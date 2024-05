Pred nama je povoljniji proljetni vikend, osobito u nedjelju uz prevladavajuće sunčano vrijeme. Još večeras dosta vlažnog zraka iznad naših krajeva, kako jedan prostrani frontalni poremećaj odmiče dalje prema istoku. No, od subote postupno jača greben anticiklone s jugozapada.

SUBOTA

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Još će u noći i ujutro biti dosta zaostalih oblaka u unutrašnjosti, mjestimice uz malo kiše, češće u gorskoj Hrvatskoj. No, prema sredini dana, kao i ranije na Jadranu, smanjenje naoblake. Vjetar slab, u Slavoniji i na moru umjeren sjeverozapadni, pod Velebitom samo nakratko bura. Najniža temperatura između 8 i 11 °C na kopnu, a oko 12-13 °C duž obale i na otocima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj znatno sunčanije pa i toplije, no, ne još sasvim stabilno pa uz lokalno razvoj oblaka postoji još rijetko mogućnost za kakav kraći pljusak, uglavnom uz granicu s Mađarskom. Vjetar slab, a temperatura između 21 i 23 °C. Na istoku razvedravanje, sunčano će i prevladavati, tek oko slavonskog gorja ili na zapadu Podravini može uz razvoj oblaka pasti poneki kraći pljusak. Sjeverozapadnjak slabi, a bit će i osjetno toplije uz 22-23 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Dalmaciji većinom sunčano, ali i dalje nestabilno pa se u zaleđu valja računati na kraće lokalne pljuskove. Mala je šansa da će koji od njih stići do obale. Puhat će umjeren pa i pojačan sjeverozapadnjak, na otocima prolazno i jak. No, temperatura i ovdje malo viša, bit će oko 22-23 °C. Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano, postupno i sve manje oblaka. Moguća je još sporadično koja kap kiše ili kakav pljusak, prvenstveno u Lici i riječkom zaleđu. Vjetar ovdje slabi, a bit će toplije nego danas, uz more između 21 i 23 °C, malo niže u gorskim područjima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na kopnu u nedjelju sunčanije i još malo toplije. Kreće zatim južina. Pojačan jugozapadnjak uz umjerenu naoblaku u ponedjeljak najavit će promjenjiviju sredinu novog tjedna. Jači pljuskovi stižu tijekom utorka, zatim nešto rjeđi, ali uz sjeveroistočni vjetar manje toplo.

IDUĆIH DANA NA MORU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Jadranu pretežno sunčano i toplo do utorka. U novom tjednu jugo, u utorak uz porast naoblake raste i vjerojatnost za kišu i pljuskove, najprije na sjevernom dijelu, a u srijedu i u Dalmaciji. Razvedravanje u četvrtak uz okretanje na buru.