Novu sezonu RTL-ovog istraživačkog magazina Potraga otvorila je priča koja je danima privlačila veliki interes javnosti - slučaj mešetarenja nekretninama u središtu Splita, a jedan od vlasnika stanova u zgradi na splitskom Žnjanu je popularni pjevač Marko Perković Thompson.

Nakon što se ekipa Potrage popela na krov u susjedstvu Marka Perkovića Thompsona, koji je on oteo suvlasnicima susjedne nekretnine, pjevač je pokrenuo nezapamćenu hajku. On uz pomoć svojih odvjetnika, na bliskim si portalima, javnost svakodnevno obasipao različitim dokumentima pokušavajući dokazati da je on isključivi vlasnik cijelog ravnog krova susjedne zgrade u kojoj osobno ne živi, a čijim stanarima ne dopušta pristup. Najveću potporu dao mu je portal Narod.hr, čiji izdavač je udruga "U ime obitelji", koju vodi Željka Markić.

Oni svojim objavama već više od tjedan dana potiču govor mržnje i pozivaju na nasilje prema autorici ove priče, kao i prema RTL televiziji, ali i novinarima uopće.

Zastrašivanju je za cilj bio sprječavanje objave priče o otimačini koja u opasnost dovodi ljudske živote.

Ekipa Potrage obišla je četiri kaskadne zgrade na Žnjanu u Splitu s četiri različita ulaza na adresi Šetalište Ivana Pavla II. Iznad njih su na odvojenim zemljišnim česticama naknadno sagrađene četiri vile na adresi Put Radoševca.

Ovo su svi uključeni u put Thompsona do te vile

Vile su izgrađene na osnovu građevinske dozvole za turističko naselje jer inače ne bi dobili građevinsku dozvolu. Druga vila s lijeva sada pripada Marku Perkoviću Thompsonu.

Na putu Perkovića do te vile sudjelovali su: Zvonko Kotarac - investitor (u istražnom zatvoru zbog građevinskih malverzacija), Zoran Sikirica prethodni vlasnik sada Thompsonove vile (čeka suđenje zbog građevinskih malverzacija), bivša voditeljica Odsjeka za graditeljstvo grada Splita Lada Pocrnić Mladinić (čeka suđenje zbog pogodovanja Zoranu Sikirici, pod istragom za pogodovanje Zvonku Kotarcu), arhitekt građevinskog projekta Emil Šverko (pod istragom zbog suradnje s Kotarcem).

Marko Perković je pak, čim je uselio u svoju vilu, pokrenuo sudske procese protiv vlasnika na susjednoj adresi. Njih želi iseliti iz etaža koje se tlocrtno nalaze ispod njegovog stambenog objekta, odnosno u njegovoj čestici.

Niz nelegalnosti

Tužbama se otvorio čitav niz nelegalnosti. Pravomoćnom presudom suda u Osijeku (kamo je spis prebačen iz Splita) Thompson je Branku Miodragu oduzeo teretanu koju je Miodrag kupio od prethodnog vlasnika i legalizirao.

"2009. godine sam kupio ovu nekretninu i smatrali smo da smo dobili čiste papire, na kraju se ispostavilo da taj dopunski prostor, ta teretana nije čista, nije se mogla uknjižiti u zemljišnim knjigama", rekao je Perkovićev susjed Miodrag za Potragu.

"Pitali smo stanare kako je kod njih, rekli su da je isto, da je u toku etažiranje zgrade, da će upravitelj etažirati sve te prostore. Pristali smo na to, kupili smo ovaj stan. Kasnije, 2013., kad je doselio Marko Perković, počeli su problemi u ovoj zgradi, najprije samo za mene, a potom i za sve ostale stanare. Sad je ukupno tužio 10 stanara“, kazao je Miodrag.

Stanarka Marija Pintar rekla je kako nitko od njih ništa nije dobio „džaba“. Dodala je kako je unutar toga kupila i kuhinju i kupaonicu.

