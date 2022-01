Opet se skrenulo u potragu za nezavisnim institucijama. Guverner Boris Vujčić, šef HNB-a u kojem navodno obitava, prema pisanju Indexa, čak 40 zaposlenika koji su u proteklih 20 godina „trgovali vrijednosnim papirima banaka za čiji je nadzor zadužen upravo HNB“,a „zabilježeno je ukupno više od 400 transakcija u vrijednosti većoj od deset milijuna kuna“, osobno se ne smatra odgovornim, kaže da niti ne zna za sve te slučajeve, osim za nekoliko za koje su dobili upit, a u tim slučajevima – nije se kršilo zakon. Sve ostalo bi prepustio nezavisnim institucijama, a izrijekom je pozvao Hanfu da pročešlja sve optužbe.

Premijer Plenković pak sve prepušta saborskom Odboru za financije, kaže da je već zatraženo očitovanje HNB-a, kaže da će sve skupa „sukladno svojim zakonskim nadležnostima“ provjeriti i Hanfa, da HNB i nije u nadležnosti Vlade. On pak nema dovoljno informacija, tema je „kompleksna“, a „stvar sofisticirana“.

Ako je suditi po govoru tijela, premijer se u ovom slučaju zbilja osjeća blaženo nenadležnim, hladan je i pogleda uvrijeđeno uperenog u daljinu dok novinari pitaju bi li guverner trebao podnijeti ostavku. Ja nemam ništa s time, emitirao je signale Plenković, za razliku iz vremena afere Borg dok mu je curio znoj i piskutavo pucao glas, te je tako i vizualno demantirao prve reakcije iz dijela oporbe da je ovo afera veća od afere Borg.

'Sve je po zakonu', a zašto je zakon takav?

Afera HNB nesumnjivo jest velika afera. Razotkriva način funkcioniranja HNB-a, ali i šire financijske elite, isprepletenost centralne državne banke koja bi trebala kontrolirati banke s bankama, nevjerojatnu lakoću oko ignoriranja europskih i svjetskih standarda etičkog ponašanja u centralnim bankama i regulatornim tijelima, i žalosno ostavljanje zabrane trgovanja obveznicama koju EU propisuje već odavno za sam kraj izjednačavanja standarda s EU, za ožujak ove godine.

„Sve je po zakonu“, temelj je obrane guvernera Borisa Vujčića koji je zadnji put trgovao prije dvadeset godina, kao zamjenik guvernera. On doista jest prodao svoje dionice i to taman prije donošenja zakona kojim se branilo zaposlenicima HNB-a da posjeduju i trguju dionicama, ali se zaboravilo navesti obveznice. Sandra Švaljek, sadašnja zamjenica guvernera, upravo je iskoristila tu zaboravljivost kod oblikovanja zakona, te je kao članica Savjeta HNB-a kupila obveznice Erste banke i pet godina kasnije ubrala impresivnih 780 tisuća kuna zarade. I tako dalje.

Junaci afere HNB, koji su do sada poznati javnosti, trgovali su obveznicama banaka kao da su one nešto nevinije od dionica, istovremeno dok su kontrolirali te iste banke i na dnevnoj bazi imali uvid u pokazatelje o poslovanju tih istih banaka kakve običan svijet nikada ne može vidjeti. Naravno, tek se detaljnom rekonstrukcijom transakcija može utvrditi je li bilo konkretnog konzumiranja insajderskih informacija, ali već i ovo što se zna do sada ostavlja dojam da je elita HNB-a godinama magarčila i hrvatsku financijsku industriju, ali i cjelokupnu javnost, pa i one koji su tonuli u nemilosrdne zamke prešutnog minusa u režiji banaka – što je guverner i cjelokupna ekipa HNB-a godinama zaboravljala zapaziti.

Redale su se vlade i ministri...

