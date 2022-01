Peti je dan potrage za 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem, koji je nestao u noći s 30. na 31. prosinca u Beogradu. Zasad su najveći trag u potrazi snimke nadzornih kamera sa Savskog amfiteatra.

Blic je pomoću njih rekonstruirao čudnu, ali zlokobnu rutu kojom je Periš te noći iz nepoznatih razloga trčao. Pritom treba uzeti u obzir da je na nekim snimkama vidljiva samo silueta mladića koji nalikuje na Periša, no to ne znači da je na snimkama zaista on.

Izlazak iz Gotika

Periš je nestao kada je oko 2:30 ujutro izašao iz elitnog kluba Gotik, vjerojatno kako bi obavio nuždu, jer je u klupskom zahodu bila gužva. Izašao je bez jakne, odjeven u crnu majicu sa slikom na prsima, traperice i bijele tenisice.

Karađorđeva ulica

Kamera je potom uhvatila Periša u blizini kafića Nebo i zemlja u Karađorđevoj ulici, svega 200 metara od Gotika. Na snimci se vidi mladić odjeven u crnu majicu sa slikom, trapericama i bijelim tenisicama, pa se s velikom sigurnošću može reći da je riječ o Perišu. Na snimci je trčao iz smjera Kalemegdana. Istrčao je na ulicu kako bi zaobišao grupicu ljudi koja je hodala ispred njega.

Na drugoj snimci s iste lokacije, vidi se kako je Periš prošao pored kafića Nebo i zemlja te otrčao prema Brankovu mostu. Trčeći je prošao nekoliko popularnih kafića i Velikih stepenica.

Brankov most

Nadzorne su kamere potom uhvatile Periša na raskrižju ispod Brankovog mjesta. Dotrčao je Karađorđevom ulicom od Kalemegdana i pokušao zaustaviti taksi bijele boje. Taksist ga je odbio pustiti u auto, pa je Periš nastavio dalje. Od Gotika do Brankovog mosta treba oko sedam minuta normalnog hoda.

Travnička ulica

Potom se na kamerama iz Travničke ulice pojavljuje osoba koja nalikuje Perišu. No, snimka nije dovoljno bistra da bi ga se moglo identificirati. Osim toga, osoba sa snimke u tom trenuku nosi crne tenisice s bijelim đonom. Podsjetimo, Periš je u noći nestanka nosio bijele tenisice.

Uglavnom, u jednom se trenutku vidi kako osoba slična Perišu trči iz smjera Geozavoda prema autopraonici. Nekoliko trenutaka kasnije, isti se mladić vraća u suprotnom smjeru, ovoga puta u društvu djevojke odjevene u bijelu jaknu ili bundu.

Savska promenada

Potom se mladić nalik Perišu pojavio na snimci nadzora jednog od restorana na Savskoj promenadi. S parkirališta je dotrčao do kaskadnog dijela, pa se preko galerije spustio prema Savi.

Sava

Na sljedećoj se snimci vidi silueta, za koju se ne može pretpostaviti je li zaista Periš, kako pliva u Savi prema sredini rijeke. Iako se po snimci ne može utvrditi je li riječ o Perišu, vidi se da je riječ o jako dobrom plivaču. Vrijedi podsjetiti da je Periš kao mladić trenirao vaterpolo. No, njegov je otac rekao kako ne vjeruje da je Matej na snimci muškarca u Savi.

Ulazak u rijeku gotovo nemoguć

Novinari Blica utvrdili su kako je mjesto na kojem je snimljena osoba u rijeci udaljena od Gotika oko jednog kilometra. No, po ruti na kojoj je Periš navodno snimljen, treba dvadesetak minuta hoda.

Direktan ulazak na rijeku s promenade gotovo da nije moguć, što zbog visoke obale na kojoj se nalazi šetalište, što zbog zaštitne ograde, ali i brodova uz pristanište.

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o nestalom Mateju Perišu mole se da kontaktiraju MUP Srbije ili na broj njegove obitelji +38598432700.