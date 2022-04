Baš kako visibabe, jaglaci i ljubičice najavljuju proljeće, tako pojačano napucavanje oko javnog isticanja ustaškog pozdrava "Za dom spremni" posljednjih godina najavljuje približavanje izbora. Premda je zločinački pozdrav odavna morao izgubiti pravo javnosti, to se ne događa jer HDZ-u uvijek dobro dođe za koketiranje s najcrnjom desnicom, a partnerskom SDSS-u za iskazivanje tobožnje borbe za zaštitu prava Srba i ostalih manjina.

Ustaški pozdrav "Za dom spremni" živi u Hrvatskoj 21. stoljeća kao jedan od glavnih instrumenata za programirano zagađivanje javnog prostora, kao kamen smutnje kojim se uvijek i u svakom trenutku mogu sakriti i najveće svinjarije vladajuće stranke i pojedinih koalicijskih partnera. Upravo je fantastično što vladin izaslanik na okupljanju HOS-a ustaštvo proglašava temeljem današnje hrvatske države, a predivno je što uime SDSS-a o tome govori potpredsjednik vlade pod istragom Boris Milošević, čovjek koji je odmah trebao otići iz vlade kad se našao pod udarom Uskoka i čovjek koji od tog udara ni o čemu nije imao što reći sve dok se ponovno nisu zazvali zli duhovi NDH.

Trgovačka koalicija uvijek spremna

Najavljuje li svježe vladino koketiranje s ustaštvom još jedne prijevremene izbore teško je reći jer su svi članovi trgovačke koalicije još uvijek na okupu i valjda do sudnjega dana spremni podizati ručice prema potrebama HDZ-a. Zato se i čini da prijevremeni izbori do daljnjega ostaju tek mokri san lijene i bezidejne hrvatske opozicije, koja javno zaziva izbore, a u stvari boga moli da se ne dogode, premda je anketna matematika na njihovoj strani.

Kako stanje u samom HDZ-u nije blistavo, možda je svježe koketiranje s ustaštvom Plenkovićev pokušaj smirivanja crnih unutarstranačkih duhova i vraćanja u život srpskih koalicijskih partnera nakon obeshrabrujućeg Miloševićeva posrnuća. Voli naš premijer jednim udarcem ubiti dvije muhe.

Jedan od najjasnijih signala da Plenkovićeve dionice u HDZ-u nisu više baš visoke jest promaknuće Radimira Čačića u premijerova neformalnog glasnogovornika. Kako je ponestalo HDZ-ovaca za ministarske pozicije, tako je očito ponestalo i HDZ-ovaca spremnih braniti svinjarije postojećih ministara i Plenkovićeve vlade.

Čačić kao glasnogovornik

Ali zato je tu premijerov trbuhozborac Čačić, koji posljednjih mjesec dana javno nastupa gdje stigne i nadugo i naširoko govori o rekonstrukciji vlade, a nerijetko se čini kako se više ni sam sa sobom ne može dogovoriti što o čemu misli i zašto. Jedino o čemu vodi računa, dok se divi Plenkoviću i ministrima na odlasku, jest da konstantno jednim okom namiguje predsjedniku Zoranu Milanoviću, zlu ne trebalo.

Čačić je prekaljeni političar koji je u 30 godina hrvatske disfunkcionalne demokracije prešao put od predsjednika HNS-a i moćnog koalicijskog partnera dvojice SDP-ovih premijera Ivice Račana i Milanovića, do političara bez stranke i birača. Njegovi Reformisti su danas stranka koja opstaje samo u Varaždinskoj županiji i imaju samo jednu zastupnicu u Hrvatskom saboru, ali i ta Čačićeva zamjena u saborskim klupama posve je dovoljna da on i dalje bude važan faktor na političkoj sceni. Jer, i taj jedan mandat omogućuje mu da trguje s Plenkovićem, koji je vlast osvojio i održao trgovinom s političarima bez stvarne biračke podrške - od Čačića, preko Daria Hrebaka i Silvana Hrelje pa do zastupnika manjina.

I sve mu je dopušteno. Tako Čačić u jednom trenutku tvrdi kako za HDZ glasaju samo nepismeni, primitivni birači, a već u drugom se zaklinje u vjernost vladi koju biraju. Onda palamudi o neprihvatljivosti korupcije, nepotizma i klijentelizma da bi odmah potom ministre koji su pod istragama zbog korupcije, nepotizma ili klijentelizma, nahvalio kao jedne od najboljih koje smo ikad imali. Zatim kreće divljenje premijeru Plenkoviću, hvaljenje rada vlade ‒ koju podržava cijelim bićem, ali u njoj ne želi raditi ‒ da bi nakon samo tri-četiri rečenice ministricu Natašu Tramišak proglasio također jednom od najboljih ministrica, jednom "od rijetkih koja u toj vladi zna što uopće radi".

Ni politike niti obraza...

Tvrdi da mu je jedini interes da državu ne vode nesposobni ljudi, tvrdi da je Plenković, naravno, sposoban i najbolji kojeg smo ikad imali, a onda veli da će dići ruke od njega kad mu bude "dosta propusta i nesposobnosti ove vlade" te da je blizu toga da im kaže doviđenja. Još jedan u nizu trulih stupova koji podržava najkorumpiraniju stranku i vladu, u kojoj danas ministar doslovno može biti i ulični pajac, samo ako ima podršku HDZ-a i njihove koalicije političkih trgovaca.

Čačić je baš poput postpotresne obnove koje nema i onog drona s bombom koje nema, političar koji ni politike ni obraza nema. A to da je upravo on postao jedan od najvažnijih ljudi premijera Plenkovića mogao bi biti važan znak da se i Plenkovićevoj dominaciji u HDZ-u, ma koliko se to nestvarno činilo, polako, ali sigurno bliži kraj.