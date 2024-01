Klub Pločnik na Črnomercu, u kojem se godišnje održavalo oko 150 kulturnih događanja, zatvoren je radi neriješenih pravno-vlasničkih odnosa, što je izazvalo negodovanje kulturne scene i potpisivanje peticije za nastavak rada kluba koji se privremeno preselio na drugu lokaciju.

Nakon sedam i pol godina djelovanja, 13. siječnja, zatvorio se Pločnik, kafić, klub, kreativni prostor u kojem su se godišnje održavala brojna događanja uključujući koncerte, DJ programe, promocije glazbenih izdanja, knjiga, filmske projekcije, pjesničke večeri i predstave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Program kluba su prepoznali i Ministarstvo kulture i Grad Zagreb, koji su ga podržavali projektnim sredstvima. Klub je također surađivao i sa Gradskom stambenom četvrti Črnomerec u kreiranju programa u sklopu festivala Zapadno od centra.

'Mjesecima su pozivane inspekcije'

Iz Pločnika su priopćili kako do zatvaranja dolazi zbog nerazriješenih pravno-vlasničkih odnosa te kako je prostor u likvidacijskom postupku, a nasljeđuje ga osnivačica tvrtke Marimpex, supruga preminulog vlasnika prostora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Grad Zagreb nije utjecao na ovu situaciju, iako je Gradski ured za gospodarstvo donio odluku o minimalnim tehničkim uvjetima (MTU). Na odluku smo se žalili, ali ju je potvrdila viša instanca koja je pod Ministarstvom turizma, što je tijelo Vlade, i nad kojim Grad Zagreb nema ingerenciju", navodi Pločnik.

Klub ističe kako je s Gradom Zagrebom u komunikaciji oko situacije te da je Grad pokazao razumijevanje za problem kao i Gradska četvrt Črnomerec.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Klub tvrdi kako je problem s predstavnicom stanara u zgradi kojoj se klub nalazi.

"Mjesecima su nam pozivane inspekcije. Nerijetko je dolazila i policija. Bilo je čak i nekoliko racija u kojima su detaljno pretresali naše goste, i to u mjesecima dok otkupljeni poslovni prostor predstavnice stanara uopće nije legaliziran, a njegova je vlasnica prijavljena na drugoj adresi", istaknuli su iz kluba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz kluba su naveli kako je predstavnica stanara počela otkupljivati poslovne prostore u zgradi i prenamijenila ih u Airbnb apartmane za iznajmljivanje te da je s istom namjerom ulazila u sukobe sa klubom.

Ponudili riješenje; Grad poziva na dogovor

Iz Kluba naglašavaju kako su sukobe nastojali rješavati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prvo smo ponudili da od nje unajmimo taj prostor svaki dan kad mi imamo program, što je tri, četiri puta tjedno. No nije pristala. Nakon toga smo napravili nova testiranja pojačala, prošli ateste na buku za prostor kafića, uložili smo i značajna sredstva u izolaciju prostora, ali se pokazalo da nije moguće izolirati klupski prostor u podzemlju bez ogromne investicije, jer je to problem same zgrade", rekli su iz Kluba.

Grad Zagreb smatra da zatvaranje kluba predstavlja veliki gubitak za zagrebačku kulturnu scenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naglasili su kako se radi o privatnom vlasništvu, pa stoga nema nikakve mogućnosti utjecati na likvidacijski postupak koji vodi likvidator.

Grad nije stranka u postupku i morao je postupiti prema zahtjevu pravnog predstavnika vlasnika prostora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pozivamo stoga na dogovor podzakupca, zakupca, vlasnika i likvidatora kako bi ovaj, sad već kultni klub na zapadu grada, nastavio s radom kao značajan kulturni prostor na Črnomercu", poručili su iz Grada.

Ako do toga ipak ne dođe, Grad poziva da se vlasnici Pločnika jave na natječaj za najam poslovnih prostora koji Grad Zagreb uskoro namjerava objaviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U međuvremenu je klub "Pločnik" objavio da će kao privremeno rješenje nastaviti rad kao "Pločnik Gornji" na drugoj lokaciji, tj. u prostorijama kluba "Dva Osam" na Jabukovcu. "Pločnik Gronji" na adresi Jabukovac 28 otvorit će se u ponedjeljak, 5. veljače, radit će od 18 sati do ponoći, a ulaz će biti besplatan.

POGLEDAJTE VIDEO: Zatvorio se kultni 'Pločnik'. I nije jedini: Je li Zagrebu važnija kultura ili da nam turisti u centru spavaju u miru?