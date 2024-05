Nakon što se društvenim mrežama proširila snimka vepra snimljenog na zagrebačkom Sljemenu, a čija je veličina iznenadila mnoge građane, osvanuo je novi video na kojem je, pretpostavlja se, riječ o istoj jedinki.

"Isti vepar? Moguće, ogroman je i čudno je ponaša", stoji u objavi na Facebook stranici Hrvatski lovački portal-Forum, na kojoj je dan ranije objavljena prva snimka vepra u noćnoj akciji. Ovoga je puta vepar snimljen nedaleko od nečijeg vrta i bez previše osvrtanja na ono što se događa oko njega, uživa u zelenoj travi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je mutant", "kamuflirani nosorog", šumski tenk", samo su neki od komentara ispod prvotne snimke vepra uočenog na Sljemenu na kojoj životinja hoda oko smeća i njuška ga, dok ga iz auta netko snima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nije neuobičajeno'

Predsjednik lovačkog saveza Zagreba Miljenko Kruc kaže kako nije neobično da se tamo našao. "Neuobičajena je pojava ono smeće pred ulazom. Vepru je tamo stanište, to nije neuobičajena pojava", poručio je Kruc za Večernji list.

"Medvednica je okružena s dva lovišta, od Ivanca kod Zaprešića pa skroz gore do Igrišća spada pod Zagrebačku županiju. Iza, od Igrišća pa skroz do Marije Bistrice, lovišta su Krapinsko-zagorske županije. Ovaj dio Medvednice, kojim se građani Zagreba koriste, to je nelovna površina", objašnjava stručnjak dodajući kako vepar izgleda sasvim normalno i procjenjuje da vjerojatno nema više od 150 ili 160 kilograma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vepar je vrlo inteligentan. Tko je u prirodi jači i inteligentniji, on ostaje. Ovo je nekoliko godina star vepar, on ne pokazuje nikakvu agresivnost. Mirisi su ga povukli, divljač ide na mirise. Ako ne nađe hranu, onda se odmakne od toga. Uvijek će divljači biti. Nije to ništa neuobičajeno", objašnjava Kruc koji uvjerava da se građani nemaju čega plašiti. No, priznaje da još nije imao priliku sresti takvog vepra u 44 godine otkako je lovac.

Što (ne)raditi tijekom bliskog susreta?

A neuobičajeni gosti nisu rijetka pojava u metropoli. Divlje svinje sve više vole Zagreb pa su se nedavno širile snimke kako nesmetano šeću Dubravom, tumaraju oko šoping centra. Čak je 27 divljih svinja uhvaćena na Branimirovoj, jednoj od najprometnijih ulica u Zagrebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz zagrebačkog Zoološkog objasnili su što ako ih sretnete, posebno ovih dana kad su uz mladunce.

"Možda se tako postavi ako se osjeti ugroženo i napravi par koraka prema vama, ali ako ostanite mirni i okrenete se na drugu stranu, ona će otići svojim putem", poručila je ranije Ema Stanić iz ZOO-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veće su šanse za bliski susret s ovim životinjama tijekom noći kad su najaktivnije, no doza utjehe je činjenica da se divlje svinje više boje ljudi, nego mi njih.

"Slikanje, snimanje, trčanje za svinjama, naganjanje s autom - ne bih to preporučila", upozorila je Stanić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nikad više divljih svinja. Ognjen: 'Ima tu male djece, ne bi bilo dobro da svinje ulete'