"Došao je ključ u vrata, gotovo, da bi on kasnije rekao da sam ja to probila i naknadno si ovo nadogradila. On je naknadno ovo saznao da su te šupljine njegove, i kaže, da sam ja to naknadno probila i unišla u njegov posjed", rekla je Pintar. Premda je Marija Pintar u stan koji je platila i legalizirana uselila 2003. godine, desetak godina ranije prije Thompsonova dolaska, on tvrdi da su njezina kupaonica, ali i kuhinja – njegovi.

Štoviše, kvadrate stana Marije Pintar, kao i više stotina ostalih kvadrata dijelova stanova ili pripadajućih prostora koji pripadaju suvlasnicima u toj zgradi, Thompson je objedinio svojim rješenjem o legalizaciji.

Kaznena prijava protiv dvije zaposlenice Grada

Miodrag, predstavnik suvlasnika zgrade, još je 2016. godine protiv Marka Perkovića digao kaznenu prijavu kao i protiv dvije zaposlenice gradskog Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo u Splitu.

"Protiv Lade Pocrnić i Sandre Ćuk i protiv Marka Perkovića kao poticatelja na kazneno djelo. Naime, o čemu se radi: mi imamo dvije legalizacije za isti prostor. Legalizirali smo mi i legalizirao je Marko. Mi smo prilikom legalizacije pokazali našem arhitektu koji je crtao to kako izgleda, a onda su došli djelatnici iz Ministarstva graditeljstva da provjere je li to tako nacrtano i to tako je nacrtano i udarili su pečat da to tako u stvarnosti izgleda.

Kod Marka Perkovića situacija nije takva, on nije mogao pokazati djelatnicima iz Ministarstva graditeljstva kako izgleda moja teretana kad samo ja od nje imam ključ. Kako će ući? Kako će ući kod gospođe Marije Pintar kad samo ona ima ključ od svoga stana, a oni su nacrtali, a Lada Pocrnić Mladinić je ovjerila svojim pečatom da su oni bili, pregledali to i da to izgleda tako. Čak u nekim stanovima to uopće tako ne izgleda. Pa, dodatno je i Šverko dobio kaznenu prijavu zbog toga, arhitekt koji je njemu crtao", rekao je Miodrag.

Iz DORH-a na upit o Miodragovim kaznenim prijavama odgovaraju da su ih proslijedili USKOK-u, a iz USKOK-a govore kako ne mogu izvještavati javnost o sadržaju „budući da je sukladno zakonskim odredbama postupanje tijekom izvida tajno“.

'Slijepi kvadrati'

Investitor cijelog kompleksa na splitskom Žnjanu, Zvonko Kotarac, na sudu je kao svjedok u nekretninskom sporu između Thompsona i Miodraga oko teretane, rekao da su sporni tzv. slijepi kvadrati morali biti iskopani zbog specifičnosti terena te da ih je poklonio vlasnicima.

Oni su u svim kupoprodajnim ugovorima dio stana ili prostorije koje idu uz stanove, a cijene nisu posebno naznačene. Hrvoje Kačer, profesor na Katedri za građansko pravo Splitskog sveučilišta, 2017. je za potrebe suđenja Branku Miodragu dao pravno mišljenje čiji su sporni kvadrati.

„Nema baš nikakve dvojbe da je Stranka stekla pravo vlasništva na teretani redovnom dosjelošću, slijedom čega joj pripadaju sva vlasnička ovlaštenja, od prava na posjed i uknjižbu, pa do tužbi za zaštitu prava vlasništva“, kazao je tada Kačer. Ipak, Miodrag je ostao bez svojih kvadrata, a sutkinja nije priznala dosjelost.

Potom nastaje cijeli nekretninski kaos izazvan nizom nelegalnih poteza prethodno spomenutih aktera, a što Marko Perković iskorištava prisvajajući si kvadrate koje nije platio.

