. Držite se svoje zemlje."

Ujedinjeni narodi i druge organizacije upozorile su na katastrofu ako toliko ljudi bude prisiljeno pobjeći i rekli su da bi opsadu trebalo ukinuti kako bi se pustila pomoć. "Potreban nam je hitan humanitarni pristup cijeloj Gazi, kako bismo mogli dopremiti gorivo, hranu i vodu za sve potrebite. Čak i ratovi imaju pravila", rekao je u petak glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric rekao je da premještanje tolikog broja stanovnika Gaze na jug ne bi bilo bez "poražavajućih humanitarnih posljedica", što je izazvalo ukor Izraela da bi UN trebao osuditi Hamas i podržati pravo Izraela na samoobranu. "Omča oko civilnog stanovništva u Gazi se steže. Kako bi se 1,1 milijun ljudi trebao kretati preko gusto naseljene ratne zone u manje od 24 sata?", napisao je šef humanitarne pomoći UN-a Martin Griffiths na društvenim mrežama.

Mahmud Abas, predsjednik Palestinske samouprave, rekao je američkom državnom tajniku Antonyju Blinkenu u Jordanu da bi prisilno raseljavanje predstavljalo ponavljanje 1948. godine, kada su stotine tisuća Palestinaca pobjegle ili protjerane s područja današnjeg Izraela. Većina stanovnika Gaze su potomci takvih izbjeglica. Gaza je jedno od najnapučenijih mjesta na svijetu i za sada iz nje nema izlaza.

Pozivi na humanitarni koridor ili put za bijeg za Palestince iz Gaze izazvali su oštru reakciju arapskih susjeda. Egipat, jedina arapska država koja dijeli granicu s Gazom, i Jordan, koji se nalazi uz Zapadnu obalu pod izraelskom okupacijom, upozorili su protiv protjerivanja Palestinaca sa svoje zemlje, a Egipat se odupro pozivima da otvori granicu. To odražava duboko ukorijenjene arapske strahove da bi najnoviji rat Izraela s Hamasom u Gazi mogao izazvati novi val trajnog raseljavanja sa zemlje na kojoj Palestinci žele izgraditi buduću državu.mZa Palestince, ideja o napuštanju ili protjerivanju sa zemlje na kojoj žele osnovati državu nosi odjeke "nakbe" ili "katastrofe", kada su mnogi Palestinci napustili svoje domove tijekom rata 1948. koji je pratio stvaranje Izraela. Oko 700.000 Palestinaca, polovica arapskog stanovništva Palestine pod britanskom vlašću, tada je pobjegla ili je protjerana iz svojih domova, a mnogi su se prelili u susjedne arapske države gdje su oni ili mnogi njihovi potomci ostali. Milijuni još uvijek žive u izbjegličkim kampovima.

Američki ministar obrane Lloyd Austin sastao se u petak s izraelskim ministrom obrane Yoavom Gallantom. Austin je rekao da vojna pomoć pritječe u Izrael, ali da je ovo vrijeme za odlučnost, a ne za osvetu. "Put će biti dug, ali na kraju vam obećavam da ćemo pobijediti", rekao je Gallant. Blinken se u petak sastao s kraljem Abdullahom u Jordanu, kao i s Abbasom, čija Palestinska uprava ima ograničenu samoupravu na Zapadnoj obali koju je okupirao Izrael, ali je 2007. izgubila kontrolu nad Gazom u ruke Hamasa. Blinken je kasnije odletio u Katar, saveznika SAD-a s utjecajem na islamističku skupinu.

Na Zapadnoj obali prosvjednici koji podržavaju Gazu sukobili su se s izraelskim snagama sigurnosti. Palestinski dužnosnici rekli su da je 16 ljudi ubijeno iz vatrenog oružja. Strahuje se i od širenja neprijateljstava, uključujući na izraelskoj sjevernoj granici s Libanonom, gdje su sukobi ovog tjedna već bili najsmrtonosniji od 2006.

