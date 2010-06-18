{NOINDEX-NOFOLLOW} Na ISS-u prvi put dvije žene - Net.hr
SVEMIRSKA MISIJA /

Na ISS-u prvi put dvije žene

Na ISS-u prvi put dvije žene
Foto:

Na ruskom raketoplanu Sojuzu su stigla tri nova člana posade. Svaki od šest astronauta će na postaji ostati po šest mjeseci.

18.6.2010.
6:34
Hina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Međunarodna svemirska postaja (ISS) dobila je tri nova stanovnika dolaskom ruske kapsule.

Raketoplan Sojuz, lansiran prije tri dana iz Kazahstana, pristao je na ISS kao što je i bilo planirano i u njemu je uz dvojicu muškaraca doputovala jedna žena.

Ovo je prvi put da su na ISS-u dvije žene. Shannon Walker, fizičarka iz Houstona, pridružila se Tracy Caldwell Dyson, kemičarki iz Kalifornije koja je na ISS-u od travnja. Sada su na ISS-u ukupno četiri muškarca: tri Rusa i jedan Amerikanac. Svaki će ostati šest mjeseci i vratiti se natrag Sojuzom.

Ruskim kozmonautima Aleksandru Skvorcovu i Mihailu Kornienku pridružili su se Rus Fjodor Jurčikin i Amerikanac Doug Wheelock.

NASA i dalje pažljivo prati tri komada svemirskog smeća koji bi se mogli nezgodno približiti ISS-u ovoga vikenda. To su stari ruski i kineski satelit te dijelovi rakete.

IssSojuz
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVEMIRSKA MISIJA /
Na ISS-u prvi put dvije žene