Također, on je do svoje vile došao zamjenom sa Zoranom Sikiricom, koji je u trenutku početka izgradnje projekta bio čelni čovjek Hypo banke, a čijim je kreditom Kotarac gradio vilu. Thompson je Sikirici u zamjenu za vilu u Splitu (532 kvadrata) dao svoju kuću u Zagrebu (850 kvadrata), a obje su nekretnine u ugovoru o zamjeni procijenjene na 360 tisuća eura.

Pjevač je, dakle, kupio 532, a naknadno legalizirao 1962 kvadrata neto površine. "To se zove dobra kupovina, ja bih to rekao", smatra Branko Miodrag, dodajući kako smatra da bi vrijednost metra četvornog sada bila „tri i po, četiri tisuće eura“.

Po ovome svemu ispada da je tih 530 kvadrata zamijenio za 860 u Zagrebu, iz čega slijedi da je 1962 kvadrata, ako se podijeli s 360 tisuća koliko je platio, metar četvorni dobio po cijeni od 183 eura.

Obnova postupka Thompsonove legalizacije

Predstavnik stanara tražio je obnovu postupka Thompsonove legalizacije jer su njome obuhvaćeni već jednom legalizirani kvadrati susjeda. Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva je poništilo rješenje Grada Splita koje je dobio Thompson i sada je u tijeku čitav niz upravnih postupaka čijeg rješenja još nema na vidiku.

Iz Gradskog su poglavarstva, vezano na ovu temu, odgovorili kako se na „predmetnoj lokaciji vodio, i još se vodi niz postupaka za obnovu, kojima je slijedio žalbeni postupak, tužbeni postupak te ponovljeni postupak, sve prema popisu u prilogu“. Niti jedan od navedenih postupaka obnove još nije završio pravomoćnim rješenjem.

Susjedski odnosi na Žnjanu su u međuvremenu sve, samo ne dobrosusjedski. Thompson si je prisvojio i krov njihove zgrade.

Prva vila s desna je u vlasništvu Marine Wallner, nekadašnje Kotarčeve poslovne partnerice. Druga vila s desna u vlasništvu je samog Kotarca i trenutno je prazna. Treća je Thompsonova, a četvrta Volođe Mardešića u kojoj se trenutno iznajmljuju apartmani.

Thompson i njegovi odvjetnici u dijelu medija posljednjih dana, uporno tvrde da je on vlasnik krova na susjednoj čestici 44/2, koja je krov suvlasnika zgrade na adresi Šetalište Ivana Pavla II. 23. Pritom se pozivaju na upis u zemljišnim knjigama na kojem jasno piše da se radi o suvlasničkom udjelu 339/9551. Dakle, pjevač može biti jedino suvlasnik nekog udjela u cijeloj čestici.

U upisu nema opisa koji je to točno dio čestice 44/2.

"Thompson je upisan kao suvlasnik nekih brojeva, odnosno jednog razlomka, ali taj razlomak nema pripadajućeg opisa i iz njega se stvarno ne vidi čega je on to suvlasnik. A kad se pogleda u ostale isprave, jasno je da je on kupio od ranijeg vlasnika pravo nadogradnje, a ti ne možeš prodati nešto čega ti nemaš. Dakle on je kupio samo to, to se tad moglo upisati u zemljišnik, a sad se to više niti ne može. Mislim, prosto je situacija takva da mi ovdje dokazujemo nešto što je očigledno, on nije vlasnik tog krova, te terase, tschüss. Kao što je gospođa potvrdila u sudu“, rekla je sudska vještakinja za arhitekturu i nekretnine Mariana Bucat.

Svojatanje krova

Kako bi se utvrdilo što je to "pravo nadogradnje", koje je Thompson aneksom ugovora o zamjeni preuzeo od Sikirice zajedno s vilom, a Sikirica od Kotarca, predsjednica Hrvatskog društva sudskih vještaka, Melita Bestvina, još je jednom potvrdila ono očito.

"Govorimo o pravu za nadogradnju koju netko prenosi netko na nekoga drugoga, za koju piše da nisu ispunjeni uvjeti iz čl.73 Zakona o vlasništvu?", zanimalo je reporterku Potrage. "Kako onda netko može tumačiti i tvrditi cijeloj javnosti da je on vlasnik tog krova?", upitala je.