Preko 120 civila u zarobljeništvu u Gazi

6:40 - Više od 120 civila drži u zarobljeništvu Hamas u pojasu Gaze, priopćile su Izraelske obrambene snage (IDF). Ranije su izraelski mediji izvijestili da su tijekom racija IDF-a pronađeni ostaci ljudi nestalih u prošlotjednom napadu. Prema izraelskim novinama Haaretz, oružane snage ušle su u enklavu za koju se smatra da je Hamas držao do 200 ljudi kao taoce, i izvukle tijela nekoliko ljudi.

Hamas 'koristi civile kao živi štit i zaustavlja evakuacije'

6:14 - Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Jonathan Conricus na brifingu je dao brifing o situaciji u Gazi. Kaže da postoji "značajno kretanje civila" koji se kreću južno u Gazi i da ljudi "čine pravu stvar za svoju obitelj i vlastitu sigurnost". Ali Hamas zaustavlja civile i koristi ih kao "živi štit".

Conricus kaže da se diljem Pojasa Gaze izraelski rezervni vojnici "spremaju za sljedeću fazu operacija". Dodaje da je krajnji rezultat ovog rata "rastavljanje Hamasa i njegovih vojnih sposobnosti".

"Prošao je tjedan dana nakon zločina", kaže on. "Sjetite se kako je počelo. Vjerojatno ćemo evoluirati u dodatne značajne borbene operacije. Kad to učinimo, sjetite se kako je ovo počelo. Ne našom inicijativom, ne našim izborom i definitivno ne ciljevima koje smo odabrali. Sve je ovo Hamasovo djelo." Također kaže da je bilo "izuzetno tužno i zabrinjavajuće" vidjeti kako Hamas aktivno potkopava i pokušava spriječiti palestinske civile da evakuiraju to područje". "Mislim da je to vrhunac cinizma. Činjenica da Hamas ne samo da drži civile kao svoje žive štitove, već se Hamas ugrađuje u civilno stanovništvo i pokušava ih koristiti kao masku", kaže on.

"Skrivaju svoju infrastrukturu ispod civilne infrastrukture."

U New Yorku tisuće ljudi na ulici traže "Slobodu za Palestinu"

6:00 - Uz povike "Oslobodite Palestinu", više tisuća ljudi okupilo se u petak u središtu New Yorka tražeći prekid "izraelske kolonizacije" i osudivši američku potporu Izraelu, zabrinuti zbog vojnih operacija u Gazi. U megapolisu, raskrižju svih mogućih zajednica i vjera, mnoštvo palestinskih zastava moglo se vidjeti na ulici Broadwayju, nadomak Times Squarea, izvijestio je AFP.

Sudionici skupa, većinom mladi različitog podrijetla, s kefijama i šalovima, pozvali su na "oslobađanje" Palestine i optužili Izrael za "genocid", šest dana nakon Hamasovih krvavih napada u kojima je u Izraelu poginulo više od tisuću civila. Otad Izrael neprekidno bombardira Pojas Gaze i poziva civilno stanovništvo da napusti sjever tog siromašnog teritorija, najavljujući veliku kopnenu ofenzivu. "Silno sam zabrinuta, to mora prestati", rekla je 43-godišnja profesorica Liz Zacharia koja živi u New Yorku, a otac joj je iz Jeruzalema. Misli da se "izraelski kolonijalni projekt mora zaustaviti jer samo pojačava nasilje i progon Palestinaca". Na mnogim transparentima pozivalo se na prekid izraelskog "genocida" i "aparthejda". "Od Rijeke (Jordana) do mora, Palestina će biti slobodna", skandirali su prosvjednici, što se smatra pozivom židovskih organizacija na uništenje izraelske države. Na velikom broju transparenata bile su poruke kojima se traži prekid američke "potpore" Izraelu.

New York, megapolis s 8 do 9 milijuna stanovnika, od kojih su 1 do 2 milijuna Židovi, od subote živi u ritmu skupova potpore palestinskoj stvari i skupova solidarnosti s izraelskim žrtvama Hamasovih napada. Poput ostatka Sjedinjenih Država, mnogi skupovi su organizirani u kampusima, pa tako i na uglednom sveučilištu Columbiji.

