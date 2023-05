"Ukidanjem prireza znači da će Zagreb ostati bez milijardu kuna što je otprilike 10 posto naših prihoda. Međutim da se smanjuje porezna osnovica jer se povećava osobni odbitak, tu je gruba procjena da ćemo ostati i bez 300 milijuna kuna. Ostat ćemo i u nešto manjem iznosu zato što se povećava plafon plaća godišnjih, kada nastupa ova viša stopa poreza koja je trenutno 30 posto. Imamo nižu stopu od 30 posto i za one najviše plaće stopu od 30 posto", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević gostujući u RTL Direktu.

Rekao je da su pričali s koalicijskim partnerima i jer Gradska skupština donosi takve odluke. „Vratit ćemo, kompenzirat ćemo toliko koliko je prijedlogom Vlade omogućeno da vratimo stopu poreza na dohodak i za jednu i za drugu. U promil je definirano da taj prirez možemo kompenzirati s točno tolikim povećanjem porezne stope i to ćemo napraviti. Smatram da je to nužno jer Grad Zagreb je jedini grad u Republici Hrvatskoj koji je obvezan raditi suficit u proračun, višak, u 5 idućih godina, kako bi neutralizirali deficit koji je napravila prethodna vlast", tvrdi.

"Mislim da je bolje kompenzirati odmah ukidanje prireza povećanjem stope poreza na dohodak zato što porez na dohodak u Zagrebu, od zaposlenih Zagrepčana plaća samo 30 posto Zagrepčana koji ima najviše plaće. To je socijalna pravednije nego da to kompenziramo povećanjem cijena, primjerice ako raste plaća ZET karte ona je jednaka za sve građane, i one s manjim plaćama i onima s većim plaćama", navodi.

Rekao je da se ima dodatni dio od 300 milijuna kuna te da će vidjeti što će morati poskupjeti od usluga. "Ili ćemo na neki drugi način kompenzirati, to je za razgovor s koalicijskim partnerima, o tome ćemo odlučiti idućih tjedana i mjeseci", govori

Kaže da će svi veliki gradovi prvenstveno biti pogođeni ovim, a ne samo oni. „Ali Grad Zagreb kao veliki grad i županija u isto vrijeme mi ćemo definitivno imati najviše smanjenje prihoda. Povećat ćemo stope, a drugi dio ćemo vidjeti. Moramo napraviti računicu. Sve što smanjuje prihod Grada Zagreba loše je za Grad Zagreb jer to znači da to moramo kompenzirati kroz poskupljenje usluga ili kroz povećanje poreza", govori.

Umanjili štetu

Komentirao je i projekt Mini Manhattan, za kojeg je rekao da je to projekt Jarun Panorama te da je gradska skupština 2008. godine izglasala GUP za to zemljište. "Odlučuje kolika je izgradnja, ogromna je. Ja bih sigurno kao tada zastupnik glasao protiv 2017. prošla vlast izdaje lokacijske dozvole, godinu kasnije prodaje gradsko zemljište privatnom investitoru i u ožujku dolazi poziv investitora dolazi tužbom, vrijedna otprilike 50 milijuna eura, odštete koja bi pala na gradski proračun. Nakon svih dozvola i privatnih zemljišta koje bi mi onda usporavali ili onemogućavali taj projekt“, pojasnio je.

Kaže da su uspjeli bar smanjiti štetu u toj velikoj izgrađenosti. „Uvjerili smo investitora, da grade 350 stanova, a nije predviđen ni jedan vrtić. Kao i sve drugo kako se radilo. Uspjeli smo uvjerili da jednoj od tih zgrada bude vrtić. Jedan dio infrastrukture ide aneksom ugovora na teret investitora, a ne na teret grada", rekao je.

Na pitanje ima li itko šansu skinuti HDZ s vlasti, odgovara da apsolutno. "Pa mi. Ne vjerujem baš sami, ali u svakom slučaju ili predizbornom, ali ako budemo u stanju vjerujem da će biti postizborne koalicije. Vjerujem da progresivne strane mogu maknuti HDZ s vlasti i da je to potrebno Hrvatskoj", zaključuje.