Patrik Šegota je akciju PNUSK-a dočekao na poziciji pomoćnika voditeljice Zagrebparkinga, Ane Preost. Uhićen je u Dubrovniku, vjerojatno dok je koristio godišnji odmor, a uniformirani policajci su rano ujutro zaposjeli dvije lokacije, njegov bivši ured u Gradskim grobljima, i njegov novi ured – u Zagrebparkingu. No, u Zagrebparkingu njegov ured nipošto nije više tako reprezentativan kao onaj koji je koristio kao šef Gradskih groblja.

Iako je pomoćnik voditeljice Zagrebparkinga, Šegota nije bio ni blizu njezinom uredu, nije dobio mjesto u centrali Zagrebaparkinga u Šubićevoj ulici, nego je dobio smještaj kod šefa tzv. Pauka, službe za uklanjanje vozila, u neuglednoj zgradi uz deponij za odlaganje "dignutih" vozila. Tako su deseci radnika službe pauk u srijedu, 14. srpnja, svjedočili čuvanju ureda uoči pretresa, a ni šef Pauka nije mogao ući u svoj ured.

No, unatoč tome što je bivši direktor Gradskih groblja sklonjen u neugledan ured, Zagrebparking je primjereno financijski zbrinuo dugogodišnjeg političkog i poslovnog suradnika gradonačelnika Milana Bandića. Nakon što je Net.hr prvi otkrio da je Šegota zbrinut u Zagrebparkingu nakon podnošenja ostavke na dužnost direktora u Gradskim grobljima, pitali smo Zagrebparking kako su zaključili da im treba novi pomoćnik voditeljice, je li raspisan natječaj i što će točno raditi – s obzirom na to da se ranije nikada nije bavio prometom – te smo saznali da nije bilo nikakvog natječaja, da je samo premješten "sukladno internim aktima", jer su obje tvrtke, i Gradska groblja i Zagrebparking, podružnice Zagrebačkog holdinga.

Super plaća, nejasni poslovi...

Objasnili su nam da opis poslova novog pomoćnika voditeljice "uključuje najsloženije stručne zadaće u poslovnim procesima rada podružnice Zagrebparking". Nisu nam htjeli reći kolika mu je plaća, a neslužbeno se spekuliralo da za svoje "najsloženije stručne zadaće" dobiva najmanje 18-19 tisuća. Nitko od radnika nije, međutim, mogao dokučiti što točno radi novi pomoćnik voditeljice, tako dislociran od voditeljice Preost.

Dolazio je uvijek dotjeran, vozio je dobro sređeno vozilo, Tuareg, odlazio na misteriozne sastanke, pretpostavljalo se da on koordinira i ono predizborno stavljanje Pauka na čekanje, odnosno sprječavanje dizanja vozila po gradu da se ne bi iritiralo potencijalne glasače. Iako se očekivalo da će ga nakon nekog vremena preseliti u neku bolju, ugledniju kancelariju – akcija PNUSKOK-a ga je zatekla još uvijek u vrlo neglamuroznom okruženju deponija "dignutih" vozila.

Patrik Šegota je sve do jeseni 2020. bio jedan od najperspektivnijih Bandićevih kadrova, iako je dugi niz godina pokušavao izgraditi političku karijeru u HDZ-u. Rođen je u Rijeci 1976. godine, bio je iznimno aktivan u Mladeži HDZ-a u Rijeci, ali i na nacionalnom niovu, a 2012. godine se kandidirao za mjesto predsjednika HDZ-a u Rijeci, no nije uspio. Nakon prelaska u stranku Bandić Milan 365- Stranku rada i solidarnosti dogurao je do mjesta člana predsjedništva, a bio je i međunarodni tajnik. U prosincu 2018., na ekspresno provedenom natječaju, izabran je za voditelja podružnice Gradska groblja.

