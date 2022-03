Onda je li onaj sovjetski dron donio bombu u Zagreb ili nije? Ako već ne možemo znati jesu li nam ga Ukrajinci poslali nenamjerno ili Rusi namjerno, bio bi red, nakon sve one gungule, da nam vlasti kažu što su pokazale stručne analize. Je li premijer Andrej Plenković s pravom dizao paniku zbog bombe u/na dronu ili je imao loše informacije pa se još jednom izblamirao u pokušaju da glumi velikog frajera? Mislim, nije nevažno je li bombe bilo ili nije bilo, kao što nije nevažno ni tko je dron poslao.

Ne znam hoće li i ta priča, poput mnogih drugih, nestati u sferi političkih misterija ili će, možda, biti zapamćena tek kao nesretan incident sa sretnim ishodom, ali zbog jednog takvog nerazjašnjenog slučaja već 535 dana građanima Hrvatske zabranjen je pristup Markovu trgu, to jest zgradama Vlade, Sabora i Ustavnog suda.

Doduše, pita li se DORH i SOA-u, slučaj je riješen: oružani napad Danijela Bezuka na Banske dvore bio je teroristički čin pojedinca, protiv kojeg je kaznena prijava odbačena jer se nakon napada ubio, a istraga, koja je sezala sve do Njemačke, pokazala je kako nije imao pomagača ili poticatelja.

Utvrda za parkiranje dužnosničkih automobila

Ako se, pak, pita premijera Plenkovića, taj je napad bio pokušaj atentata na njega kao predsjednika Vlade i HDZ-a, netko je instruirao pomahnitalog mladića i sve je povezano s radikalnim političkim snagama u zemlji, a DORH, MUP i SOA moraju sve to detaljnije istražiti, a ne se baviti njegovim ministrima.

I tako to traje već 535 dana; Markov trg pretvoren je u utvrdu za parkiranje dužnosničkih automobila i prostor posve neslobodan za hrvatske građane, kojima je ponovno oduzeto pravo slobodnog okupljanja pred najvažnijim državnim institucijama. Uz to, žiteljima Gornjeg grada ograničeno je i slobodno kretanje. Prvi put je okupljanje na Markovu trgu, pod izlikom čuvanja sigurnosti štićenih osoba, zabranio bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader i ta je zabrana trajala punih sedam godina, sve dok je nije ukinula vlada Zorana Milanovića.

I u Sanaderovo vrijeme, baš kao u današnjem Plenkovićevu vremenu, zatvaranje Trga smatralo se načinom da se prosvjednici i nezadovoljnici drže podalje od premijerovih vrata te da ne uznemiravaju pripadnike parlamentarne većine.

Božinovićevo izmotavanje

Nakon što je udruga Glas poduzetnika prošlog ljeta zatražila da se Markov trg otvori za građane i turiste, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je kao razlog za zatvaranje najvažnijeg političkog trga u državi, osim čuvanja sigurnosti štićenih osoba, ponudio i obnovu zgrada nakon potresa. Kako u Zagrebu već dvije godine nema postpotresne obnove, taj će Božinovićev razlog dugo biti aktualan.

Otad su otvaranje Markova trga tražili stanovnici Gornjega grada, poduzetnici, pa političari Renato Petek i Anka Mrak Taritaš, a posljednja je u nizu udruga Gong, koja upozorava da nam je zabranjen pristup ključnim demokratskim institucijama i da za to nema valjanog razloga. Da, da, sve su to Plenkoviću mrske udruge i pojedinci, ali tako je to u demokraciji - i moćnicima mrski imaju politička i ljudska prava.

Privremeno zatvaranje Markova trga nakon napada na Banske dvore moglo se razumjeti, ali otad do danas nije se dogodilo ništa što bi upućivalo na zaključak da je bilo premijeru Plenkoviću i ministrima, bilo saborskim zastupnicima i(li) ustavnim sucima ugrožena sigurnost i da im prijeti opasnost od slobodnih građana. Plenković i policija bili su, doduše, zaključili da je i doček pokvarenim jajima čin terorizma, ali je svježom sudskom presudom zaključeno kako je to dozvoljen način kritiziranja političkog (ne)rada.

Markov trg opasniji od Karlovca, Maslenice...?

U pokušaju trajnog zatvaranja trga na kojem su smještene tri od četiri najvažnije državne institucije, pod izlikom zaštite štićenih osoba, postoji golema rupa. Kako to da se treba zatvoriti samo Markov trg kako bi se štitilo premijera i družinu, a ne i svi drugi prostori u i na kojima boravi? Ako opasnost od atentata ili terorističkog napada prijeti Plenkoviću i družini u Banskim dvorima, kako to da mu to ne prijeti na Trgu žrtava fašizma, na kojem redovno boravi? Ili pri posjetu Karlovcu, Maslenici, bilo kojem mjestu na kojem se premijer i ekipa kreću, zadržavaju? Nismo primijetili da se u tim slučajevima poduzimaju akcije općeg (privremenog) zatvaranja.

Zatvoreni Trg Sv. Marka na simboličkoj razini posve jasno ukazuje koliku razinu političkih sloboda (ne)uživaju građani Hrvatske. Premijera Plenkovića strašno živcira kad ga se naziva anemičnim ili slabićem, želi da narod misli kako je požrtvovan i hrabar, pa otud i guranje u prvi red po padu sovjetskog drona (s bombom ili bez nje) i mahanje kažiprstom prema hrvatskom nebu koji usred njegove presice nadlijeće francuski vojni zrakoplov.

Pa kad je tako hrabar, neka nam konačno vrati Markov trg! #Otvaraj