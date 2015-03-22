{NOINDEX-NOFOLLOW} Objavili snimku napada: ubojice identificirane, jedan od njih je srednjoškolac - Net.hr
MASAKR U TUNISU /

Objavili snimku napada: ubojice identificirane, jedan od njih je srednjoškolac

Foto: Youtube/screenshot

Jednominutna snimka koju je objavilo ministarstvo unutarnjih poslova na svojoj službenoj Facebooku stranici prikazuje dvojicu muškaraca kako mirno hodaju s oružjem u rukama u jednoj od dvorana, a zatim su prikazana i njihova mrtva tijela

22.3.2015.
8:26
Hina
Youtube/screenshot
Tuniške vlasti objavile su u subotu navečer videosnimku nadzornih kamera koja pokazuje napadače dok naoružani kalašnjikovim hodaju jednom od dvorana muzeja Bardo u Tunisu dok su u srijedu izvodili napad u kojem su ubili 21 osobu.

Jednominutna snimka koju je objavilo ministarstvo unutarnjih poslova na svojoj službenoj Facebooku stranici prikazuje dvojicu muškaraca kako mirno hodaju s oružjem u rukama u jednoj od dvorana, a zatim su prikazana i njihova mrtva tijela.

Dvojica napadača identificirana su kao srednjoškolac Jabeur Khachnaoui iz pokrajine Kaserine i 27-godišnji Yassine Laabidi.

Obojica su poduku iz rukovanja oružjem primila u Libiji, navela je tuniška vlada i dodala da su bili poznati policiji.

Odgovornost za napad preuzela je skupina Islamska država, a napad na glavni muzej u Tunisu, najteži od revolucije jasmina 2011., odnio je život 20 turista i jednog tuniškog policajca.

Tuniške vlasti objavile su u subotu da istraga napreduje i da je dosad privedeno više od deset osoba koje su izravno ili neizravno umiješane u napad, a među njima ima osoba koje su pružile logističku pomoć.

