U noći između 30. i 31. prosinca oko 2:30 sati u Beogradu je nestao Splićanin Matej Periš. Za njim se intenzivno traga već peti dan, a jutros su u potragu uključeni i ronioci koji su pretraživali Savu i Dunav.

Matej je s prijateljima u Beograd došao proslaviti Novu godinu, a posljednji je put viđen u klubu "Gotik", odakle se uputio u nepoznato. Iako je cijeli slučaj i dalje nejasan, važan dokaz postale su snimke nadzornih kamera koje su navodno snimile Mateja kako trči ulicama Beograda, a novo svjetlo na misterij njegova nestanka mogle bi dati dvije osobe, ujedno i ključni svjedoci. Naravno, snimke treba uzimati s oprezom, budući da je na nekima od njih vidljiva samo silueta mladića koji odgovara Matejevom opisu.

Koliko je dosad poznato, Periš je tu kobnu noć proveo s prijateljima u "Gotiku" u Beton hali te se vjeruje da je izašao van kluba izvršiti nuždu s obzirom da je u klupskom toaletu bila gužva. Od tada ga više nitko od njegovih prijatelja nije vidio, niti čuo.

Taksist ispod Brankovog mosta

Matejev otac Nenad, koji se trenutno nalazi u Beogradu, potvrdio je da se na jednoj snimci sigurno radi o njegovom sinu. Radi se o snimci snimljenoj ispod Brankovog mosta, na kojoj se vidi kako mladić bez jakne, u crnoj majici, trapericama i bijelim tenisicama (što je točno opisu Mateja nakon što je napustio Gotik) pretrčava ulicu, zaustavlja taksi i pokušava ući u isti.

No, taksist nije pustio mladića u auto. Čini se da su razmijenili nekoliko riječi, nakon čega je Periš nastavio trčati preko tramvajskih tračnica.

Blic piše kako bi svjedočenje taksista moglo dati odgovor na brojna pitanja; primjerice u kakvom je psihofizičkom stanju u to vrijeme bio, zašto je htio ući u taksi samo 200 metara od "Gotike", kamo je htio ići i na koncu, što mu je rekao.

Djevojka u bijelom u Travničkoj ulici

Na drugoj snimci u kojoj se pojavljuje mogući svjedok, malo je kompliciranije pouzdano identificirati Mateja Periša. Snimka je nastala u Travničkoj ulici i puno je slabije kvalitete, a na njoj se najprije vidi mladić u majici kratkih rukava i najvjerojatnije bijelih tenisica koji iz smjera kružnog toka kod zgrade Geozavoda bježi prema autopraonici u Travničkoj.

Nekoliko sekundi kasnije, u istoj ulici, samo u suprotnom smjeru, od autopraonice do Geozavoda, mladić sličnog izgleda u majici kratkih rukava, ali ovaj put najvjerojatnije u crnim tenisicama s bijelim potplatom, i djevojka odjevena u nešto poput bijele jakne, jakne ili džempera.

Na spomenutoj snimci zbunjuje vrijeme koje je vidljivo na snimci - prikazan je datum 31. prosinca, 1:48 sati, a vjeruje se da je Periš iz Gotike otišao tek oko 2:30 sati, a osim toga, primjetna je i razlika u boji tenisica. No, sve nedosljednosti mogla bi razjasniti "djevojka u bijelom" dajući odgovor na pitanje u koliko je sati trčala pored mladića u crnoj majici i zašto, zna li tko je on i u kakvom se stanju nalazio te je li imao osebujan naglasak, odnosno nalazi li se na toj snimci Matej Periš ili je, sasvim slučajno, još jedan mladić sličnog stasa kao i Matej u crnoj majici trčao ulicama Savskog amfiteatra tog hladnog jutra.

'Već danima buljim u sve što se može dobiti iz Beograda'

Snimke nadzornih kamera neprestano pregledava i Matejev 35-godišnji prijatelj.

"Nitko, ali baš nitko ne zna gdje je Matej trčeći 'jurio' po Beogradu. Nitko ne zna gdje je trčao. Jasno je od uličnog videonadzora da nije od nikog bježao, jer ga nitko ne prati i ne trči za njime. Ja već danima 'buljim' u sve što se može vidjeti i dobiti iz Beograda, ne bih li primijetio nešto na tim snimkama, što nitko drugi nije primijetio", kazao je 35-godišnji Splićanin Slobodnoj Dalmaciji.

Primijetio je nešto što bi, kako je kazao, moglo biti od krucijalne važnosti. "Na jednoj od snimki nadzornih kamera, gdje se vidi da Matej trči lijevom stranom ceste, po nogostupu, između zida i parkiranih automobila može se vidjeti da on dolazi gotovo do kraja te ulice, ali sjena koja se kretala, dolaskom do pred kraj ulice više se ne kreće. Prema toj snimci Mateja sam zadnji puta vidio da se kao 'skriva', odnosno 'nestaje' između dva parkirana automobila. Kao da je zastao između nekih parkiranih automobila i sagnuo se", pojasnio je.

Nedugo nakon toga iz suprotnog smjera trčeći dolaze dvije osobe. "Oni trče u suprotnom smjeru s druge strane te prometnice i to trče dosta onako uplašeno. Jesu li oni vidjeli Mateja, koji je nedugo prije toga 'nestao' među tim automobilima, kako se na nejasnoj snimci može vidjeti. Ne znam zašto, ali imam osjećaj da su oni nešto vidjeli, jer Matej 'nestaje' među automobilima neposredno, prije nego se ovo dvoje može vidjeti. Možda su oni 'ključ' istrage, možda bi srpska policija njih trebala pronaći i ispitati", smatra Matejev prijatelj.

Društvo koje je bilo s Matejem u Beogradu povuklo se u sebe

Kazao je da su se Matejevi prijatelji koji su bili s njim u Beogradu povukli u sebe. "Ovo je za njih veliki šok. Ne znaju gdje im je prijatelj, a prije dva mjeseca im je tragično stradao još jedan prijatelj. Tragedija na tragediju. Dobra je to ekipa mladića, nije im ovo lako za izdržati", kazao je.

Komentirao je i informaciju da je Matej viđen 60-ak kilometara od Beograda, u Rumi. "Stupili smo u kontakt s predsjednikom općine Ruma. To bi bilo super da je on tamo viđen, jer bi imali neki trag. No, nitko ga nije vidio, radilo se o nekoj sasvim drugoj osobi", kazao je Splićanin.