"Da li ste vi pitali predstavnika stanara da li su oni možda nekad davno potpisali...?", kazala je Bestvina, na što je reporterka odgovorila kako su ih oni i pozvali da imaju problem.

"Pa o čemu onda mi pričamo? Oni imaju svoj ravni krov. Ako oni nisu dali suglasnost, nikakav investitor, izvođač ili nitko nije smio bez njihove suglasnosti to uopće ikome obećati, a kamoli izvršiti kupoprodaju ili obećanje, a upitna je onda i provedba takozvanog etažiranja", konstatirala je predsjednica Hrvatskog društva sudskih vještaka.

Kotarac je, dakle, kao investitor prodao Sikirici, pa Sikirica prenio na Thompsona nešto što u stvarnosti nikad nije imao.

Kotarac, takvo izmišljeno suvlasničko pravo prodaje Sikirici, a ovaj Perkoviću, koji zlorabi to pravo na način da umjesto nadogradnje petog kata uređuje bazen i ravni krov kao svoje dvorište, koje prikazuje kao pripadak svojem stanu koji se nalazi na susjednoj parceli.

Odnosno, Marko Perković svojata određene dijelove zgrade kčbr. 44/2 iako u toj zgradi nema niti jedan stan, a suvlasnik je neodređenog udijela 339/9551. No, Thompson tvrdi da je to njegov krov. Potpuno ga je prisvojio, zbog čega je postalo nemogućim nužno održavanje zgrade sigurno, koje je, usput rečeno, propisano zakonom.

Upravitelj zgrade, tvrtka DUB-inženjering, suvlasnicima krova u nekoliko navrata proteklih godina savjetovala je da se što prije obrate građevinskoj inspekciji. No, to je bilo bezuspješno jer prema tvrdnjama predstavnika suvlasnika inspekcija do danas nije izašla na teren.

"Nismo u mogućnosti dostaviti tražene informacije s obzirom na postupke koji su u tijeku u suradnji s drugim tijelima", odgovorili su iz Državnog inspektorata.

'Voda je curila do boga'

Marija Pintar je pak prepričala kako izgleda suživot s Thompsonom dok čeka da nadležne institucije reagiraju. „Kad je on proširivao, onda me poplavio, onda je tu curila voda do boga."

Upravitelj zgrade, tvrtka DUB-inženjering u svom zapisniku iz studenog 2019., bilježi: "Vidljiv je prodor vode na stropu garaže, a koji po svemu sudeći prodire po dilataciji s vrha zgrade“.

Voda godinama, dakle, curi od krova do podruma zgrade. "Nezapamćena je situacija u dugogodišnjoj praksi upravitelja, da u slučaju oštećenja krova, fizički ne može pristupiti krovu zbog zahvata vlasnika kuće na susjednoj parceli", navodi upravitelj zgrade.

"U ostalim zgradama vi uvijek imate mogućnost pristupa na ovaj ili onaj način bilo ravnom ili kosom krovu, ali u svakom slučaju morate imati u arhitektonskom, građevinskom smislu i u sigurnosnom, ako hoćete, dakle pitanje zaštite, protupožarne zaštite, postavljanje gromobrana, vi morate imati mogućnost pristupa krovu, to je pitanje sigurnosti ljudi koji tu žive. Ne možete to ne imati, ne možete to isključiti i ovo je prvi put da nismo mogli pristupiti jer ne postoji normalna komunikacija donjih etaža s gornjim dijelom“, objasnila je pravnica upravitelja zgrade DUB-inženjering d.o.o., Nela Kovačević.

Opasno stanje u zgradi

Predstavnik suvlasnika, Branko Miodrag, u cilju da pokaže kako izgleda krov njihove zgrade koji je g. Perković prisvojio za svoju terasu poveo je ekipu Potrage na krov.

"Ovaj ovdje dio to je odušak od lifta, ventilacija od lifta u slučaju opasnosti da se zaglavi lift, to je njegov odušak", pokazivao je Miodrag.

