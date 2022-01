„Selio sam se iz jednog dijela stana u drugi dok je trajala obnova“, rekao je između ostalog Zvonimir Frka Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade, objašnjavajući kako on nije imao ništa s brzom obnovom zgrade u kojoj koristi stan kao državni dužnosnik. Nakon što je tjednik Nacional objavio informaciju da je zgrada u najstrožem centru grada, u Jurišićevoj ulici, obnovljena rekordnom brzinom, a da su u tome sudjelovale i Državne nekretnine, tvrtka koja je iznajmila Vladi RH stan i za predstojnika Ureda, predstojnik Frka Petešić se oglasio rekordnom brzinom, a i tvrtka Državne nekretnine – ustvrdilo se da on nije imao ništa s brzom obnovom, da se radilo o inicijativi drugih vlasnika nekretnine, a da je tvrtka Državne nekretnine samo slijedila njihovu inicijativu.

No, neovisno o tome, svrnula se pozornost javnosti i na samu činjenicu da predstojnik ureda premijera Plenkovića koristi državni stan i to impresivne kvadrature, 96 četvornim metara, u samom središtu Zagreba, reklo bi se na nekoliko koraka do posla, do Banskih dvora na Markovom trgu. Već u izjavi koju je dao sam Frka Petešić, opisujući kako je on hrabro koristio stan i u vrijeme obnove, moglo se zaključiti da on stan koristi sam i da je stan toliko prostran da se moglo „seliti“ iz jednog dijela stana u drugi. Osim toga, on je podsjetio javnost na neobičnu činjenicu, da je zapravo prijavljen daleko od Zagreba, u Salima na Dugom otoku, „u obiteljskoj kući“.

A gdje žive ostali članovi obitelji?

U imovinskoj kartici družnosnik Frka Petešić je naveo da je oženjen i da ima djece, a poznato je i da ima dvije kćeri, no, nigdje nije precizirano gdje su supruga i kćeri prijavljene, odnosno, gdje žive. Za suprugu nije navedeno zaposlenje niti primanja, te se može pretpostaviti da je nezaposlena, a kćeri su još u dobi dok se školuju. A gdje žive?

Net.hr ima pouzdanu informaciju da su one od dolaska obitelji u Zagreb prijavljene na zagrebačkoj adresi, da, dakle, imaju prebivalište u Zagrebu, a ne u Salima na Dugom otoku, nego u kući u Dubravi koja nije u njihovom vlasništvu (adresa poznata redakciji) – te se može pretpostaviti da su supruga i kćeri tamo u podstanarskom statusu. Prebivalište im je tamo prijavljeno još od 2014. godine, iz vremena kada je Frka Petešić bio veleposlanik u Maroku, a prije toga je dvije godine radio u Zagrebu u Ministarstvu vanjskih poslova, kao voditelj službe za javnu diplomaciju.

2017. godine, Zvonimir Frka Petešić, nakon veleposlaničkog posla u Marocu vraća se u Zagreb, no ne prijavljuje prebivalište na istoj adresi kao i ostale članice njegove obitelji – nego u Salima na Dugom otoku. Dakako, da je prijavio prebivalište u Zagrebu Frka Petešić uopće ne bi mogao niti zatražiti da mu Vlada zbrinjava smještaj u Zagrebu. Ovako je, da ne bi jadan morao putovati na posao u Zagreb s Dugog otoka, zatražio stan.

Ali, je li i ovako ispalo sve regularno? Odnosno, je li predstojnik Ureda premijera Plenkovića s prebivalištem na Dugom otoku imao pravo dobiti na korištenje stan u najstrožem centru Zagreba od impresivnih 96 kvadrata?

Frka Petešić ne prolazi kriterije precizne Uredbe

O dodjeli stanova dužnosnicima koji nemaju stan u mjestu gdje obavljaju dužnost postoji prilično precizna uredba, Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna, te drugih osoba – a prema toj Uredbi, predstojnik Ureda premijera debelo je premašio propisane kriterije.

