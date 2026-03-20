'Jedan dan si heroj, drugi najcrnji vrag': Novinarka otkriva kako izgleda svakodnevna borba protiv laži

U eri kada lažna vijest putuje brže od istine, a informacijski kaos prijeti postati naša svakodnevica, novinarstvo se našlo na prvoj crti obrane. O tome kako izgleda ta borba iznutra, o stresu provjere činjenica u posljednji trenutak i opasnostima koje dezinformacije nose za cijelo društvo, u prvom RTL Detektor podcastu voditelja Marija Juriča govorila je Katarina Dimitrijević Hrnjkaš, urednica i novinarka portala Net.hr te jedna od ključnih osoba nagrađivanog projekta RTL Detektor.

Njihov razgovor razotkrio je naličje novinarskog posla, od adrenalinskih provjera istinitosti izjava političara tijekom sučeljavanja uživo do suočavanja s opasnim teorijama zavjere koje mogu ugroziti ljudske živote.

Projekt koji je političarima utjerao strah u kosti

Sve je počelo prije dvije godine, ambiciozno i izazovno, prisjetila se Dimitrijević Hrnjkaš. Projekt RTL Detektor pokrenut je s jasnim ciljem: provjeravati govore li sudionici političkih debata istinu. U maloj sobi, tim koji su činile ona, kolegica Maja Mahovlić i glavna urednica Ines Čović Pavišić, zajedno s vanjskim stručnjacima za pojedina područja, pratio je svaku izgovorenu riječ.

"Bilo je jako stresno. Stručnjak bi signalizirao da netko ne govori istinu, a mi bismo imale svega nekoliko sati da iskopamo relevantne podatke, zvale institucije i tražile službene potvrde", opisala je.

Jedan od najupečatljivijih primjera dogodio se tijekom sučeljavanja Zorana Milanovića i Dragana Primorca, kada je Milanović doveo u pitanje Primorčev status profesora na jednom američkom sveučilištu. "Kako to provjeriti u tako kratkom roku? Ne možete samo guglati takvu informaciju. Poslala sam upit sveučilištu u Americi, iskreno ne očekujući odgovor. No, stigao je za nekoliko sati", ispričala je. Odgovor je otkrio da Primorac nije redovni profesor, već neka vrsta akademskog suradnika s kojim sveučilište u svakom trenutku može raskinuti suradnju.

Učinak Detektora ubrzo je postao vidljiv. Političari su postali svjesni da ih netko sluša s "detektorom u ruci". "Sami su se u drugim medijima počeli pozivati na nas, govoreći: 'Evo, provjerit će me RTL Detektor'. Čini mi se da smo doprinijeli tome da budu obazriviji", kazala je Dimitrijević Hrnjkaš, dodavši kako je projekt za svoj rad dobio i regionalnu nagradu.

Opasne laži: Od mamografije kao 'praonice novca' do panike zbog požara

Koliko dezinformacije mogu biti opasne, najbolje ilustriraju primjeri iz svakodnevnog rada. Dimitrijević Hrnjkaš izdvojila je nedavni slučaj čelnika jedne male stranke koji je na društvenim mrežama, gdje ga prati gotovo pedeset tisuća ljudi, iznio šokantne tvrdnje. "Rekao je da su zavodi za javno zdravstvo praonice novca koje peru novac preko mamografije, a da su žene koje idu na preglede neupućene ovce koje bi bile žive da nisu išle", prepričala je.

Takva izjava, koja izravno potkopava povjerenje u medicinu i može odvratiti žene od pregleda koji im spašavaju život, izazvala je oštru reakciju aktivistice Ivane Kalogjere. "Kroz Detektor sam išla provjeriti koliko je života spašeno zahvaljujući mamografiji. To nije mali broj. Netko je danas živ upravo zbog tog pregleda. A vi imate čovjeka koji to naziva pranjem novca, a žene promiskuitetnim ovcama. To je strašno i opasno", naglasila je.

Odgovornost novinara u takvim situacijama je golema. Prisjetila se i noći požara u zgradi Vjesnika, kada je u redakciju stigla informacija da curi plin i da se sprema evakuacija cijelog naselja. Umjesto da odmah objavi tu alarmantnu, ali neprovjerenu vijest, kontaktirala je policiju i vatrogasce. "Momentalno su mi rekli: 'Kakav plin? To se u takvim situacijama automatski zatvara'. Da sam objavila tu 'rekla-kazala' informaciju, zamislite paniku koju bismo izazvali usred noći u Zagrebu."

U šumi informacija: 'Jedan dan si heroj, drugi najcrnji vrag'

Posao novinara danas je teži nego ikad. U "šumi informacija", gdje svatko može objaviti što želi, a umjetna inteligencija stvara sve uvjerljivije lažne sadržaje, razlikovanje istine od laži postalo je Sizifov posao. "Ne želim biti zloguki prorok, ali moguće je da u nekim trenucima dođemo do potpunog informacijskog kaosa, a onda i društvenih previranja. Sve može krenuti od jednog zrna neistine", upozorila je.

Novinari su pritom izloženi stalnim pritiscima i uvredama. "Ako pišem o nekome s desnog spektra, onda sam 'četnikuša komunistička'. Ako je tema netko s lijevog, onda sam 'tuđmanovka i desničarka'. Ovisno o tome koga 'piknete', takve epitete dobijete", kaže Dimitrijević Hrnjkaš, priznajući da je prestala čitati komentare kako bi sačuvala vlastiti integritet. "Nismo mi ljuske od oraha da nas to ne pogađa. Ali kakav je to novinar koji se boji otkriti istinu, o kome god se radilo?"

Posao novinara je, kako kaže, da "iritira" i bude "pas čuvar" koji laje na nepravilnosti u društvu. "Na nama nije da štitimo svetinje. Ako je netko u prijestupu, bio on 'velik' ili 'mali', naša je dužnost o tome pisati."

Kako se snaći i kome vjerovati?

Za građane izgubljene u moru sadržaja, Dimitrijević Hrnjkaš ima jasan savjet. Vjerovati treba mainstream medijima. "Ne zato što mi radimo u njima, nego zato što iza njih stoje školovani novinari, urednici i pravna odgovornost. Ako objavim laž, netko me ima pravo tužiti za ozbiljan novac jer sam oštetila njegov ugled", pojasnila je.

S druge strane, društvene mreže naziva "zapaljivim područjem" i izvorom zabave, ali ne i pouzdanih informacija. Ključ je u kritičkom razmišljanju i medijskoj pismenosti koju treba razvijati od najranije dobi. "Budite radoznali, sumnjajte, provjeravajte. Pročitajte vijest na više portala. Nije svatko tko otvori blog i piše svoju istinu novinar, kao što nije svatko ni doktor", poručila je.

Na kraju, borba za istinu je maraton, a ne sprint. Zahtijeva upornost, hrabrost i čvrst integritet. "Svaki dan se borimo dokazujući da možemo donijeti točne informacije. I moramo to raditi opreznije i jače nego ikad", zaključila je Dimitrijević Hrnjkaš.