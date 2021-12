Vlada će novim mjerama pokušati popraviti demografsku sliku Hrvatske. U iščekivanju konačnih rezultata ovojesenskog popisa stanovništva, Vlada je odlučila "odriješiti kesu" i privući one koji su se iselili u inozemstvo u posljednjih nekoliko godina.

Tako će povratnicima ponuditi poticaj za samozapošljavanje u iznosu od 150.000 kuna te još 50.000 kuna samo za povratak, piše Jutarnji. Oni koji svoje poslovanje žele premjestiti iz bogatijih u manje razvijene krajeve Hrvatske, uz novac za samozapošljavanje, mogu dobiti i dodatnih 25.000 kuna za selidbu.

Traženje KV radnika

Ovi poticaji moći će se koristiti od 1. siječnja sljedeće godine putem mjere "Biram Hrvatsku", koja će biti predstavljena u četvrtak na Vladi. Iz Ministarstva rada poručuju da se time želi osigurati kvalificirana radna snaga diljem zemlje. Poticaji će biti podijeljeni u dva segmenta. Jedan će se baviti povratnicima iz EU, a drugi ekonomskom migracijom u slabije razvijene krajeve Hrvatske.

Očekuje se da bi Vlada mogla povećati poticaje za samozapošljavanje u zelenim i digitalnim industrijama na 150.000 kuna plativih u dvije godine. Trenutni poticaji iznose 130.000 kuna, a prema dostupnim podacima, 85 posto korisnika koji su prije pandemije pokrenuli posao i dalje radi.

Poticaji za pripravnike, invalide...

Povećat će se i poticaji za pripravnike. To znači da će tvrtka koja zaposli pripravnika sa srednjoškolskim obrazovanjem dobiti mjesečni paušal do 50.000 kuna godišnje, odnosno 60.000 kuna za zaposlenog s visokoškolskim obrazovanjem.

Sufinancirat će se i troškovi plaća u zelenim i digitalnim djelatnostima za osobe u nepovoljnom položaju te one s invaliditetom. Za osobe u nepovoljnom položaju država će poslodavcima isplaćivati so 45.000 kuna godišnje, a za osobe s invaliditetom do 70.000 kuna. Sve ove mjere vrijede milijardu kuna, a novac je osiguran u državnom proračunu, Europskom strukturnom fondu te Nacionalnom planu otpornosti i oporavka.