Matej Periš, 27-godišnji Splićanin, nestao je u noći na Silvestrovo u Beogradu gdje je s društvom otputovao na doček Nove godine. Od tada mu se gubi svaki trag. Pokrenuta je opširna policijska potraga, pojavile su se i snimke nakon nestanka, no konkretnih dokaza još nema. S obzirom na to da su se u proteklih šest dana pojavile i brojne dezinformacije, u nastavku teksta donosimo odgovore na najvažnija pitanja. Ovo su stvari koje znamo i koje ne znamo o nestanku Mateja Periša.

1. Tko je Matej Periš?

Matej Periš je Splićanin, rođen 28. srpnja 1994. godine. Po struci je ekonomist, a u slobodno vrijeme se bavi sportom. Nekoć je trenirao vaterpolo, a zarađuje tijekom ljetne sezone radeći kao skiper na turističkim brodovima. Visok je 188 centimetara, jače je tjelesne građe te plave kose i očiju. U trenutku nestanka je bio odjeven u crnu majicu, traperice i bijele tenisice. U Beograd je otišao s još šestoricom prijatelja na doček Nove godine. U glavni grad Srbije su stigli 30. prosinca.

2. Kad je Matej posljednji put viđen?

Matej je posljednji put viđen u noći s 30. na 31. prosinca oko 2.30 ujutro u beogradskom noćnom klubu Gotik. To je jedan od desetak prestižnih klubova i restorana smještenih u Beton hali, starom lučkom carinskom skladištu na desnoj obali Save, koje je postalo okupljalište mladih nešto dubljeg džepa. U klubu je bio s prijateljima, a zajedno su ušli bez rezervacije. Iako se u početku nagađalo da je iz kluba izašao pronaći mjesto za obavljanje nužde, kasnije je to opovrgnuto. Njegovi su prijatelji prijavili nestanak tek na Silvestrovo oko 18 sati, dakle 14 sati nakon što je posljednji put viđen.

3. Što se događalo u klubu?

Periš je navodno izašao obaviti nuždu, jer je ispred toaleta u klubu bila velika gužva. Prve informacije nakon nestanka govorile su kako nije bilo incidenata. No, Matejev prijatelj i dugogodišnji kolega kazao je za Večernji list kako je u jednom trenutku došlo do incidenta između Matejeva društva i druge skupine mladića. Opširnije o tome pročitajte OVDJE. Voditelj kluba je pak rekao kako su dečki iz Splita bili njegovi gosti te kako je sve bilo najnormalnije, bez ikakvih problema. "Dečki iz Splita su bili moji gosti, u klub su ušli bez rezervacije."

4. Što je na snimkama?

Prije dva dana je portal Alo objavio snimke nadzornih kamera koje pokazuju osobu nalik Mateju kako trči beogradskim ulicama, ali i pliva u Savi. Jedna snimka je ispred kluba Gotik na kojoj se vidi Matejev izlazak iz kluba. Potom je trčao po Karađorđevoj ulici te pokušao zaustaviti taksi ispod Brankova mosta. Najviše kontroverzi podigle su snimke iz Travničke ulice na kojima se vidi mladić sličan Mateju kako u bijelim tenisicama trči prema automehaničarskoj radionici, da bi nekoliko trenutaka poslije mladić sličnog opisa, ali u crnim tenisicama s bijelim đonom trčao u suprotnom smjeru, a pratila ga je djevojka u bijeloj jakni ili džemperu.

"Na jednoj od snimki nadzornih kamera, gdje se vidi da Matej trči lijevom stranom ceste, po nogostupu, između zida i parkiranih automobila može se vidjeti da on dolazi gotovo do kraja te ulice, ali sjena koja se kretala, dolaskom do pred kraj ulice više se ne kreće. Prema toj snimci Mateja sam zadnji put vidio da se kao 'skriva', odnosno 'nestaje' između dva parkirana automobila. Kao da je zastao između nekih parkiranih automobila i sagnuo se", pojasnio je jedan Matejev prijatelj za Slobodnu Dalmaciju.

"Oni trče u suprotnom smjeru s druge strane te prometnice i to trče dosta onako uplašeno. Jesu li oni vidjeli Mateja, koji je nedugo prije toga 'nestao' među tim automobilima, kako se na nejasnoj snimci može vidjeti. Ne znam zašto, ali imam osjećaj da su oni nešto vidjeli, jer Matej 'nestaje' među automobilima neposredno, prije nego se ovo dvoje može vidjeti. Možda su oni 'ključ' istrage, možda bi srpska policija njih trebala pronaći i ispitati", dodao je.

Posljednja je snimka najzlokobnija jer pokazuje nepoznatu osobu kako se plivajući udaljava od obale Save. Matejev otac, Stipe Periš potvrdio je da je njegov sin na snimkama iz Karađorđeve te s raskrižja ispod Brankova mosta. Opovrgnuo je da je njegov sin na snimci plivač u Savi. Spekulira se i da je ta snimka nastala u nekom drugom trenutku. "Da se vidi da čovjek usred zime pliva u Savi i da nitko ne zove policiju, vatrogasce, službu spašavanja, to je strašno. Nažalost, došli smo u takvu situaciju da je to normalno danas, ono što smo gledali u filmovima, da ljudi leže na ulici, a da ih drugi preskaču, to nekad nije bilo tako", poručio je bivši načelnik uprave za operacije Sigurnosne-obavještajne agencije, Ante Letica za N1.

