Nestanak Mateja Periša u Beogradu teško proživljavaju i njegovi kolege i prijatelji. Tvrde kako nitko ne bi htio biti u koži Matejevih roditelja i sestara.

"Doista je uznemirujuće gledati snimke koje su se pojavile u medijima i na kojima se vidi kako on potpuno izgubljeno trči ulicama. Mnogi sad spekuliraju da je bio ušlagiran, pod utjecajem droga. Za Mateja bih ruku u vatru stavio da se ne drogira jer nije taj tip. To što je prijatelj Filipa Zavadlava, kakve to veze ima? Ne treba generalizirati. Nemate pojma kako je Matej bio pogođen tim Filipovim ubojstvima zbog droge.

Prijatelji uvjereni da je Mateju netko u klubu stavio nešto u piće

Uvjereni smo da je Mateju možda u klubu netko nešto stavio u piće pa je počeo halucinirati, bježati od nečega. Nema drugog obrazloženja. Inače, bio je dobar đak u školi, zajedno smo išli u gimnaziju. Živio je za putovanja, stjecanje novih iskustava, volio je život i nije se ograničavao", kazao je za Jutarnji list jedan Matejev školski kolega.

Prijatelj nestalog iz splitskog Manuša je nevoljko napomenuo da je peteročlana obitelj Periš funkcionirala vrlo skladno, čak i kad se brak Matejevih roditelja raspao.

"Neno je djecu vodio sa sobom na utakmice. Ponosan je na obje kćeri i sina jer su ih on i supruga odgojili u dobre osobe. Čudne su okolnosti pod kojima je Matej nestao, a iskreno, ne bi me začudilo da njegovi prijatelji s kojima je bio tu noć nešto skrivaju jer ne može se bez ikakva razloga, samo tako, poludjelo trčati ulicama nepoznatog grada", kazao je prijatelj Matejeva oca, čiji je sin s nestalim Matejem išao na Ekonomski fakultet. Kazao je i da Matej nije bio "dijete koje žica novac", već da ga je sam zarađivao "radeći ljeti kao skiper tako da se ni po jednoj osnovi ne može u njega uprijeti prstom da je bio loš momak i u lošem društvu".

'Svi su uvjereni da nešto skrivaju, ali oni nisu loši dečki'

"Nadam se samo da će se što prije ova agonija oko nestanka razriješiti. Sve to predugo traje za nas koji nestrpljivo čekamo i dobivamo informacije na kapaljku. Pokušavao sam kontaktirati jednog od momaka s kojima je Matej bio u Beogradu, ali ni na poruke, ni na pozive ne odgovara. Svi su uvjereni da nešto skrivaju, ali ja ne znam što bih mislio jer ni oni nisu loši dečki", kazao je susjed nestalog Mateja.

Nestanak mladog Splićanina s golemom je tugom doživjela i jedna njegova nastavnica iz gimnazije. Ona je na društvenim mrežama objavila zajedničku fotografiju sa školskog izleta u Grčkoj. "Prije 10 godina na vrhu Meteora, moja voljena dica... desno, s bijelom kapom čuči moj Matej Peris....nestao je prije par dana...molimo se prijatelji da se vrati živ i zdrav svojoj kući...", napisala je uz fotografiju.

'Nikome ne bih poželio trenutak ovoga što mi proživljavamo'

Matejev otac Nenad u Beogradu je od nedjelje, a tamo će ostati, kako je kazao, dokle god bude potrebno. "Kontaktirali su me iz policije. Policija vrlo ozbiljno radi svoj dio posla, produbili su istragu. Nemam podataka o istrazi, vjerujte mi i ne očekujem, najvažnije mi je da oni rade svoj dio posla. Ne treba im otežavati posao. Zahvaljujem se svima na svemu što rade, vidio sam da su brodovi na Savi, da se pretražuje rijeka“, kazao je Matejev otac za portal Nova.rs.

Ranije su objavljeni video-snimci sa nadzornih kamera na kojima se vidi mladić koji izgledom podsjeća na Mateja, a njegov je otac potvrdio da je na nekima od njih zaista Matej. "O objavljenim snimkama rekao sam da je na dvije Matej, na onoj na kojoj trči i gdje pokušava uhvatiti taksi", kazao je Periš.

Matejev otac komentirao je i činjenicu da su Matejevi prijatelji, koji su s njime bili u noći njegova nestanka u klubu Gotik, bili na poligrafu. Tvrdi da u društvo njegova sina ima apsolutno povjerenje.

"To su njegovi prijatelji, od samog njegovog polaska u školu.. Ja sam tim momcima kao otac, apsolutno im vjerujem. Oni su vrlo tužni", kazao je Nenad. "Nema toga koga kome bih poželio trenutak ovoga što sam proživio posljednjih dana. Svi smo mi roditelji, tu smo na ovom svijetu da podignemo djecu najbolje što možemo... Ovo je veliko iskušenje za nas, samo da se Matej nađe", poručio je otac nestalog mladića.