Diploma iz Travnika uoči direktorske fotelje

Zanimljivo je da je do tada, do 2018., uglavnom radio u privatnom sektoru, od prvog posla u Croduxu, bio je kratko i u Erste banci, a 2018. uoči zapošljavanja u Holdingu, radio je u tvrtki Notitia d.o.o. , konzultantskoj tvrtki za poslovna savjetovanja. Sve od 2018. radio je sa srednjom stručnom spremom, a tek uoči prelaska na direktorsku dužnost stječe VSS. Nakon što je izabran za direktora Gradskih groblja, portalima su anonimno slane preslike navodne diplome s Internacionalnog univerziteta u Travniku – s nepostojećim datumom od 30. veljače 2015. godine – no Šegota je tvrdio da se radi o falsifikatu, a medijima je dostavio preslike prave diplome s tog istog Univerziteta, te je tvrdio da se radi o podmetanjima onih kojima smeta njegovo nastojanje da uvede reda u Gradskim grobljima. Najavio je čak da radi i na doktoratu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, no nema informacija je li u međuvremenu možda i doktorirao.

No, već u jesen 2020. puknuo je golemi skandal zbog kojeg je i morao otići s direktorske dužnosti u Gradskim grobljima. Šegota je, naime, raspisao natječaj za desetogodišnji zakup lokacija za kućice za prodaju cvijeća. No, novinari 24 sata su otkrili da je natječaj trajao samo četiri radna dana, a pobijedile su četiri tvrtke koje su osnovane netom prije natječaja i svi tragovi su vodili do iste vlasnice, obrat Velina design u vlasništvu Veline Oršolić.

Briga za stranačkog druga unatoč grijesima

Iako se pisalo da će Šegota biti smijenjen zbog sumnje na pogodovanje, to se nije dogodilo, nego je on sam podnio ostavku. Teatralno je podnio ostavke i na stranačke dužnosti, ali je ostao član Bandićeve stranke. No, i nakon ostavke bilo je evidentno da uživa punu podršku i stranke i Milana Bandića, a i šefice Holdinga Ane Stojić Deban. Umjesto da dobije otkaz zbog pogodovanja i nanesene štete Gradskim grobljima, on je samo zarotiran na novo direktorsko mjesto u Zagrebparking. Reklo bi se da je samo sklonjen, do nove prilike. Bio je to prvi znak da i to što je radio u Gradskim grobljima nije radio sam, nego je radio kao jedan od važnih kotačića u Bandićevoj mreži.

Patrik Šegota je na pogrebu Milana Bandića plijenio pažnju maskom, ali ne treba ni zanemariti da je bio viđen u društvu moćne Bandićeve pročelnice, Mirke Jozić

S obzirom na to da direktori podružnica Holdinga ne moraju podnositi imovinske kartice, za sada se zna da ima stan u Zagrebu, u Slovenskoj ulici, nedaleko od čuvenog kluba Dragana Kovačevića, bivšeg direktora Janafa, a neslužbeno se – nakon uhićenja u Dubrovniku – govori i o stanu u Dubrovniku, jer je njegov odvjetnik u izjavi govorio o "pretresu njegova stana u Dubrovniku".

Da je ostao blizak s Bandićevom elitom moglo se vidjeti i na pogrebu Milanu Bandiću. Mediji su tada zabilježili da je nosio neobičnu, gotovo grotesknu masku protiv koronavirusa: crnu, s fotografijom Milana Bandića i in memoriam obilježjima, no pažljiviji promatrači su mogli zapaziti da je grešni Bandićev direktor bio snimljen u društvu s Mirkom Jozić, Bandićevom pročelnicom za gospodarstvo koja je de facto vodila sve najveće Bandićeve projekte u posljednjoj fazi. A viđen je i s Anom Stojić Deban, predsjednicom uprave Holdinga.

S obzirom na to da se za Šegotu već dugo znalo da je upleten u mnoge mutne poslove, te da je realno ipak pripadnik drugog ešalona, onog tzv. izvršnog, i u ovoj operaciji PNUSKOK-a zapravo je ključno pitanje hoće li se ići i u više sfere, među one za koje je Šegota nakon procvata karijere i nakon stečene diplome tako ustrajno radio i na političkom i na biznis području.