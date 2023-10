Rat na Bliskom istoku mogao bi žestoko eskalirati, a izraelska vojska izdala je u petak ujutro naredbu za 1,1 milijun stanovnika Gaze da se u roku od 24 sata evakuiraju uoči očekivanog kopnenog napada na palestinsku enklavu.

Zaposlenici UN-a u Gazi dobili su uputu izraelske vojske "da bi se cijelo stanovništvo Gaze sjeverno od Wadi Gaze trebalo preseliti u južnu Gazu u sljedećem roku. 24 sata", kazao je novinarima Stéphane Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika UN-a. Radi se o nekih 1,1 milijun ljudi.

Što planira izraelska vojska ovime postići? Geopolitički analitičar Denis Avdagić u razgovoru za Net.hr kaže da ne vidi nikakvog smisla u seljenju pola stanovnika Gaze sa sjevernog dijela na južni dio.

"Ne vidim što to može doprinijeti u sigurnosnom smislu. Mislim da će se raditi samo o teškoj patnji za stanovnike. To je kao da Zagreb i okolicu odlučite preseliti u Novi Zagreb, dok se vojska vrzma po Zagrebu koji je na lijevoj obali“, kaže.

"To je neviđena patnja, pogotovo će to biti jako teško za ljude s malom djecom, za one koji su teško bolesni, nepokretni, a bez nekakvog jasnog cilja. Mislim da nisu niti oni uspjeli to artikulirati i pojasniti čemu to sve skupa služi“, kaže Avdagić.

Izrael ne preže

Ako je oružje ulazilo prije u Gazu i ako stanovnici ostaju u Gazi, oružje će dolaziti i nakon toga u Gazu, mišljenja je ovaj analitičar. "Ako to nisu mogli spriječiti i ako to ne mogu sada spriječiti, ne vidim što može učiniti ova strategija koja će kao što kažem, na kraju doprinijeti samo većoj patnji civila. Mislim da će to gledanje čitavog svijeta na njihov postupak smanjivati podršku koju Izrael ima i da će sve više i više čitavog svijeta gledati na stranu samih Palestinaca koji su ovdje očito u procesu kolektivnog kažnjavanja od strane Izraela, što je apsolutno nedopustivo i ne bi se smjelo događati", kaže.

Dodaje da je s druge strane Izrael dovoljno moćan i ne preže od takvih stvari te da ga ovaj postupak ne iznenađuje previše.

Upitan može li se sukob proširiti za zemlje u susjedstvu, mišljenja je da u ovom trenutku ne. "Niti jedna od država u susjedstvu ne pokazuje interes da ulazi u direktni sukob s Izraelom, čak ne vidim niti da je Iran nešto spektakularno zainteresiran koji preko druge svoje skupine koju financira i podupire, a to je Hezbollah, bi mogao nešto pokrenuti. Ili preko Sirije, u kojoj su također itekako prisutni“, kaže.

"Ne vidim nekakvu mogućnost širenja, mislim da je islamski svijet za sad prilično suzdržan, što ne znači da će to tako ostati, pogotovo s obzirom na ovo planirano djelovanje u Gazi, na sve one snimke koje će dolaziti. Mislim da će se diljem muslimanskog svijeta i prvenstveno među Arapima razviti snažna solidarnost i želja da se pomogne“, kaže.

Kamo to može odvesti, teško je u ovome trenutku reći. "Sve poluge razvoja te priče u ovom trenutku drži Izrael u svojim rukama“, smatra Avdagić.

Dodaje da je do sada mislio da Natanjahu ima još dovoljno političkih života, kao nekakva mačka sa njih devet, i da mu je preostalo još dovoljno da preživi i ovu krizu. "Međutim, razvoj svega toga će djelovati ne samo na Izrael, nego i na njegovu političku karijeru. To bi mogla na kraju biti nekakva posljedica“, rekao je Avdagić.

Ovdje se radi o akciji koja nema pretjeranog smisla, jednako kao što ne bi imalo smisla niti ulazak u Gazu bez seljenja stanovništva. "To su stvari koje se ne rješavaju na taj način, postoje modaliteti pregovora, postoje mogućnosti da se za stol dovedu sve strane koje bi mogle pomoći i koje su zainteresirane“, kaže.

EU kao mirotvorac?

Avdagić ističe da je Izrael bio blizu normalizacije odnosa sa Saudijskom Arabijom što bi promijenilo krvnu sliku Bliskog istoka. "Bojim se da se prilike koje su monumentalne propuštaju u ovome trenutku radi iskazivanja bijesa, retalijacije i političkog opstanka, što nikako nije recept za ukusnu juhu nego za jedno vrlo neukusno jelo“, kaže.

