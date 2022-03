Reporterka N1 televizijeAleksandra Godfroid razgovarala je sa stanovnicima glavnog ruskog grada Moskve o ruskoj invaziji na Ukrajinu koja je počela prije tjedan dana.

U Rusiji se ta vojna akcija ne smije nazivati "invazijom", već vlasti tvrde da se radi o operaciji "demilitarizacije".

"Trudim se ne pratiti vijesti jer je sve to tako tužno i bolno i uništava me psihički, a to ne želim. Znam da se događaju loše stvari. Tko je u pravu, a tko u krivu, tu nisam stručnjak i ne trebam se time baviti. Meni je jednostavno žao ljudi", rekao je Moskovljanin za N1, a jedna Ruskinja je komentirala rezoluciju Opće skupštine UN-a:

"Moj stav prema rezoluciji je negativan. Opća skupština UN-a ne želi čuti rusku stranu, da stradavaju ruski ljudi u Donbasu osam godina. To nitko ne želi čuti i primijetiti. Tamo je poginulo mnogo ljudi, djeca su tamo poginula. I prije nego što donese rezoluciju ja bih savjetovala Općoj skupštini UN-a da pošalje svoje delegate i da vidi na licu mjesta što su tamo radili ukrajinski nacionalisti. Ja ne mogu više pričati, za mene je to sve bolno."

Drugi muškarac je istaknuo: "Ako su već počeli operaciju, ne trebaju povlačiti vojsku." A na pitanje je li trebalo počinjati s operacijom rekao je:

"Ne. Nije trebalo ni počinjati. Ali kad su počeli, natrag nema više."

'Ukrajinac sam po nacionalnosti, ali...'

Druga Ruskinja je na pitanje novinarke odgovorila protupitanjem: "A zašto vi ne vidite što se događa u Donjecku? Otvorite web stranicu Djeca Donbasa pa ćete shvatiti". Treći muškarac istaknuo je da podržava ruskog predsjednika Vladimira Putina bez obzira na to što je Ukrajinac po nacionalnosti:

"Ja podržavam svog predsjednika. Smatram da su mjere koje je poduzeo sasvim u redu i u pravo vrijeme. Zapravo, možemo reći i da nije na vrijeme već s velikim zakašnjenjem jer je situacija tamo loša. Ruse šikaniraju tamo. Sve i sami znate. Ja ga podržavam iako sam po nacionalnosti Ukrajinac."

Na pitanje što očekuje od pregovora, muškarac je reporterki N1 odgovorio:

"Neće dovesti ni do čega konkretnog."

