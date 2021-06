Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je uhićenja više osoba zbog sumnji na gospodarski kriminal povezan s Gradskim stambeno-​komunalno gospodarstvom (GSKG), tvrtkom za upravljanjem stambenim objektima u vlasništvu Zagrebačkoga holdinga.

"GSKG je tvrtka-kćer Holdinga. U Holdingu su nužne hitne promjene zato smo djelovali u Upravi. Podržavamo sve akcije policije. Ako je to povezano s kriminalom nakon potresa, to je dno dna. Ponavljam, hitne promjene su nužne, zato smo poduzeli ove poteze. Za sada imam informaciju da je to voditelj hitnih intervencija. Ne mogu reći koliko traje ova akcija, nije mi neobično da čujem za ovo iz medija.

'Bilo je puno pritužbi na rad'

Građani su mi se žalili, i ja sam govorio o tim problemima. Bilo je puno pritužbi na rad GSKG-a i prije potresa. Želimo uvesti red u sve podružnice i tvrtke Holdinga. GSKG je jako bitna za obnovu, zato je važno da se ovo riješi. O svim nepravilnostima ćemo obavijestiti nadležna tijela", kaže Tomašević.

