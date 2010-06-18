Na ISS-u prvi put dvije žene
Međunarodna svemirska postaja (ISS) dobila je tri nova stanovnika dolaskom ruske kapsule.
Raketoplan Sojuz, lansiran prije tri dana iz Kazahstana, pristao je na ISS kao što je i bilo planirano i u njemu je uz dvojicu muškaraca doputovala jedna žena.
Ovo je prvi put da su na ISS-u dvije žene. Shannon Walker, fizičarka iz Houstona, pridružila se Tracy Caldwell Dyson, kemičarki iz Kalifornije koja je na ISS-u od travnja. Sada su na ISS-u ukupno četiri muškarca: tri Rusa i jedan Amerikanac. Svaki će ostati šest mjeseci i vratiti se natrag Sojuzom.
Ruskim kozmonautima Aleksandru Skvorcovu i Mihailu Kornienku pridružili su se Rus Fjodor Jurčikin i Amerikanac Doug Wheelock.
NASA i dalje pažljivo prati tri komada svemirskog smeća koji bi se mogli nezgodno približiti ISS-u ovoga vikenda. To su stari ruski i kineski satelit te dijelovi rakete.