Vlada je u savjetovanje uputila prijedlog novog pravilnika prema kojem će javni bilježnici svoje usluge naplaćivati u prosjeku 25 posto više.

"Napravio sam bjanko zadužnicu koja mi treba - 17 eura. Mislim da bi stvarno trebalo smanjiti cijene tih njihovih usluga, a ne povećati", opisuje jedan Zagrepčanin. No Ministarstvo pravosuđa i uprave misli drugačije, prenosi Danas.hr

'To neće biti pritisak na građane'

Državna tajnica kaže da je to neznatno povećanje s dobrim razlogom. "Zadnjih 20 i više godina povećao se broj poslova koje obavlja bilježnički ured, vrsta poslova isto tako i materijalni troškovi. Ne mislimo da će to biti značajan pritisak na naše građane", pravda poskupljenje Vedrana Šimundža-Nikolić iz Ministarstva.

No neke cijene rastu i 150 posto, primjerice potvrda o ovršnosti rješenja koja je nekada stajala 5,32 eura po novome će biti 13,30.

'Ne mijenja se previše, ali troši vrijeme;nekakvo...'

Na pitanje kakvi su to točno veći troškovi javnih bilježnika, državna tajnica nije baš znala precizno odgovoriti: "Što se mijenja? Ne mijenja se previše, ali se mijenja da osoba troši vrijeme, nekakvo, i radi vam drugi primjerak. Ha, mislim...", rekla je pred kamerama. Na dodatno pitanje koliko je to vrijeme koje odgovara: "Ha ne znam, pitajte tamo kod javnog bilježnika koliko je to vrijeme. On ipak iziskuje neki rad. Bez obzira na to što je identičan tekst. Mogli se tada primiti drugu stranku i ovjerit joj njezino", rekla je.

'I digitalizaciju netko mora servisirati'

Glas poduzetnika se pak pita zašto bi se uopće povećavao rad bilježnika u vrijeme opće digitalizacije. "Zašto se ne smanjuje broj potvrda, broj pečata koje moramo udariti nego upravo suprotno", pita se.

I za to iz ministarstva imaju spremno opravdanje: "Pa i tu digitalizaciju netko mora servisirati, a to su opet ljudi" .