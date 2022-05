Prije nešto manje od dvije godine, kaparili su stanove koji su bili tek u planu i pritom prilično riskirali jer uvijek nešto može po zlu, a oni ostati o bez pologa i bez stana. No danas umjesto da pripremaju useljavati u novogradnje koje su pri završetku, dočekuje ih šok - investitori raskidaju ugovore, jer im se više ne isplati prodavati novogradnje po tada ugovorenoj cijeni od 1900 eura za kvadrat.

Kako piše Lider, investitori se pritom pozivaju na promijenjene okolnosti na tržištu, a jedina ugovorna obveza im je vratiti dvostruko veći iznos kapare. Nije u pitanju tek izolirani slučaj nego praksa nekolicine investitora, a svi se pravdaju drastičnim poskupljenjem sirovina i radne snage.

'Suočeni smo sa značajnim porastom troškova'

"Jasna nam je bojazan kupaca s obzirom na trenutno stanje na tržištu uzrokovano rastom prodajnih cijena nekretnina i kontinuiranim povećanjem troška gradnje. Iako smo i sami suočeni sa značajnim porastom navedenih troškova te poremećenim dobavnim lancima, naš fokus ostaje isporučiti stanove postojećim kupcima u predugovorenoj kvaliteti i rokovima", poručili su investitori iz Green Side Residencea za Lider. Naime, taj je investitor neslužbenim kanalima najavio mogućnost korekcije cijene svojim kupcima kao i vraćanje dvostrukog iznosa predujma, no na izravno novinarsko pitanje o tome odgovaraju kako komunikacije prema kupcima o mogućim raskidima predugovora ili povećanju cijene nisu imali.

Drugi investitori ističu kako su čuli za takve slučajeve. "Čuo sam da se to događa, no ljudi moraju shvatiti da su u našoj industriji cijene materijala i radne snage toliko poskupjele da se brojni projekti, pogotovo oni ekskluzivniji, klackaju s razinom isplativosti. Naravno da se kupce to ne tiče, no ako je u ugovoru klauzula o promjenjivim uvjetima poslovanja, što uglavnom jest slučaj, onda takvi ishodi nisu pravno neutemeljeni, premda mogu biti reputacijski upitni" istaknuo je Mirko Habijanec, većinski vlasnik križevačkog Radnika.

'Mariupolj je osiguravao 30 posto materijala'

I Dragutin Kamenski, osnivač i vlasnik Kamgrada, zna za takve primjere i kao i Habijanec, ne ulazi u meritum problema između kupaca i investitora, već samo ističe da je sve to rezultat brojnih poremećaja na tržištu koji su cijeli građevinski sektor pogodili više nego što je itko mogao predvidjeti prije godinu, dvije.

"Cijene materijala su i prije rata u Ukrajini bili alarmantno visoke, a sada nakon što je, i to je tek jedan primjer, uništena tvornica čelika Azovstalj u Mariupolju koja je osiguravala 30 posto potreba za tim materijalom u Europi, situacija je još gora i dramatičnija. A bez čelika i proizvoda od čelika i željeza, građevinski sektor ne može. Situacija je takva da ga sad moramo nabavljati na trećim tržištima, koja su iskoristila trenutak i povećala svoje cijene, a povećane su i cijene dopreme materijala, što se odražava na našim troškovima koji su iz dana u dan sve veći ", rekao je Kamenski.

Slaba utjeha kupcima je to što će i dalje imati pravo prvokupa, ali po novim, mahom i dvostruko većim cijenama.