Prema toj Uredbi dužnosnici su razvrstani u tri skupine, a predstojnik Ureda predsjednika Vlade je vrlo precizno naveden u drugoj skupini. Članak 14. iste Uredbe pak neumoljivo precizno utvrđuje da za „dužnosnika iz II. skupine koji u mjestu obavljanja dužnosti živi sam“, predviđen „dvosoban stan ili stan površine od 40 m2 do 60 m2.“. Tu je navedeno i da „za bračnog ili izvanbračnog druga odnosno osobu s kojom dužnosnik živi u istospolnoj zajednici koji boravi s dužnosnikom u mjestu gdje dužnosnik obavlja svoju dužnost, kao i za svako dijete, pastorče, posvojenika ili dijete koje je na osnovi rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb povjereno na čuvanje i odgoj dužnosniku i boravi s njim u mjestu gdje dužnosnik obavlja svoju dužnost, na kriterije iz stavka 1. ovog članka u slučaju raspoloživosti stanom, može se dodati 10 m2 površine stana.“

No, ako obitelj predstojnika Ureda ima prijavljeno prebivalište na posve drugoj adresi u Zagrebu, i sudeći prema pregledu javno dostupnih podataka – na toj adresi živi u manje kvadrata nego što ih uživa Zvonimir Frka Petešić osobno – radi se o ozbiljnom kršenju Uredbe.

Dakako, pitali smo i tvrtku Državne nekretnine što je bilo navedeno u zahtjevu za stan u trenutku kada je Ured premijera, odnosno Državni ured za upravljanje nekretninama, zatražio dodjelu stana za predstojnika Ureda – jesu li bili zatraženi kvadrati za cijelu obitelj ili samo za predstojnika osobno, no do zaključena teksta nismo dobili odgovor.

Također smo se obratili i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom s molbom da nam pojasne na temelju kojih kriterija su izabrali tako veliki stan u najužem centru grada za predstojnika Ureda premijera, no, ni oni nam nisu odgovorili. Pitali smo i u Uredu premijera isto pitanje, ali smo dodali i pitanje kako se obračunava plaća predstojniku, plaća li se za njega zagrebački prirez (18 posto) ili prirez iz mjesta Sali na Dugom otoku (0 posto), no ni oni nam nisu odgovorili. Dakako, postavlja se i pitanje plaća li Vlada svom zaposleniku s dalekog Dugog otoka putne troškove kada odlazi „doma“, preko vikenda tijekom ljeta, na primjer.

Pažljivo osmišljeni manevri s prebivalištem

Jedno je sigurno, Zvonimir Frka Petešić zadovoljno obitava u čak 96 kvadrata, ekspresno obnovljenih, mada on oko toga nije ništa urgirao. No, neovisno o brzini obnove, činjenica je da živi u začudno mnogo kvadrata, velikim dijelom „na račun države“, i to u mnogo više kvadrata nego što bi mu trebalo pripadati po zakonu i uredbi. A lokacija mu je odabrana na 10 minuta lagane šetnje do posla.

Također je nesumnjivo evidentno da je Frka Petešić, bivši diplomat i čovjek od posebnog premijerovog povjerenja, nakon preuzimanja funkcije predstojnika Ureda imao vremena brižno osmišljavati kako da se domogne korištenja nekretnine uz pomoć podrške državnog servisa za zbrinjavanje dužnosnika koji imaju prebivalište izvan Zagreba.

Ili se namjerno nije htio prijaviti na adresi s ostatkom obitelji jer u tom slučaju ne bi imao pravo na ovu uslugu, ili je njih „ostavio“ na drugoj zagrebačkoj adresi, a sebe smjestio u centar – ali u tom slučaju nije nipošto imao pravo na 96 kvadrata.

Kako god okrenemo, Frka Petešić je mutio sa stanom.

Nakon što je otkriveno da je ministar obrane Mario Banožić dobio na korištenje golemi stan u centru Zagreba, dok mu supruga s djecom živi u manje kvadrata u Vinkovcima, imamo, dakle, i drugog sretnog dobitnika u 96 kvadrata nadomak Trgu Bana Jelačića, te se može samo konstatirati da pripadnici vladajuće elite vole obitavati u golemim stanovima s mnogo kvadrata i da su spremni poduzeti kojekakve manevre da se domognu tih stanova. Pa i mijenjati prebivališta i boravišta neovisno o činjeničnom stanju. Drugim riječima, rugaju se i državi i građanima za čiju dobrobit bi zapravo trebali raditi.