Na pitanje tko bi mogao biti eventualni mirotvorac, odgovara da jedino Europska unija u ovom trenutku može biti prihvatljivi medijator, odnosno možemo eventualno pričati o konkretnim zemljama EU. "Mislim da bi sama EU kao unija mogla biti ta koja može otvoriti i može do neke mjere stisnuti i surađivati sa svim stranama koje su zainteresirane za dobar epilog ove priče“, kaže.

No, problem je što se nije pokazalo da EU dobro rukovodi čitav naš kontinent, osim što je pružila podršku Izraelu, što je bilo i za očekivati nakon monstruoznog napada Hamasa.

"Sve drugo osim vrlo snažne osude toga je zapravo podržavanje zločina ako ćemo tako. Naravno, to ne znači da jedan zločin treba biti ispran drugim zločinom, a gađanje civilnih objekata, stambenih zgrada radi jednog terorista ne može biti ništa drugo nego zločin“, ustvrdio je Avdagić.

"Jučer sam na jednoj televiziji rekao da je general Gotovina suđen zbog prekomjernog granatiranja, naravno oslobođen je. I kada pogledate za što je suđen general Gotovina te usporedite s ovime što se događa u Palestini, jasno je zašto je Gotovina oslobođen, a mislim da je svima jasno da se ovdje s druge strane radi o vrlo eklatantnom činjenju zločina nad civilnim stanovništvom“, dodaje.

Upitan zbog čega Zapad oštrije ne kritizira napade Izraela na civile i civilnu infrastrukturu, Avdagić kaže da tu ima svega, a dijelom i nekakvog sentimenta prema Drugom svjetskom ratu i onome što je prošao židovski narod.

Taj sentiment je posebno prisutan kod onih zemalja u kojima postoji osjećaj kolektivne krivnje za ono što je učinjeno Židovima. "S druge strane, mora se priznati da je židovski lobij i utjecaj u svakom slučaju nešto što je u tom smislu državnog lobiranja najjače na svijetu. Neki kažu da se s njima može mjeriti armenski lobij, ali ako sada pogledamo što se dogodilo u odnosu Armenije i Azerbajdžana, a kada uzmemo u obzir da je jedan od saveznika Azerbajdžana Izrael, onda mislim da i ta priča ilustrira koliko je snažan utjecaj Izraela“, kaže.

Tu su još i posebno uspostavljene veze između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, koje se ocrtavaju i u ovome trenutku i pokazuju na koji način funkcioniraju. "Iako, čini mi se da predsjednik Biden radi jako dobre poteze, inzistira čitavo vrijeme i ponavlja u komunikaciji s Izraelom da se mora paziti na civile“, kaže.

Neprihvatljiv moment

Napomenuo je da i ovaj događaj raspiruje dosta mržnje i straha. "Mislim da se Arape općenito gleda kroz prizmu terorizma, terorizma diljem svijeta, terorizma u Europi i na taj način dehumanizirate ljude i nerijetko se smatra da su svi oni tamo jedna ista priča, isti jedan scenarij koji na kraju krajeva nepobitno vodi do terorističkih napada“, kaže.

"Dijele se i ovih dana, a i ranije je to bilo, snimke djece u Gazi koje ispituju što misle o Židovima, što bi im učinili. Djeca koja žive u takvim uvjetima i pod takvim pritiskom, ne treba niti očekivati da imaju drugačije od vrlo groznih stavova, koje su posljedica razgovora onih starijih, a ne krimen koji trebaju nositi djeca i to bilo čija djeca. Niti dijete Hamasovog terorista ne može snositi krivicu za ono što je njegov roditelj učinio, to je valjda svima jasno. Ali nažalost to tako prolazi“, kaže.

"Koliko dugo će u ovom slučaju biti, kažem – sentimenti prema Izraelu će se mijenjati, ako oni budu brutalni. Što brutalniji budu oni u toj svojoj retalijaciji, to će zapravo djelovati na imidž kompletnog Izraela, a možemo reći i na njihovu budućnost“, rekao je.

Gazi prijeti humanitarna katastrofa, a Avdagić kaže da moment u kojem se nalazimo je ništa drugo nego neprihvatljiv. "Zatvoriti struju, vodu ljudima u 21. stoljeću, onemogućiti im dopremu hrane…Ako je bilo neprimjereno Gazu zvati koncentracijskom logorom do prije nekoliko dana, mislim da u ovom trenutku nema boljeg naziva nego koncentracijski logor“, rekao je Denis Avdagić u razgovoru za Net.hr.