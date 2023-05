Tijekom vikenda, propala je još jedna američka banka. Rregulatori su preuzeli First Republic Bank te njezine depozite i imovinu prodali financijskom gigantu JPMorgan Chaseu, uz sporazum o podijeli gubitaka.

First Republic Bank našla se pritiskom investitora i deponenata, a nije joj pomogla ni združena akcija grupe najvećih investicijskih kuća koje su joj posudile 30 milijardi dolara kako bi osigurale kratkoročnu likvidnost, piše Jutarnji list.

First Republic Bank prodajom imovine JPMorganu time prestaje postojati. Preostalo je 93,5 milijardi dolara depozita, koji se hitno rasprodaju.

Imovina banke u trenutku zapljene iznosila je 229,1 milijardu dolara, čime nedavno propala Silicon Valley Bank više nije druga najveća banka propala u cijeloj američkoj povijesti, već je ta pozicija sada pripala First Republic Bank.

Put u deflaciju?

Američko bankarstvo sada je pred velikim testom.

Bez obzira na sve poteze Federalnih rezervi, Treasuryja te grupe velikih banaka, nije uspješno zaustavljen stampedo vlasnika dionica i velikih neosiguranih deponenata na dio banaka - što je specifičnost ove bankarske krize. Ostaje vidjeti što će se zbivati u bivšim poslovnicama First Republic Bank, koje bi tijekom današnjeg radnog dana trebale biti otvorene kao podružnice JPMorgana, najveće američke banke.

S obzirom na to da je First Republic Bank praktički demontirana, može se pretpostaviti da će time nestati razlog za paniku velikih deponenata, ali kad su masovna iracionalna ponašanja u pitanju, razvoj situacije na razini sustava još uvijek je nepredvidiv.

Bloomberg primjećuje kako su američke banke drugi tjedan zaredom povisile razinu hitnih posudbi od Federalnih rezervi, što je znak stresa u sustavu. Ispostava Federalnih rezervi u New Yorku čak je izvijestila o oštrom pogoršavanju financijskih uvjeta u regiji koju prate.

Kreditnu kontrakciju najavio je i veliki BlackRock; čija šefica makro-kreditnih istraživanja Amanda Lynam je napisala: "Posuđivanje od vodećih američkih banaka će proći kontrakciju u sljedećih nekoliko kvartala". Lynam očekuje i pritisak na profitabilnost zbog rasta troškova depozita.

Nije naročita filozofija očekivati kreditnu kontrakciju ako se primjećuje pad ponude novca tj. splašnjavanje monetarnih agregata. Dio ekonomista u tom padu ponude novca već vide začetak trenda suprotnog od rasta cijena – deflaciju.

Problem se može proširiti

U američkom bankarstvu raste drama. Banke koje su objavile rezultate, prijavljuju redom i drastično povećanje rezervacija na loše potrošačke odnosno kartične zajmove.

Capital One Financial je, primjerice, povećala 300 posto rezervacije za gubitke u kartičnom poslovanju. Ista financijska kuća suočena i s problemima s kreditiranjem u sektoru komercijalnih nekretnina, što postaje opće mjesto američkog bankarstva, ali i ozbiljna ugroza za one koji su više izloženi u tom segmentu. Procjena Morgan Stanleya govori o padu valuacija komercijalnih nekretnina od 40 posto u odnosu na vrhunac.

Istovremeno, Bloombergovi podaci o lošim dugovima otkrivaju zastrašujući rast; dug pod stresom smatra se onaj koji se prodaje po cijeni 80 posto nižoj od nominalne, a trenutačno je porastao 27 posto ili na 127 milijardi dolara.

Kod obveznica, taj je stresni dug istovremeno narastao 10 posto, na 488 milijardi dolara.

Ovakvi razmjeri problema američkog bankarstva mogu se osjetiti i u Europi, ali i Hrvatskoj, navodi Jutarnji list.

Bloomberg upozorava kako, prema njihovim saznanjima, izvršni direktori kompanija diljem svijtea već vode vrlo napete razgovore s kreditorima na kojima se dogovaraju najviše cijene refinanciranja raznovrsnih biznisa još od početnog udara pandemije.