Ni ministar financija Zdravko Marić nije imao što za reći dok se detaljnije ne upozna s informacijama. Dakako, on je samo jedan od mnogih ministara financija koji su se redali u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko desetljeća u kojima je HNB izrastao u nedodirljiv zamak prepun tajni, mjesto u kojem nesumnjivo radi mnoštvo pčelica radilica, financijskih eksperata koji se bore s operativom, ali je postalo i mjesto za zbrinjavanje politički odabranih kadrova i formiranje creme de la creme hrvatske financijske i bankarske scene, kruga odabranih koji su gubili doticaj s hrvatskom stvarnošću.

Činjenica je, međutim, da su se od devedesetih godina do danas redale vlade i ministri, saborski odbori i više ili manje nezavisni analitičari, promatrači hrvatske centralne banke i financijske scene, ali nitko nije zapazio ili zatražio postrožavanje etičkih normi u HNB-u, odnosno potpunu zabranu trgovanja i dionicama i obveznicama. Te je tako ostavljen ovaj smokvin list Vujčiću i ekipi koji oni, dakako, danas s radošću prihvaćaju. No, neovisno o tome što je navodno „sve po zakonu“ – činjenica je da smo imali viceguvernera u HNB-u prije 20 godina s dionicama banke koju je taj isti HNB nadzirao, a onda i članicu Savjeta koja je uspješno trgovala obveznicama banke.

Također, ako je zakon promijenjen na Vujčićev zahtjev, kako on sam naglašava, te je on i prodao dionice zbog toga, ostaje mu teret činjenice da je licemjerno „zaboravio“ obveznice, a ako se analizom trgovanja ostalih nekoliko desetaka zaposlenika HNB-a koje spominje portal index, ostat će mu i teret „zapovjedne odgovornosti“, odnosno, problem da je upravljao HNB-om na način da su se raspali etički standardi, te je nastao svojevrsni raspašoj s „400 transakcija u vrijednosti većoj od deset milijuna kuna“.

Je li Švaljek trebala shvatiti sama od sebe što čini?

Isto vrijedi i za Sadru Švaljek, viceguvernerku. Neovisno o tome što zakon nije spominjao obveznice, činjenica da se ona kao političarka i ekonomistica toliko opustila da je kao članica Savjeta HNB-a kupovala obveznice banke govore o nevjerojatnom nedostatku osjećaja za primjereno i moralo u javnom prostoru, o tome da se nije niti pitala kako će to izgledati „izvana“, da je bila uvjerena da to nitko nikada niti neće zapaziti ili problematizirati. Istraga Hanfe ili DORH-a trebala bi pak pokazati je li ona kupovala obveznice određene banke na temelju nekih saznanja koje je stekla kao članica Savjeta ili nije bilo nikakve poveznice. Ako su to te institucije u stanju istražiti.

No, je li sve to veće od Borga? Nije. Uostalom, i HNB i guverner Vujčić već su bili zahvaćeni i u aferi Borg, kada je otkriveno da je on sudjelovao na sastanku s predstavnicima fonda Knighthead koji su htjeli od njega konzultantsku uslugu „kako učiniti svoju ponudu atraktivnijom“. I nikome ništa.

Borg je Plenkoviću mnogo bolniji

Afera Borg je razotkrila tajno udruživanje članova Vlade s odvjetnicima i konzultantima razne vrste pod kapom Banskih dvora i Plenkovića osobno da bi izradili zakon, lex Agrokor, na temelju kojeg su kasnije mnogi od tih konzultanata ubirali milijunske honorare u tom istom Agrokoru preuzetom na temelju zakona koji su sami kreirali. Mjesecima se sve tajilo, a potpredsjednica Vlade Martina Dalić i premijer osobno lagali su i u Saboru i pred širokom javnošću da sakriju „kuhinju“ oko lexa Agrokor. Mreža Borg tada je bačena toliko široko da je zahvatila i HNB i Hanfu i mnoge druge institucije koje su kasnije sistematično skrivale što se sve zbivalo pod okriljem noći u Banskim dvorima.

