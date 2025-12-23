Habijan o fascinaciji Rimskim carstvom i tetovažama: 'Ja sam ministar, ali i čovjek od krvi i mesa'

Ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je u ponedjeljak u RTL Direktu o reformama, sporim procesima, o javnoj percepciji sustava koji se godinama smatra tromim i neučinkovitim, ali dotakao se i svog privatnog života i tetovaža.

Habijan je istaknuo kako se učinci nedavno usvojenih izmjena osam zakona ne mogu mjeriti nakon samo dva mjeseca. Naglasio je da bi bilo iluzorno očekivati drastične promjene u tako kratkom razdoblju.

"Ako gledamo brojke, one ne lažu. Godine 2020. prosječno trajanje građanskih i trgovačkih postupaka bilo je 655 dana, a danas smo na oko 450 dana“, rekao je ministar.

Ministar je priznao da su slučajevi poput onih koji godinama čekaju suđenje često opravdano predmet kritika, ali naglašava da oni nisu realan pokazatelj stanja cijelog sustava.

"Spora pravda nije dobra ni za javnost, ni za okrivljenike, ni za oštećenike. Upravo zato smo i pokrenuli izmjene Zakona o kaznenom postupku“, rekao je. Na pitanje tko je glavni krivac za sporost – sudovi, DORH ili odvjetnici – ministar nije želio upirati prstom.

Tetovaže i privatni život

Ministar Habijan otvoreno je govorio i o svom privatnom životu, uključujući i tetovaže koje povremeno dijeli na društvenim mrežama. Nedavno je objavio novu tetovažu, koja prikazuje kapitolsku vučicu, poznate figure iz Rimskog Carstva, Romula i Rema. Iako je nova tetovaža nastala tek u svibnju-lipnju ove godine, ministar naglašava da je riječ o nastavku njegove dugogodišnje fascinacije Rimskim Carstvom.

"Već od malih nogu me zanima Rim, i većina mojih tetovaža posvećena je upravo toj temi“, rekao je Habijan. Tako tetovaže nisu samo estetski odabir, već reflektiraju osobni interes i povijesnu strast koja ga prati kroz život.

Na pitanje je li mu netko iz Vlade ikad sugerirao da možda fotografije iz teretane ili tetovaže izgledaju preslobodno, ministar je odgovorio da takvih primjedbi nema te da ima podršku.

"Ja sam ministar, ali sam i čovjek od krvi i mesa. Svatko od nas ima pravo na privatni život, i ne mislim ga se odreći. Ako bih taj dio svog života potisnuo, više ne bih bio ja“, zaključio je.

