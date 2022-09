Ina je, nakon što je Vlada odlučila da sav domaći plin moraju prodavati HEP-u, poduzetnicima koji su s njima imali potpisane ugovore o opskrbi počela slati dopise u kojima ih poziva da moraju mijenjati ugovore, i to po višestruko većim cijenama, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Jutarnjem listu javilo se više predstavnika tvrtki koji su ostali u šoku jer unatoč činjenici da su na vrijeme osigurali dovoljne količine plina po cijenama koje su tada vrijedile, zbog Vladine odluke Ina im to neće moći osigurati, pa im nudi izmjenu ugovora i po deset puta većoj cijeni od ugovorene jer u tom slučaju i oni moraju nabavljati plin po tržišnoj cijeni.

Lani potpisao ugovor

Direktor jedne proizvodne tvrtke iz Zagrebačke županije, koja je izvozno orijentirana i kojoj plin služi u proizvodnji, kaže da je s Inom potpisao ugovor još u svibnju prošle godine za određenu količinu plina po cijeni od 23 eura po megavatsatu, a plin im se trebao početi distribuirati 1. listopada ove godine.

No, samo desetak dana prije iz Ine im je stigla obavijest o "nastupu promijenjenih okolnosti" i poziv na izmjenu ugovora. U toj obavijesti Ina navodi kako je 15. rujna na snagu stupila nova uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, prema kojoj je Ini, kao proizvođaču domaćeg plina, naloženo da sav tako proizvedeni plin u razdoblju od 15. rujna ove godine do 31. ožujka 2024. mora prodati HEP-u po fiksiranoj cijeni.

'Pretjerano otežano'

Uz to, uredbom je definirano da se to odnosi i na plin koji je proizveden do 15. rujna, neovisno o tome je li opskrbljivač imao za te količine plina prije potpisan ugovor.

Nadalje, kažu u Ini, ispunjenje ugovorne obveze pod ovim okolnostima za njih je postalo "pretjerano otežano", odnosno to bi im nanijelo pretjerano veliki gubitak jer bi i oni u svrhu ispunjenja ugovora bili prisiljeni i sami pribavljati prirodni plin u skladu s tržišnim uvjetima.

To znači da bi tvrtka koja je s Inom imala potpisan ugovor o isporuci određenih količina plina po cijeni od 23 eura po megavatsatu, taj plin od Ine sada mogla kupovati po cijeni većoj od 200 eura, piše novinar Jutarnjeg lista Goran Penić.