5. Gdje se kretao Matej?

Prema snimkama nadzornih kamera utvrđeno je i približno kretanje Mateja Periša kobne noći. On je izašao iz kluba Gotik oko 2.30 ujutro, da bi nedugo zatim bio snimljen kako trči pored kafića u Karađorđevoj ulici, koja prolazi iza Beton hale. Potom je snimljen kako na raskrižju ispod Brankova mosta pokušava zaustaviti taksi. Taksist ga je nakon kraćeg razgovora odbio pustiti u vozilo, nakon čega je Matej nastavio trčati dalje po Karađorđevoj.

Još nije sasvim sigurno je li trčao po Travničkoj ulici, u koju je moguće ući iz Karađorđeve samo desetak metara od spomenutog raskrižja. Iz obje ulice mogao je doći do velikog parkirališta koje je bilo dio nekadašnje Beogradske autobusne stanice. Odande je mogao doći do restorana Savanova, koji se nalazi na Savskoj promenadi. Navodno je to mjesto na kojem je Periš završio u hladnoj rijeci. Slučajno ili namjerno, tek treba biti otkriveno. Do objave snimaka se spekuliralo kako je Periš pao sa stepenica na obali ispred Gotika dok je urinirao, no to se ne može utvrditi snimkama tamošnjih nadzornih kamera.

6. Što kaže i radi policija?

U Beogradu je u tijeku intenzivna potraga za Matejem Perišem. "Nadam se da će naši nadležni organi uspjeti naći mladića iz Splita. Matej, mislim da se zove. I zbog njega i zbog njegove obitelji. Naša policija radi sve. Već imaju skicu onoga što se moglo dogoditi. Potrebno je da damo sve od sebe da pronađemo mladića", poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedjeljak.

U srijedu se, pak, javio ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin. Dodao je da postoje određena saznanja o nestanku 27-godišnjeg mladića. "Ako se potvrdi dobro i loše, prvo će obitelj saznati šta god da je, a tek onda javnost. Nije to medijska senzacija. Onog trenutka kad smo dobili prijavu, prepoznali smo koliko je to značajno, jedan mladi život je ugrožen", rekao je Vulin.

Istaknuo je da su operativci nekoliko puta razgovarali s Matejevim ocem, prijateljima, konobarima i osiguranjem klubova. Dodao je da je isključen sukob unutar kluba. Inače, u potragu su uključeni policija, riječna policija te Ronilačka jedinica Žandarmerije. Obale Save i Dunava pretražuju i članovi nevladine organizacije Mreža za opasnost Srbije. U utorak je na Savskoj promenadi pronađena jedna bijela tenisica te opušak u žardinjeri, kojeg istražitelji dovode u vezu s Matejevim nestankom.

Puno službenih informacija iz hrvatskog i srpsko MUP-a nema, a u šturim priopćenjima se odbijaju očitovati o saznanjima sve dok istraga ne završi. Jedino je poznato da oba MUP-a međusobno surađuju. Zahvaljujući poznanstvima, u potragu su uključeni i bivši vaterpolisti Igor Milanović i Darko Udovičić, koji je ujedno i pomoćnik ministra sporta.

7. Što kaže Matejev otac?

Matejev otac je međunarodni vaterpolski sudac. U Beograd je stigao dva dana po Matejevom nestanku te se često obraća medijima. Zahvalan je tamošnjoj policiji na trudu i angažmanu. Zamolio je i građane da jave njemu ili policiji bilo kakve informacije o Matejevu nestanku, makar i anonimno. "Roditelj uvijek polazi od najgorih pretpostavki i to je ono što me proganja već tri dana i tri noći. Matej je sportaš, ima djevojku u Splitu... Ništa mi ne ukazuje da se to trebalo dogoditi. Matej je trenirao vaterpolo, bio je izrazito jak momak, sportaš, nepušač... Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i vještine, ne dolazi u obzir da bi pao u rijeku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja", rekao je njegov otac. "Čekat ćemo nešto, a ne znamo koliko ćemo čekati, ni kakav će biti ishod. Nedostaje mi sin, moj smisao života. Čovjek sam koji sve razumije i da život nije jednostavan, ali ovo stanje ne bih poželio nikome, ni najgorem čovjeku", slomio se nakon tri dana boravka u Beogradu Perišev otac.

8. Gdje je Matej?

To je pitanje na koje se policija, istražitelji i ronioci trude dati odgovor. Od trenutka njegova nestanka pojavile su se brojne spekulacije. Nije sasvim jasno ni je li Periš završio u Savi ispred kluba Gotik ili nešto uzvodnije, kod restorana Savanova. Pojavile su se i nepotvrđene informacije, svjedoka koji tvrde da su ga vidjeli u napuštenim hangarima kako se krije. No, na snimkama se ne vidi da bježi od nekog, pa policija treba i na to odgovoriti. Iako je Periš bio vaterpolist i dobar plivač, njegov otac rekao je kako je nemoguće na takav način plivati u toliko hladnoj rijeci i u ronilačkom odijelu, a kamoli bez njega.