Stoga je afera Borg i dalje najopasnija Plenkovićeva afera koja će ga nesumnjivo pratiti u stopu do kraja mandata, koliko god bi je on volio zaboraviti. A aferu HNB bez ikakvog trzaja patnje prepušta dalje „institucijama“. Em zna da su institucije jadne, em zna da su zakoni veličanstveno šuplji, a Boris Vujčić uostalom nije njegov strateški važan čovjek. Bio je tu kad je trebalo, čuvao je stražu u nekim operacijama, ali…Bože moj, nije čovjek koji bi mogao njega povući na putu prema dolje, ako ikada uopće dođe do puta prema dolje.

Naravno da je očekivano da opozicija i sada traži ostavku guvernera i istrage i utvrđivanje je li bilo insajderskog trgovanja, a onda i kazneni progon onih koji su – možda – insajderski trgovali. Ne obaziru se na njegovo inzistiranje da je sve bilo „po zakonu“. No, i u raspravi na saborskim odborima i u istrazi Hanfe i DORH-a, ako je uopće bude, neizostavno će se vagati je li bilo po zakonu ili nije.

Uostalom, koliko je Hanfa uopće nezavisna u ovom trenutku? Nije li već u slučaju Borg pokazala neobičnu lojalnost grupaciji koja je uz pomoć lex Agrokora preuzela Agrokor? I konačno: pamtite li da je u skoro vrijeme razotkrila neki veliki slučaj insajderskog trgovanja?

Zaboravljivi i nonšalantni guverner

Utvrda zvana HNB koja nije pala ni u slučaju Švicarac, niti u slučaju „poboljšanja ponude“ u aferi Borg, niti u slučaju toleriranja „dopuštenih prekoračenja“ i njihovog iznenadnog ukidanja, mogla bi i sada ostati neokrznuta. Neovisno o tome što civilizirani svijet odavno brani trgovanje ikakvim vrijednosnim papirima djelatnicima centralnih banaka, a švicarski guverner je pao zbog toga što je trgovala njegova supruga, u Hrvatskoj sve to prolazi drugačije.

Činjenica je da u ovom trenutku nema dokaza da Boris Vujčić insajderski trgovao i neosporno je da je prodao dionice prije donošenja Zakona, i on sam prihvaća da će podnijeti ostavku ako mu se dokaže insajdersko trgovanje, no nesumnjivo mu ostaje odgovornost zbog toga što nije pokrenuo proceduru za izmjene zakona kojima bi se zaposlenicima HNB-a zabranilo trgovanje ikakvim vrijednosnim papirima, a možda i pojačao kontrole za internu eliminaciju potencijalnih „trgovaca“. Zazivao je on u svom obrambenom intervjuu vanjski nadzor i to je u redu, ali zaboravio je propitati je li i on osobno mogao nešto više učiniti mnogo ranije.

Uzdrmani DORH, sada i HNB...

No, i premijer Plenković, neovisno o tome što nije u fokusu kao u aferi Borg, morao bi razumjeti da HNB nije ptica na grani s kojom Vlada nema ništa. Iako formalno nije nadležan i hladnokrvno prepušta drugima da se bave raspetljavanjem slučaja, morao bi se suočiti s time da je nakon nedavnog prodrmavanja DORH-a, i propitivanja koliko je zapravo nezavisan, ovo još jedna drama s institucijom koja bi trebala biti nezavisna i snažna i pružati uvjerenje građanima da nad monetarnom politikom i bankarskim sustavom bdiju najbolji, visokomoralni i odgovorni. A ako se pokaže da je elitna postrojba HNB-a vrtila novce na temelju elitnih informacija dok građani stežu remen i tonu u manje ili više dopuštene minuse, biti će to još jedan korak unazad za državu koju je Plenković obećao povući unaprijed.