Tomislav Mamić, vlasnik Tommyja, najvećeg trgovačkog lanca u Dalmaciji koji je ove godine prešao brojku od 5000 zaposlenih i očekuje ukupan prihod od 5 milijardi kuna, otkrio je da mu je pristuplilo više investitora, no on ih je sve odbio, "Dobili smo konkretne ponude koje nas nisu zadovoljile i ovo iskustvo je dobrodošlo, jer sam sada potpuno siguran da nam nitko od novih ulagača ne može donijeti novu vrijednost", rekao je za Slobodnu.

Tražili da daju ponudu, ali nije novac taj koji je presudio

"Kao što sam više puta javno komunicirao, 'Tommy' nikada nije bio na prodaju. Naravno da smo uvijek bili otvoreni za razgovore s potencijalnim ulagačima, tražeći dugoročno najbolja rješenja za rast i razvoj kompanije. Takvih razgovora je bilo u proteklih godinu dana i nisam smatrao da je potrebno komentirati pojedine natpise u raznim medijima. Kao najozbiljniji ulagač figurirao je jedan investicijski fond u varijanti većinskog vlasnika, gdje bismo mi ostali suvlasnici s 20-30% udjela. Ono što treba naglasiti jest činjenica da mi nismo nikoga zvali, ali smo bili zamoljeni da ih primimo na razgovor da iznesu svoju ponudu. Kao što sam već rekao, dobili smo ponudu s kojom nismo bili zadovoljni", objasnio je.

Ponavlja da presudan nije bio novac. "Više puta sam rekao da novac nije isključivi motiv zbog kojeg radim, ali dolazi kao posljedica dobrog rada i strateškog promišljanja. Rezultat je neophodan da biste mogli imati održivi rast i razvoj poslovanja i adekvatno platiti zaposlenike. U ozbiljnom biznisu nema sreće, jer je svaki dan i svaka odluka bitna, te ona može usmjeriti poslovanje u dobrom ili lošem smjeru", kaže. Iako nije decidirano imenovao potencijalne investitore, kao ni konkretno naveo zašto je odustao od prodaje, to se može isčitati iz njegovog stava o ulagačima.

'Financijska industrija je globalno zlo'

"Po meni je financijska industrija globalno zlo koje prijeti realnom sektoru, pa i društvu u cjelini. Danas smo svjedoci situacije da nitko ne razmišlja o proizvodnji, jer je to jako naporno, zahtjevno, i u pravilu s dugim periodom povrata kapitala. Danas globalnim svijetom dominiraju financijske špekulacije i malverzacije koje u kratkom vremenu mogu donijeti ogromne profite", kaže. Svjestan je da se ne može zabraniti, ali smatra da bi ju trebalo bolje regulirati na globalnoj razini.

"Evo, ja postavljam pitanje, kako je moguće da jedna digitalna platforma za rezervaciju smještaja naplaćuje proviziju 20%, praktički za ništa? Vi ne znate kome ste uopće platili, a jedan hotel ako ostvari 20% profitne marže na kraju godine može reći da je dobro poslovao. To u konačnici plaća krajnji korisnik usluge, pa se pitamo zašto su cijene smještaja tako visoke", navodi kao primjer.

Govoreći o ulagačima u Tommy kaže: "Moja iskustva s financijskim ulagačima, a razgovarao sam s mnogima, dovode me do zaključka da su njima ipak najvažnije brojke kako bi u kratkom vremenu podigli vrijednost i onda to sve skupa ponovno prodali i dobro zaradili. Nema tu baš puno dugoročnih, strateških promišljanja, empatije i socijalne osjetljivosti. Procijenio sam da ne dobivamo novu vrijednost i da dalje možemo nastaviti samostalno", zaključuje.