"Kada netko se zatekne u liftu, da može disati normalno. Jednom godišnje se treba po zakonu kontrolirati to, pregledavati, a mi ne možemo to raditi zato što je on to prisvojio, ne dozvoljava nama da uopće dođemo gore“, pojasnio je.

Ekipa Potrage pokušala je na sve moguće načine doći do Marka Perkovića kako bi čuli i njegovu stranu priče, no bezuspješno.

Osim višestruke preporuke upravitelja zgrade na opasno stanje, u zapisniku još 2017. i protupožarni inspektor utvrđuje da zgrada nema protupožarni izlaz kakav je bio predviđen građevinskim projektom. Nakon toga prema Mjerama za zaštitu od požara predstavnik suvlasnika postavlja ljestve. U međuvremenu Thompson ih je uklonio, ali nakon policijske intervencije morao ih je vratiti i sada stoje na za to predviđenom mjestu.

Nakon javne hajke koju je Thompson pokrenuo protiv ekipe Potrage nazivajući ih provalnicima jer su se popeli na krov susjedne zgrade, policija je dala priopćenje nema elemenata niti kaznenog niti prekršajnog djela.

Razgovor s policijskim načelnikom

Nekoliko dana kasnije Branko Miodrag obavijestio je o neobičnom razgovoru s načelnikom II. Policijske postaje u Splitu, Antom Balovom.

"Dobio sam od gospodina Ante Balova, načelnika Druge policijske postaje, poruku koja je glasila da me nije mogao dobiti na adresi i da mu se javim. Ja sam se javio, za 10-ak minuta mogu doći, on je rekao da ako mogu sutra, ja rekao nema problema. I sutra smo se našli, s tim da je on rekao da tek dolazi u policiju i da budem u kafiću pored postaje, ja sam rekao nema problema. Došao je on i neki gospodin, isto policajac, i zamolio me ako možemo skinuti skale, jer ga iz udruge zovu da se skinu skale. Ja sam rekao da se ne mogu jer su one protupožarne ljestve“, rekao je.

Na upit o kojim se udrugama radi, Miodrag je rekao da ne zna. "Nije mi rekao koje niti sam to pitao. Samo sam rekao da imamo dokumentaciju iz koje je razvidno da te skale predstavljaju protupožarne ljestve i da im mogu dat tu dokumentaciju i neka tima iz udruge kaže da se ne mogu skinuti", kazao je Miodrag.

Kontaktirali su i načelnika PP da pojasne je li susret s Miodragom bio službeni ili neslužbeni. Načelnik policije ne želi da ga se pita, jer kako govori, "ne želi probleme".

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske ne negiraju da je do sastanka došlo, tvrde da se odigrao u kafiću na traženje Miodraga, a tko su udruge, ne odgovaraju. Pravdaju se da je i njima cijela zavrzlama na Žnjanu stvara opterećenje.

"Nakon tri intervencije i dolaska policije na mjesto događaja ovo ljeto, načelnik Balov obavio je ovaj razgovor u cilju smirivanja situacije odnosno prevencije mogućih daljnjih negativnih događaja do konačnog rješenja imovinsko-pravnog spora“, poručili su iz policije.

Građevinski projekt na Žnjanu od početka je mimo zakona. Prenamjena objekta je suprotna građevinskoj dozvoli, apartmani su pretvoreni u stambeno naselje, bez vrtića, škole i Doma zdravlja. Oteti su krovovi koji su zajednički dio zgrada.

Zbog izostanka reakcije nadležnih institucija susjedi su nas pozvali da javnost zna s čime se bore. Marko Perković Thompson koristi situaciju i uzima dijelove stanova koje su odavno kupili, a prisvojio je i krov njihove zgrade na koji im zabranjuje pristup te tako dovodi u opasnost sve ljude koji u njima žive. Svi akteri zaslužni za genezu ovog građevinskog pakla trenutno su predmet izvida ili istraga DORH-a i USKOK-a, već šestu godinu.