Žakline Troskot, predstavnica poduzetnika i Ana Knežević iz udruge potrošača u RTL-u su sa suprotstavljenih pozicija komentirale su ulazak Hrvatske u eurozonu.

'Euro će biti najmanji problem'

„Mislim da će euro biti najmanji problem. Mi sada živimo u vremenima gdje dižemo cijene radi okolnosti, sirovine rastu. Svjedoci smo toga svakoga dana. Euro će tu biti najmanji problem. Mislim da će se samo zaokružiti cijena, tek toliko, zbog neke praktičnosti, ali ne mislim da će se ići na neko veće povećanje cijena radi eura“, komentirala je Troskot strah od podizanja cijena. "

„To se dogodilo u Sloveniji, ali u drugim zemljama EU-a, ako gledamo recimo u segmentu ugostiteljstva, u Finskoj je to bio porast od dva posto, u Nizozemskoj od nekih tri posto, tako da ako uzmemo njih kao prilog nadam se da ćemo i mi tim smjerom“, dodala je. Kod dizanja plaća, pak, rekla je kako se nada da će one pratiti porast.

Nadajmo se da će i plaće rasti

„Nadajmo se. To je cilj svih nas jer svi žele zadovoljne radnike tako da se nadamo da će se stvoriti ekonomske okolnosti i da će Vlada tu utjecati na to da možemo ići tim putem. Mislim da su u Sloveniji rasle plaće 49 posto, rasle su i cijene, ali to su pratile plaće tako da se nadamo da će biti isti model i kod nas“, kazala je Troskot.

Cijene već jesu europske i još rastu

Predstavnica potrošača je pak istaknula kako su cijene već sada na europskoj razini, a kupovna moć znatno slabija. „Cijene su nam u ovoj godini znatno porasle, za očekivati je da će porasti još više, a ako krenemo u eurozonu cijene će biti još veće, cijene u svim zemljama su rasle. Ne mogu procijeniti koliko će rasti cijene i u kojem smjeru će ići ova inflacija, ako se ovako nastavi dalje bit će grozno za potrošače. Hrvatski građani će, naravno, biti još siromašniji jer mirovine i plaće ostaju iste, cijene zbog inflacije rastu, a zbog uvođenja eura će biti zaokruživanja cijena prema tome to će utjecati na životni standard i kupovnu moć potrošača“, poručila je Ana Knežević.

„Svi se nadamo, ali ne mogu plaće rasti iz ničega dakle mora biti porasta neke produktivnosti. Vidjeli smo da u ovom smanjenju PDV-a da je Vlada napravila grešku, ona se odrekla PDV-a, cijene nisu pale, potrošači nisu ništa dobili“, odgovorila je Knežević na pitanje tko bi trebao reagirati da bi se plaće u Hrvatskoj povećale, država s poreznim rasterećenjima ili poslodavci.

Vlada loše odreagirala u krizi

Ipak, ne smatra da je nužno problem u nepoštenoj praksi. „Ova velika energetska kriza i poskupljenje energenata je dovelo do porasta ulaznih troškova, ali Vlada je to trebala sagledati i mislim da su napravili grešku dakle trebali su stabilizirati cijene, a taj novac kojeg su se odrekli s osnove PDV-a su trebali upotrijebiti za subvencioniranje proizvođača i trgovaca i onda bi potrošači nešto dobili“, objašnjava Knežević.

Ipak kada je u pitanju nepoštena praksa kod zaokruživanja cijena Knežević se osvrnula i na tu mogućnost.

„Naravno da postoji ta mogućnost i bit će ih. Evo mi smo radili neke izračune, frizura koja košta 100 kuna, ako se zaokruži po ovom tečaju koji je sada predviđen da bude fiksiran, će biti 13,20 eura tako da frizeri sigurno neće tražiti 13,20 nego će zaokružiti na 14 ili 15 eura. Kava je u svim zemljama koje su uvele euro bila zaokružena. Kava će i kod nas biti nekih 2 ili 3 eura ovisno kakva je pozicija onoga koji prodaje kavu“, kazala je Knežević.

Poduzetnici nisu za represivne crne liste: 'Sve će regulirati tržište'

Prokomentirala je i crne liste za poduzetnike kao moguće rješenje.

„Mi vodimo razgovor s Državnim inspektoratom. Dakle ako ne bude neko efikasnog kažnjavanja iza toga, neće dati rezultata. Sjećate se da smo imali crnu listu poreznih dužnika pa im se ništa nije dogodilo. Nitko se zbog toga nije ni zacrvenio. Mi ćemo sudjelovati u projektu koje je Ministarstvo gospodarstva raspisalo, dakle Tajni kupci, kontrolirat ćemo cijene i dojavljivati, ali ako inspekcija nakon te dojave ne bude djelotvorna onda ništa od crnih lista“, poručuje Knežević.

Na tzv. Crne liste, osvrnula se i Troskot. „Ja nisam nikada za takve represivne modele. Kao što sam rekla tržište će samo izregulirati cijelu priču, sada ne treba špekulirati jer mi nemamo samo problem eura“, kazala je Troskot.

Realno povećanje cijena tek slijedi

Prokomentirala je očekivanja za porast u njezinoj branši. „Očekivanja nisu baš sjajna i bajna. Ova povećanja koja smo do sada imali je bio samo jedan efekt koji se do sada na burzi događao, a tek ćemo sada imati realno povećanje kada bude nestašica materijala i kada doista bude poskupljivalo još više i vjerujem da će sigurno biti još jedno povećanje, na ime samih sirovina. Očekuje se da će biti nestašica čokolade, brašna s obzirom na to da je Ukrajina veliki izvoznik brašna, ulje je već veliki problem u Njemačkoj, zatim mlijeko i mliječni proizvodi“, kazala je.

Knežević: Prvo psihološki udar, a onda tek pravi problemi

S druge strane država govori o dobrobitima, od kreditnog rejtinga do otpornosti u krizama i da turistima iz eurozone bit će lakše. Prokomentirala je ima li više pluseve ili minusa od uvođenja eura.

„To je njihova zadaća, da propagiraju. Nesporno je da će za neke stvari biti bolje uvođenje eura, ali za potrošače sigurno neće biti bolje, neminovno će doći do porasta nekih cijena. Doći će i do psiholoških problema pogotovo kod umirovljenika jer umirovljenik koji ima 1800 kuna mirovine će se prije svega jadno osjećati, a onda kada ode u trgovinu i pogleda cijene možete si i mislite kako će to izgledati“, poručuje Knežević.