Rusija u UN-u poziva na humanitarno primirje

5:07 - Optužujući Sjedinjene Države da su odgovorne za situaciju u Gazi, Rusija je u petak pozvala UN-ovo Vijeće sigurnosti da reagira te uputila nacrt rezolucije u kojemu traži "humanitarno primirje". "Uvjereni smo da Vijeće sigurnosti mora reagirati kako bi se prekinulo ovo krvoproliće i pristupilo mirovnim pregovorima o uspostavi palestinske države, kao što je odavno predviđeno", rekao je ruski veleposlanik u UN-u Vasilij Nebenzja, nakon sastanka Vijeća o humanitarnoj situaciji u Gazi održanog iza zatvorenih vrata. "U tom smislu smo Vijeću sigurnosti uputili nacrt rezolucije u kojemu pozivamo na potpuno primjenjivo humanitarno primirje i na slobodnu dopremu humanitarne pomoći, osuđujući svako nasilje i svaki teroristički čin", dodao je.

Tekst u koji je AFP dobio uvid, poziva tako na "žurno, trajno i potpuno primjenjivo humanitarno primirje". U njemu se "odlučno osuđuje svako nasilje i neprijateljstvo prema civilima i svaki teroristički čin". No Hamas se ne imenuje izrijekom, nakon američkog poziva u Vijeću sigurnosti prije nekoliko dana da se jasno osude "gnusni teroristički čini" palestinskog islamističkog pokreta koji je u subotu pokrenuo napad neviđenih razmjera u Izraelu.

Ruski veleposlanik je rekao da su neke zemlje članice imale "pozitivno mišljenje" o prijedlogu teksta, a druge manje. Ne iznoseći pojedinosti, napao je Zapad, napose Sjedinjene Države koje "uvelike snose odgovornost za rat koji neposredno prijeti Bliskom istoku" i predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen koja "kaže da je EU uz Izrael, ali zatvara oči na izraelske zračne napade na civilnu infrastrukturu u Pojasu Gaze".

Premda je Vijeće sigurnosti redovito podijeljeno o ovom pitanju, veleposlanici su bili oprezni u izjavama nakon sastanka. "Nacrt rezolucije se pojavio samo dvije minute prije sastanka Vijeća i mislim da nam, s obzirom na važnost teme i pošto smo već svjedočili uništavanju ljudskih života, treba vremena za konzultacije, ozbiljne konzultacije", komentirala je britanska veleposlanica Barbara Woodward. "Postoji temeljni konsenzus o humanitarnoj zabrinutosti", rekao je kineski veleposlanik Zhang Jun, dodajući da je "otvoren za svaki napor koji će pridonijeti primirju i deeskalaciji".

Izraelski mediji: U napadima na Pojas Gaze pronađeni ostaci talaca

4:22 - U racijama izraelskih snaga u Pojasu Gaze otkriveni su ljudski ostaci nestalih od Hamasovog napada prošlog vikenda, javljaju lokalni mediji. Prema Haaretzu, oružane snage ušle su u enklavu za koju se smatra da je Hamas držao do 200 ljudi kao taoce, te su pronašle tijela nekoliko ljudi. Pronađeni su i predmeti koji su pripadali nestalima.

Hezbollah na meti zračnog napada na Libanon

2:23 - Izraelske obrambene snage priopćile su da su večeras u zračnom napadu gađale militantnu skupinu Hezbollah. Napad se dogodio iznad južnog Libanona, a bio je odgovor na "infiltraciju neidentificiranih zračnih objekata u Izrael i vatru na IDF UAV (bespilotnu letjelicu)", priopćio je IDF.

Reakcije iz svijeta na poziv za evakuaciju Gaze

1:08 - Poziv na evakuaciju upućen u petak stanovnicima na sjeveru Gaze, područja koje je pod opsadom nakon Hamasova napada na Izrael, osudili su Saudijska Arabija, Jordan, Arapska liga i Turska, a UN ga ne odobrava iz straha od humanitarne katastrofe, prenosi France Presse. Evo glavnih reakcija:

Saudijska Arabija

Saudijska Arabija je u petak priopćila da "odlučno odbija pozive na prisilno preseljenje palestinskog stanovništva u Gazi i osuđuje neprestano bombardiranje civila koji se ne mogu braniti" na tom teritoriju, što je njezina najoštrija kritika upućena Izraelu nakon Hamasovog napada, navodi se u priopćenju ministarstva vanjskih poslova.

