Policija evakuirala božićni sajam zbog dojave o vatrenom oružju: Osumnjičenog tražili heklikopterom

Njemačka policija u petak navečer je ispraznila božićni sajam u Duderstadtu, nakon dojave da je viđen mladić s dugim vatrenim oružjem.

Svjedoci su policiji prijavili da su vidjeli muškarca, između 17 i 20 godina, kako naoružan šeta po sajmu, piše Fenix.

"Božićni sajam je ispražnjen oko 20:30 sati. U to vrijeme, otprilike 120 posjetitelja još je šetalo među štandovima s kuhanim vinom i lampicama", priopćili su iz policije.

Posjetitelji evakuirani

Nakon što su primili više dojava, policija je s nekoliko patrolnih automobila blokirala sve pristupne ceste, dok je iznad sajma kružio helikopter.

Iz policije su izvijestili da je evakuacija prošla mirno i bez problema. Dodali su i da nisu uspjeli identificirati konkretnu prijetnju, odnosno da osumnjičeni još uvijek nije pronađen.

Policija zasad ne zna je li oružje bila prava puška ili replika vatrenog oružja.

Pojačane mjere sigurnosti

Zbog terorističkih napada na božićnim sajmovima diljem Njemačke, ove su godine uvedene nove sigurnosne mjere.

Tako su na ulaze u sajam postavljene betonske prepreke i metalne barijere, kako bi se spriječio ulazak neslužbenih vozila, upravo zbog nekoliko napada gdje su se napadači automobilima zabijali u ljude.

Prisutno je i puno više hitnih službi nego dosadašnjih godina, a iz mjera opreza, zabranjen je promet kamionima u blizini većine sajmova.