Ni ronioci, ni beogradski ribari, nisu uvjereni da bi mogao preživjeti u hladnoj vodi. "Kada dođe u vodu, temperatura je sada oko pet stupnjeva, dolazi do hipotermije, naglog rashlađenja organizma, sad zavisi od količine alkohola, koliko je on popio, koliko je njemu vruće, koliko mu je hladno, ali najviše pet-šest minuta. Najutreniraniji plivači mogu izdržati tu temperaturu vode. Onda dolazi do fiziološkog procesa, to je usporavanje rada srca. Usporava se disanje, pluća. Ulazi u stanje hibernacije i dolazi do davljenja", pojasnio je ronilac Pera Veselinović.

9. Što je rekao taksistu?

Posebno je intrigantna snimka ispod Brankova mosta, na kojoj Matej zaustavlja taksista koji ga je odbio primiti u vozilo. Policija je u međuvremenu pronašla taksista, a medijima je sve otkrio Matejev otac. "Policija je obavila razgovor s njim i tu nema ništa sporno. 'Je li slobodno?', pitao je taksista. Prethodno je primio za kvaku zadnjih vrata, ali kako su stakla bila zatamnjena nije vidio da ima putnike. Potom se nagnuo i kad se uvjerio da su otraga putnici taksist mu je odgovorio: 'Zauzet sam, imam vožnju", prepričava Nenad Periš.

Nova.rs prenosi riječi taksista koji je rekao da ga nije primio, jer je žurio na već zakazanu vožnju. Dodao je da ga ne bi primio u vozilo ni da je bio slobodan, jer mu je mladić na Karađorđevoj djelovao "dezorijentirano, kao da je na nekim supstancijama".

10. Zašto je trčao beogradskim ulicama?

To je još jedno pitanje na koje je odgovor teško reći. Iako mu je ruta kretanja donekle smislena, nije jasno zašto bi trčao u pola tri ujutro u majici kratkih rukava gradom koji ne poznaje. Jedna teorija je da je bježao od nekoga, što podržava i jedan od njegovih prijatelja koji nije išao na doček u Beograd. "Nitko, ali baš nitko ne zna gdje je Matej trčeći 'jurio' po Beogradu. Nitko ne zna gdje je trčao. Jasno je od uličnog videonadzora da nije od nikog bježao, jer ga nitko ne prati i ne trči za njime. Ja već danima 'buljim' u sve što se može vidjeti i dobiti iz Beograda, ne bih li primijetio nešto na tim snimkama, što nitko drugi nije primijetio", poručio je jedan Matejev prijatelj koji nije bio u Beogradu.

Druga teorija jest da je bio pod utjecajem opijata. "Uvjereni smo da je Mateju možda u klubu netko nešto stavio u piće pa je počeo halucinirati, bježati od nečega. Nema drugog obrazloženja. Inače, bio je dobar đak u školi, zajedno smo išli u gimnaziju. Živio je za putovanja, stjecanje novih iskustava, volio je život i nije se ograničavao", istaknuo je Matejev školski kolega za Jutarnji. Treća je teorija da je u klubu ipak izbio sukob. "Matej i ostatak ekipe bili su na večeri u jednom beogradskom restoranu tog popodneva. Vidio sam slike s večere. Tada su već, vjerojatno, bili pripiti. Nakon toga otišli su u klub Gotik i tada se dogodio taj misterij pun rupa.

Ono što pouzdano znam od ljudi koji su bili tamo jest da je u klubu bila i jedna ekipa iz Zadra. Poznato je da su Splićani i Zadrani veliki prijatelji i da su i jedni i drugi u Srbiji dobrodošli. Oni su se međusobno častili i družili. Međutim, u jednom je trenutku došlo do incidenta između dvije ekipe, a mislim da je s tim povezana i jedna djevojka. Matej i prijatelji pili su Jameson i Black Johnnie Walker.

U jednom je trenutku Matej odlučio bocom Walkera počastiti ekipu, ali problem je nastao oko zbrajanja računa. Tu se ne može znati točna istina, ali čuo sam iz prve ruke za priču prema kojoj su konobari preračunali iznos i pokušali naplatiti višestruko veći iznos. Tu je došlo do verbalne prepirke s konobarima, a navodno su Splićani i Zadrani jedni drugima u tom kaosu nešto počeli predbacivati. Tko zna kakve su sve riječi tada pale i kome je možebitno pala roleta na oči. Nakon toga u priču su se uključili redari i Matej panično izlazi iz kluba. Ne razumijem zašto se taj detalj u medijima i policijskim krugovima uporno prešućuje, a sasvim je jasno da je to bio okidač za sve što se zatim dogodilo", opisao je još jedan Matejev prijatelj za Večernji.