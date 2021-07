Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na press konferenciji je komentirao nova uhićenja.

U velikoj akciji USKOK-a i policije uhićeno je petero ljudi među kojima je najzvučnije ime ono Patrika Šegote, bivšeg šefa Gradskih groblja, koji je nakon toga radio u Zagrebparkingu.

"Mogu potvrditi da je danas izvršen pretres u dvije podružnice, u Gradskim grobljima i Zagrebparkingu", kazao je Tomašević. "Želim ponoviti da nema grada koji ima situaciju kao što mi imamo", rekao je Tomašević.

"Što se tiče mog komentara, to je nešto što sam već najavio, očekujem daljnja uhićenja, jer su krakovi ove korupcijske hobotnice dosta rasprostranjeni. Što se tiče Drage Pleše, o tome još nemam konkretnih informacija, Šegota je koliko znam u svojstvu okrivljenika", kazao je Tomašević.

"Ja sam o nepravilnostima govorio još kao gradski zastupnik. Mogli su biti veći prihodi te podružnice da nije bilo pogodovanja. Obnova je očito bila problematična u GSKG-u, to je predmet istrage. Poznat mi je slučaj ovog poduzetnika koji je preminuo, a koji je tražio da mu se isplati novac za radove koje je napravio, a za te radove nije bilo nikakve dokumentacije i pokrića", poručio je gradonačelnik.

Troje suspendiranih

Dodao je i kako je u Gradskoj upravi troje suspendiranih, a da Uprava Holdinga treba sama odlučiti o mjerama. Istaknuo je da je spreman surađivati s istražiteljima. "U interesu nam je da se stvari raščiste do kraja", poručio je.

"Ne bi me čudilo da su se poslovi obećavali. Ne mogu znati, ali očito da je modus operandi bio. Ta afera oko kućica je bila okidač da Milan Bandić smijeni Šegotu iz Gradskih groblja i premjesti ga drugdje. To je bio modus operandi. S obzirom na sve optužbe koje se stavljaju na teret preminulom gradonačelniku, ovo me ne čudi", dodao je.

'Bolje ikad nego nikad'

"Nije na meni nego na istražnim tijelima da to pronalaze. Bitno je i da istražni postupci imaju sudski epilog, a to ovisi o drugim tijelima. Tajming je neobičan, jer nakon smrti gradonačelnika i smjene vlasti, se počelo raditi. Ali bolje ikad nego nikad. Ne mogu ulaziti u presumpciju nevinosti uhićenih.

Ima toliko stvari koje su sumnjive, da bi nam trebalo 10 konferencija za medije. Šaljemo Ured za kontrolu i reviziju u desetak revizija, tako da ćemo provjeriti sve što se zbiva", poručio je Tomašević.