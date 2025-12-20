Ministar Habijan se pohvalio fotografijom iz teretane: Pratiteljima za oko zapeo detalj na ruci

HDZ-ov ministar Damir Habijan (43) ponovno je privukao pažnju na društvenim mrežama – ovoga puta novom tetovažom koju je pokazao na svom Instagram Storyju.

Ministar, koji je poznat po tome da s pratiteljima rado dijeli trenutke iz privatnog života, treninge i modne kombinacije, sada je otkrio i novi detalj sa svoje lijeve podlaktice.

Foto: Instagram Story

Riječ je o tetovaži Kapitolske vučice, jednog od najprepoznatljivijih simbola rimske mitologije. Prema legendi o osnutku Rima, vučica je spasila i othranila Romula i Rema, sinove boga Marsa, nakon što su bačeni u rijeku Tiber. Motiv nije slučajan jer se savršeno uklapa u Habijanovu dugogodišnju fascinaciju Rimskim Carstvom i antičkom poviješću.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ponosno ističe svoje tetovaže

Naime, Habijan je još u ožujku prošle godine za domaće medije otvoreno govorio o svojim tetovažama i njihovu značenju. Tada je pokazao tetovažu Fauna, rimskog boga šuma, livada i pastira, objašnjavajući kako ona simbolizira njegovu ljubav prema prirodi, boravku na otvorenom i planinama. Uz Fauna, na njegovom tijelu nalazi se i tetovaža Jupitera, vrhovnog rimskog boga, kao i motivi hrama, Koloseuma te rimskog vojnika.

"Kad vidite Fauna, Jupitera, hram i Koloseum, priča je zapravo vezana uz Rimsko Carstvo. Kao mali obožavao sam rimsku povijest i sve vezano uz Rim", rekao je tada Habijan, jasno dajući do znanja da njegove tetovaže nisu samo estetski izbor, već i osobna priča.

Vodi zdrav život

Osim po tetovažama, Habijan je ranije bio u fokusu javnosti i zbog fotografija na kojima je pokazivao isklesanu figuru. Prije ministarske funkcije često je objavljivao fotografije bez majice ili u kupaćim kostimima, ističući koliko mu je sport važan dio života.

Također, ranije je otkrio i kako trenira crossfit, povremeno se bavi trail trčanjem, a u posljednje vrijeme u svoju rutinu nastoji uključiti i biciklizam te plivanje.

Kad je riječ o prehrani, ministar priznaje da nije pobornik strogih režima. "Sve volim jesti i nisam izbirljiv. Smatram da čovjek mora biti umjeren u svemu", poručio je tada, dodavši kako još nije savladao kuhanje, ali se nada da će za to pronaći vremena.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi upozoravaju, djeca ne slušaju: Dječak ostao bez prsta zbog pirotehnike