Anita Pointer, jedna od članica legendarne pop i R'n'B grupe The Pointer Sisters umrla je u subotu u 74. godini života od karcinoma.

Pointer je umrla u svom domu na Beverly Hillsu okružena obitelji, objavio je njezin publicist Roger Neal.

Dvije godine ranije je u 69-oj godini umrla njezina sestra Bonnie. June je umrla 2006. u dobi od 52 godine.

Četiri sestre, Bonnie, Anita, Ruth i June su, prije nego što su se proslavile sedamdesetih godina zajedno pjevale u crkvi svojeg oca u Oaklandu.

Sestre Pointer najpoznatije su po hitovima "I'm So Excited" i "Jump (For My Love)". Osvojile su tri glazbene nagrade Grammy, od kojih jednu za pjesmu "Fairytale" iz 1975., koju je su napisale Bonnie i Anita, a kasnije ju je snimio i Elvis Presley.

Anita je bila druga najstarija od četiri sestre koje su počele nastupati 1969. kao duo June i Bonnie. Potom im se pridružila Anita, nakon što je napustila posao tajnice, i naposljetku Ruth koja je još jedina živa od svojih sestra, uz braću Fritza i Aarona.

Bonnie je grupu napustila 1977. da bi nastavila solo karijeru koju je obilježio uspjeh hita iz 1978. "Heaven Must Have Sent You'".

Posljednjih godina je skupina nastavila s nastupima, a uz Ruth su pjevale kćer Issa i unuka Sadako.