Jordan

Kralj Abdulah II. upozorio je da se "Palestince ne iseljava s palestinske zemlje i da se ne potiče njihovo iseljavanje", navodi se u priopćenju. "Kriza se ne bi trebala širiti na susjedne zemlje i tako pogoršati izbjegličko pitanje", dodao je.

Arapska liga

Izraelska naredba stanovnicima Pojasa Gaze jest "prisilno preseljenje" i "zločin koji nadilazi razum", ocijenio je čelnik Arapske lige Ahmed Abul Geit. Osudio je "čin gnusne osvete (…) radi kažnjavanja bespomoćnih civila u Gazi, navodi se u pismu glavnom tajniku UN-a.

Turska

Poziv na evakuaciju je "neprihvatljiv", rekao je turski ministar vanjskih poslova. "Nagnati 2,5 milijuna stanovnika Gaze (…) da se isele u krajnje ograničeno područje očita je povreda međunarodnog prava i nehumano je".

I turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u petak je ocijenio da je "prekid opskrbe vodom, strujom i hranom za 2 milijuna ljudi zatvorenih na 360 četvornih kilometara povreda temeljnih ljudskih prava".

Egipat

Predsjednik Abdel Fatah al-Sisi ocijenio je u četvrtak da se stanovnici Gaze ne smiju "pokolebati i trebaju ostati na svojoj zemlji". Izjavu je dao prije naredbe za evakuaciju sjevera Gaze, pošto su zaredali pozivi da Egipat omogući siguran prolaz civilima koji bježe iz Pojasa Gaze.

Palestinski predsjednik

Mahmud Abas "bezuvjetno odbija preseljenje" stanovnika Pojasa Gaze jer bi to bila "druga Nakba (katastrofa, na arapskom) za naš narod", rekao je u priopćenju smjerajući pritom na 760.000 Palestinaca koji su tijekom rata 1948., kada je stvorena izraelska država, pobjegli ili su bili istjerani iz svojih domova.

UN

"Ujedinjeni narodi smatraju da će takvo preseljenje stanovnika imati razorne humanitarne posljedice", rekao je Stephane Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika organizacije. UN traži da se naredba "opozove", dodao je.

Sjedinjene Države

Predsjednik Joe Biden je istaknuo da je "odgovor na humanitarnu krizu u Gazi među njegovim prioritetima".

"Moji timovi u regiji rade u dogovoru s vladama Izraela, Egipta, Jordana i drugih arapskih zemalja i s UN-om kako bi se povećala (humanitarna) pomoć", rekao je američki predsjednik.

"Ne možemo zanemariti činjenicu da golema većina Palestinaca nema nikakve veze s Hamasom", dodao je. Joe Biden je u srijedu pozvao Izrael da u svojoj reakciji poštuje "ratno pravo".

Velika Britanija

Premijer Rishi Sunak pozvao je u petak Izrael da "zaštiti civile" u svom protunapadu na Hamas.

"Naravno, Izrael mora osigurati svu moguću zaštitu za civile", rekao je tijekom boravka u Švedskoj.

Njemačka

Ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock koja je u petak boravila u posjetu Izraelu, osudila je "podmuklu računicu" Hamasa koji se stanovnicima Gaze koriste kao "štitom", rekla je.

Francuska

Predsjednik Emmanuel Macron pozvao je u četvrtak Izrael na "snažan" ali "pravedan" odgovor.

"Izrael ima pravo braniti se od terorističkih skupina, pa tako i Hamasa, ciljanim akcijama, štiteći civilno stanovništvo, jer to je zadaća demokracija", istaknuo je.

Europska unija

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je u petak izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da je Europa "uz Izrael" i da je Hamas "jedini odgovoran za sve što se događa". "Znam da će Izrael svojim odgovorom pokazati da je demokracija", rekla je još Von der Leyen.