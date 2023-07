Kazališna scena ovog je ljeta dobila novi hit! Briljantne i svima znane glumice Petra Kraljev i Jagoda Kumrić digle su svoju domaću, splitsku publiku na noge i izazvale duge ovacije, ali ovaj put ne u seriji, nego uživo - na premijeri komedije "Kad udari južina", u sklopu najvećeg hrvatskog kazališnog festivala "Teatar uz more" koji se treću godinu za redom održava u Splitu. Priča o Mimi i Giti, dvije najbolje prijateljice kojima samo jedan dan dovede dugogodišnje prijateljstvo na kušnju, nasmijala je prepuno gledalište pod vedrim nebom u Lori, a mnogi su se u običnim i neobičnim situacijama koje su ispunjavale pozornicu, i prepoznali.

Riječ je o komediji čiju režiju potpisuje Nevena Vukes dok je tekst autorsko djelo Petre Kraljev, koja je dramatizaciju povjerila poznatom i iskusnom dramskom piscu Igoru Weidlichu. Iza predstave stoji dokazana B GLAD Produkcija.

'Veće uzbuđenje i veća radost od ovoga mislim da ne postoje'

"Veće uzbuđenje i veća radost od ovoga mislim da ne postoje. Nadali smo se da će splitska publika prihvatiti predstavu i da će biti oduševljena, ali ovo nismo mogli imati ni u primisli. To da nas vraćaju na scenu pet puta – razmišljale smo o tome, sanjale i pričale, a sad se stvarno i dogodilo. Ljudi su nam nakon premijere dolazili s osmijehom i s toliko riječi hvale, to nam je najveći kompliment kao glumicama. Zato se radujemo sljedećem terminu kad ćemo opet dobiti priliku obradovati publiku", kazala je Petra Kraljev.

S druge strane, Jagoda Kumrić navodi kako je osjećaj koji sada, odmah nakon premijere imaju jest veliko olakšanje.

"Odvalile smo to, a najvažnije mi je bilo, ako nešto zeznemo, da se i snađemo u takvim situacijama, no mislim da smo to i uspjele. U jednom trenutku smo tremu ostavile sa strane i jednostavno smo zaigrale. Nekako mi je najdraže to što smo prvu izvedbu zaigrale baš u mom rodnom Splitu, jer ovdje publika neće skrivati svoje mišljenje o predstavi. A svi s kojima sam nakon premijere razgovarala imali su riječi pohvale tako da nam je srce puno", kazala je Jagoda Kumrić

"Kad udari južina” priča je koja prati ključnih sat vremena u životu dvije dugogodišnje prijateljice. Njihovo prijateljstvo u tih sat vremena nailazi na velika iskušenja i preispitivanja. Redateljica ističe da su kroz dva mjeseca priprema studiozno analizirale upravo taj trenutak, a komedija zahtjeva vještu glumačku igru koju Petra i Jagoda imaju, iako dvije karakterno različite glumice, upravo u tim različitostima nadopunjuju jedna drugu na sceni.

'Kad mi je Petra prvi put povjerila svoj tekst na čitanje...'

"Moj zadatak je bio pratiti njihov duh igre, usmjeravati ih ka cilju, a kroz minimalistička scenografska rješenja i zvuk, većinu predstave sam svjesno oslonila na njihovu glumačku igru i imaginaciju. Kroz svoju igru one su i oživljavale sve stvarne prostore oko sebe. Iz razloga sto nije važan ni prostor ni vrijeme za prijateljstvo , već njihov odnos. Minimalistička scenografija sastavljena od vidljivo nježne i 'paperjaste' sobe koja odražava Gitinu osobnost, taj prostor je jedini realan, međutim on se prepliće sa crnim prostorima koji služe kao izlazak - na čistinu. Mimi izvlači Gitu iz njezinog ružičastog svijeta na čistinu, i na kraju predstave se vraćaju u taj isti svijet ali promijenjene - na bolje. Ta 'čistina' im je bila potrebna za ojačavanje njihovog prijateljstva", napomenula je redateljica Nevena Vukes, redateljica.

A ovo je bila prva suradnja Petre Kraljev i poznatog dramskog pisca Igora Weidlicha.

"Kad mi je Petra prvi put povjerila svoj tekst na čitanje, nije bila sigurna koliko bi potencijala mogao imati, ali je jasno osjećala da priča ima 'ono nešto'. Bila je u pravu jer sam originalnu priču progutao u jednom dahu i bio mi je užitak pridružiti se timu svojim idejama. Drago mi je da su nam se ideje poklopile i da smo kliknuli, a najveći mi je gušt bio vidjeti kako neke replike nasmijavaju njih same i trude se suzdržati smijeh na sceni, pa opet potpuno uživljeno odigraju neke snažne dramske trenutke. Kad glumice međusobno toliko uživaju igrajući i radeći zajedno, nemoguće je da tu energiju neće prenijeti i na publiku. Siguran sam da hrvatska kazališna budućnost donosi još brojne tekstove s potpisom Petre Kraljev", navodi Igor Weidlich.

"Da nije bilo Igora i njegove rečenice 'Ovaj tekst se isplati raditi', vjerojatno mi sada ne bismo svi bilo ovdje. Da nije bilo njegove ruke koja je to dopisala i obradila, sigurna sam da u životu nikad ne bih imala hrabrosti stati sama iza svog teksta. Sigurna sam da ovo nije naša zadnja suradnja", nadovezala se Petra Kraljev.

Premijerna izvedba "Kad udari južina" rasprodana je skoro dva tjedna unaprijed, nova izvedba zakazana je za 26. srpnja u 21 sat na Teatru uz more u Splitu, a ulaznice su skoro planule i za tu izvedbu. Predstavu čeka turneja po cijeloj Hrvatskoj, a zagrebačku premijeru ova komedija doživjet će 13.10. u Lisinskom.