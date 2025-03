Što će biti s Miloradom Dodikom? Pravni stručnjaci spominju jednu opciju: 'Benigna je ili elegantna'

U Banjoj Luci situacija je iznimno napeta. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo je privođenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. On na to ne pristaje, no pristao je u srijedu na intervju za RTL Danas. Dodik je intervju brzo prekinuo.

Dodiku se nije svidjelo inzistiranje na onom pitanju najvažnijem za građane Bosne i Hercegovine - bi li išao toliko daleko i izdao naredbu da se policija RS-a sukobi s policijom Suda BiH i Državnom tajnom službom. To bi značilo sukob Srba s institucijama BiH, što bi BiH odvelo u najsnažniju eskalaciju od kraja rata.

SIPA-i je Dodik danas preporučio da ga ne uhite. Danas je i ministar unutarnjih poslova rekao da se to neće dozvoliti. Svi se pitaju je li on zaista spreman na tako radikalan potez, a da je situacija ozbiljna, vidi se i iz poslijepodnevnog priopćenja SIPA-e.

Iz tajne službi kažu da su napravili sigurnosnu procjenu i da bi takva akcija bila visokorizična. Dodik ne daje konkretan odgovor - s jedne strane kaže da neće doći do incidenta, a s druge strane, da policija RS-a neće dopustiti njegovo privođenje. Sada su na potezu institucije BiH.

Christian Schmidt, primjerice, nije povlačio poteze i poruke Marka Ruttea išle su prema tome da institucije BiH moraju riješiti ovu situaciju i sada ćemo vidjeti hoće li se prema Dodiku ponašati kao prema bilo kojem drugom građaninu koji se ne odazove na ispitivanje. Privela bi ga policija ili će još jednom ustuknuti pred prijetnjama iz Republike Srpske.

Govori se o opcijama koje bi mogle riješiti ovu situaciju

U Banju Luku u četvrtak dolazi i Dodikov odvjetnik. Za sada je vrlo teško prognozirati hoće li dODIK biti uhićen. Kao prvi korak, SIPA će svoju procjenu poslati svim institucijama koje su uključene i pretpostavljam da će se onda ponovno odlučivati što dalje.

Uobičajena procedura je takva da policija osobu koju treba dovesti na ispitivanje, dakle, ovo nije uhićenje Dodika, već čisto dovođenje na ispitivanje, potraži na kućnoj adresi i na radnome mjestu. Ako ga ne pronađe, onda je moguće raspisati internu tjeralicu ili čak Interpolovu tjeralicu.

To automatski znači da su svi policajci na teritoriju Bosne i Hercegovine dužni uhititi Milorada Dodika. Razgovarala sam s nekim pravnim stručnjacima danas, pa i nekim članovima oporbe ovdje u Republici Srpskoj. Jedna od opcija koja se spominje koju smatraju kao donekle benignu ili elegantan izlazak iz ove situacije je da EUFOR jednostavno zatvori aerodrom, da zatvori granične prijelaze.

Time bi se Miloradu Dodiku kretanje ograničilo samo na Republiku Srpsku i tako bi se na njega napravio pritisak, ali vrlo je teško prognozirati što će se u idućim danima događati i kako će Milorad Dodik biti priveden.

