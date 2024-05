UTJEHA U STIHOVIMA / Uvijek tu za pacijente, a njihov lijek je glazba: Upoznajte raspjevane medicinske sestre iz Koprivnice

Često bi na radnom mjestu najradije zaplakale, no one su odlučile zapjevati! Medicinske sestre iz Koprivnice osnovale su zbor. Ovo je prva glazbena skupina zdravstvenih djelatnica u Hrvatskoj. 'Na taj način malo se opuštamo uz muziku, a i u medicini je poznato da je muzika opuštajuća, odnosno lijek, tako da i to koristimo same', pojasnila je Ružica Evančić, glavna sestra u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Glasnice uvježbavaju dva puta na tjedan, a pjesme za nastupe pomno biraju. Dok su popodne pjevale, sestra Sandra radila je na kirurgiji. I tako 24 godine. 'U ovom poslu svašta može biti teško, ali malo nas je. Teško je ponekad organizirati službu', kaže Sandra Lovrić, medicinska sestra u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Sestra Gabrijela Pavičić kaže da su im stihovi utjeha: 'Ispunjava me u potpunosti jer na tom pjevanju nema briga, nema ničega, tu smo u glazbi, pjesmi. Ispunjava me maksimalno.' Više pogledajte u prilogu RTL-ove reporterke Lucije Ptičar