Sve ljubitelje kazališnog druženja razveselit će informacija kako s dolaskom ljetnih mjeseci i najveći kazališni festival u Hrvatskoj "Teatar uz more" otvara svoju treću sezonu.

Kao i prethodnih godina festival će se održati na ljetnoj pozornici u Lori u trajanju od 15.6. do 15.9. a na današnjoj konferenciji za medije organizatori i njihovi gosti otkrili su kakve nas sve programske pikanterije očekuju.

"Uspješna jesensko-zimska sezona je iza nas a pred nama još jedno ljeto bogato zanimljivim programom. Na repertoaru će se naći ponajbolje kazališne predstave, mahom komedije,među kojima i nekoliko nacionalnih premijera te zanimljive glazbene večeri. Teatar uz more otvara svoja vrata 15. lipnja i to spojem najboljeg iz kazališnog i glazbenog svijeta, koncertnom izvedbom najvećih hitova svjetskih mjuzikla "U ritmu Broadwaya". Zahvaljujemo kazališnim i produkcijskim kućama, glumcima na uvijek lijepoj suradnji. Zahvaljujemo Turističkoj zajednici grada Splita koja nas podržava od prvih dana festivala, Županiji Splitsko-dalmatinskoj, tvrtki Pleter-usluge u čijem prostoru se osjećamo kao kod kuće te naravno publici Teatra uz more koja nas uvijek tjera da budemo bolji", rekao je Tadija Kolovrat, producent Teatra uz more.

Svoju podršku festivalu iskazala je i Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice grada Splita: 'Turistička zajednica grada Splita rado podržava kvalitetne programe kakav je i kazališni festival Teatar uz more. Iz sezone u sezonu gledamo kako ovaj festival raste, pratimo rad i rado posjećujemo i sami izvrsne programe. Posebno nam je drago što ste ovim festivalom otkrili još jednu predivnu lokaciju za kulturne programe u našem gradu'.

Na konferenciji za medije sudjelovao je i pisac i dramaturg Igor Weidlich čije predstave se često izvode na kazališnim daskama Teatra uz more te su omiljene kod splitske publike.

"Splitska publika je zaista jedno čudo i uvijek mi je užitak kad je uspijem svojim predstavama nasmijati jer znam da je smijeh iskren i od srca. A ove godine pripremamo još jedan dragulj s fantastičnom Petrom Kraljev i Jagodom Kumrić, predstavu za koju sam siguran da će osvojiti gledatelje. S vremenom sam kao pisac naučio da je upravo ovaj kazališni festival mjesto na kojem će publika pokazati hoće li neka predstava biti hit, a osobno mi je velika čast što su sve dosadašnje predstave bile izvrsno prihvaćene te su igrale i po nekoliko puta pred punim gledalištem. Drago mi je da donosimo komediju jer u današnjim vremenima zaista nam treba smijeha, a opet i da se na ozbiljne teme osvrnemo s nekim humorističnim tonom u kojem se svi možemo prepoznati. Vjerujem da će ove godine Teatar uz more biti još veći, program je još bogatiji, pa se nadam i još većem aplauzu publike", rekao je Weidlich.

A evo što nas očekuje u prvom mjesecu festivala: 15. lipnja - Otvorenje festivala U RITMU BROADWAYA - Koncertna izvedba hitova iz svjetskih mjuzikala, 16. lipnja - PREDSJEDNICI&CA Pretposljednja večera - SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUH; 21. lipnja PREMIJERA - NIŠTA IM NEĆE BIT' - KAZALIŠTE MORUZGVA; 27. lipnja - DIREKT U GLAVU Komedija za krepat! – B GLAD PRODUKCIJA.

Sve informacije o festivalu pronađite na www.teataruzmore.com.