Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax se svojom izjavom pod nazivom „Pravednost obvezuje na solidarnost s Golgotom ukrajinskog naroda“ po prvi puta službeno oglasila o ratu u Ukrajini, i to 20. travnja 2022. godine nešto više od dva mjeseca nakon početka rata u Ukrajini, no, valja naglasiti da su i ranije predstavnici Katoličke crkve u Hrvatskoj osuđivali rusku agresiju na Hrvatsku i poticali zbrinjavanje izbjeglica, a službeni stav se mogao nazrijeti i iz istupa nadbiskupa Bozanića u čestitki povodom Uskrsa.

S obzirom da je teologija Anna Marija Gruenfelder u intervjuu za Net.hr još početkom ožujka konstatirala da je HBK „ili prespavala početak rata ili se ne mogu dogovoriti“ zbog toga jer tada nije bilo službenog očitovanja, pitali smo je sada kako komentira objavu. „Konačno su se očitovali. I to na 55 dan rata.“, konstatirala je dr. Anna Maria Gruenfelder, a o sadržaju kaže: „Tresla se brda – rodio se miš“.

Izjava obuhvaća pet poglavlja ( 1. Ugroza mira; 2.Rat je uvijek zlo; 3.Moralne i ekološke dvojbe; 4. Nužnost molitvenog zajedništva; 5. Važnost solidarnosti i i kršćanske dobrotvornosti), a na press konferenciji povodom objave izjave posebno je naglašeno da se osim pozivanja na molitve podržava i isporuka vojne opreme i naoružanja ukrajinskim braniteljima, ali uz isticanje da „pomoć mora ostati u okvirima razmjernosti i međunarodnog humanitarnog prava kako sukob ne bi izmaknuo kontroli i prerastao u sukob svjetskih razmjera.“

Kako na silu ne odgovoriti silom?

„Sve je to točno. Svaki rat jest veliko zlo. Tko bi u to sumnjao. Ali kome to biskupi kažu? Vjernici se mole, nevjernici i vjernici pružaju solidarnost odavno, od početka napada na Ukrajinu, a nisu čekali biskupe. Presudna etička dilema je: Kakva je pomoć nužna, kakva je pomoć moralno dopuštena? Može li kršćanin nadići ono što je bit kršćanske mirovne etike: na silu ne odgovoriti silom? Čini mi se da je papa Franjo u svojoj uskršnjoj propovijedi odao da se i on nalazi u rascjepu između tog gesla mirovne etike i njezine očite slabosti, kad je zlo premoćno“, komentira u kratkom razgovoru za Net.hr teologinja i komentatorica Gruenfelder.

Podsjeća da je papa Franjo ustvrdio da su isporuke oružja zlo, da isporuke oružja pospješuju rat, a i da drugi crkveni uglednici, npr. u Evengeličkoj crkvi, također upozoravaju da „kršćani ne mogu, ne smiju zagovarati isporuku oružja.“

„Papa je očito i sam bio u dilemi i svjestan da ono što tako kategorički niječe, nekima mora donijeti sigurnu propast i smrt. Na direktno pitanje talijanske novinarke spustio je glavu i šutio dobru minutu vremena. Njegov franjevački etos mu nalaže etiku mira, njegova isusovačka formacija mu možda nalaže slušati glas svoje savjesti, i on sam nalazi se u dilemi - ne može zagovarati oružje. On s vjernicima dijeli dilemu, a da im ne nudi izlaz, ne zna ni sam. Ta refleksivnost njegove naravi čini ga ljudskim, on nije papa velikih doktrinarnih poruka, nego je uz ljude u dvojbama i bezizlaznosti“, kaže Anna Maria Gruenfelder.

Kad ima samo veće ili manje zlo...

„Znači, kršćani bi se morali pozivati na svoju vjeru, stati po strani, vaditi se na svoju vjeru, ili na svoju savjest – i omogućavati zlu da djeluje i da pobijedi? Smije li kršćanin imati suprotno mišljenje? Osobno, naglašavam – osobno, tvrdim da kršćani ne mogu ostati po strani, i neće izaći iz te dileme „neokrznuti“ zagovaraju li oružje ili odbijaju pomagati braniteljima dostavom oružja. Uvjerena sam da upravo kršćanin mora imati hrabrosti i podnositi činjenicu da u nekim situacijama nema „dobro – loše“, nego samo „veće ili manje zlo“.

"Rat je ušao u kvalitativnu novu fazu, u kojoj – sudeći stručnim promatračima – sve su prednosti na strani onog koji posjeduju više i teže oružje. Ukrajinski predsjednik apelira sve očajnije, i evidentno je da bi bez isporuka iz SAD-a i drugih zemalja rat već završio. Završio, ali kako? Svi se zaklinju u to da Putin ne smije pobijediti. Biskupi uvjeravaju da zlo neće pobijediti. A zašto ne bi pobjedilo zlo? Zato što to biskupi žele? Njihova riječ u Božje uho. Ja više vjerujem vojnim stratezima i stručnjacima, a oni tvrde da je već „5 do 12“. Ne dođu li Ukrajinci do težeg oružja, oni se neće moći oduprijeti.“, emotivno je komentirala oprezne vjerske poruke vodećih ljudi Katoličke crkve, i pape Franje, ali i domaćih crkvenih velikodostojnika.

'Sadašnji trenutak zahtijeva mnogo više'

Anna Maria Gruenfelder naglašava da izjavu Komisije Iustitia et pax ne smatra „promašenom“, da je ona svakako točna, ali da ju je trebalo objaviti mnogo ranije. „Bila bi ispravna na početku rata, ali ni sada nije loše čuti te poruke. Sigurno nije pogrešno moliti se i pomagati. No, više od toga ona ne poručuje, a sadašnji trenutak zahtijeva i mnogo više, drugačije, moćnije.

Prava pastirska pomoć u pravoj i sada presudnoj etičkoj dilemi izgleda drugačije. Voljela bih da su i hrvatski biskupi barem promišljali tu dilemu, ako su je uopće dokučili. Što ako pobijedi zlo? I ako ne stane, nego nastavi grabiti dalje, za novim ciljevima? Onda ćemo vjerojatno zaključiti da je trebalo zlo spriječi u začetku. Principiis obsta.“, zaključila je Anna Maria Gruenfelder, znanstvenica s doktoratom iz filozofije, povijesti umjetnosti i teologije sa specijalizacijom iz crkvene povijesti.