ISTINA ILI LAŽ /

Kreću nove emisije o dezinformacijama i medijskoj pismenosti u sklopu projekta ADMO 2.0 – RTL Detektor

Kreću nove emisije o dezinformacijama i medijskoj pismenosti u sklopu projekta ADMO 2.0 – RTL Detektor
Foto: RTL

Cilj emisije je informirati građane i ključne dionike o izazovima suvremenog informacijskog okruženja

20.3.2026.
12:21
danas.hr
RTL Detektor - u novom video formatu usmjeren na jačanje svijesti javnosti o utjecaju dezinformacija na društvene procese u sklopu međunarodnog projekta ADMO 2.0. kreće s emitiranjem prve epizode, u petak u 18 sati. Riječ je o serijalu koji kroz razgovore sa stručnjacima, novinarima i istraživačima donosi aktualne teme iz područja dezinformacija, medijske pismenosti i suvremenog informacijskog okruženja, s ciljem približavanja ovih važnih tema široj publici.

Kreću nove emisije o dezinformacijama i medijskoj pismenosti u sklopu projekta ADMO 2.0 – RTL Detektor
Foto: RTL

Cilj emisije je informirati građane i ključne dionike o izazovima suvremenog informacijskog okruženja, ali i osnažiti lokalni medijski ekosustav kroz diseminaciju provjerenih podataka, analiza i uvida nastalih u okviru mreže European Digital Media Observatory (EDMO).

U svakoj epizodi sudjelovat će stručnjaci iz Hrvatske i drugih europskih zemalja koji će ponuditi kontekst, analizu i alate za bolje razumijevanje i suzbijanje dezinformacija.

Uoči premijere, objavljen je i kratki “behind the scenes” video koji donosi uvid u proces snimanja i atmosferu nastanka podcasta.

Prve epizode bit će dostupne od petka na RTL platformama, kao i na mrežnoj stranici projekta ADMO 2.0.

