Televizijsko snimanje odrađeno na poziv stanara okarakteriziralo se kao provala u kuću Marka Perkovića Thompsona u Splitu u četvrtak u ranim popodnevnim satima koju su, kako navodi Narod.hr počinili RTL-ova novinarka Danka Derifaj, snimatelj i susjed Branko Miodrag.

Gore navedeni portal piše da je u trenutku navodne provale u kući bilo troje od Thompsonovo petoro djece, jedanaestogodišnje blizanke i petnaestogodišnji sin. Oni su roditeljima javili da po terasi, koja se nastavlja na njihovu dnevnu sobu, hodaju dva muškarca i žena te im se približavaju.

Thompson se u to vrijeme nalazio u Čavoglavama, a njegova supruga pozvala je policiju, koja je po dolasku napravila zapisnik. Pregled snimki nadzornih kamera pokazao je da su se na terasu ljestvama popela dva muškarca i jedna žena. Također, snimke pokazuju kako se Derifaj, Miodrag i snimatelj šeću po terasi, travnjaku, oko bazena, razgledavaju i snimaju.

Novinarka Derifaj se ubrzo nakon toga oglasila na društvenim mrežama te je pojasnila kako se tu radilo o pukom novinarskom zadatku.

Policija potvrdila da se ne radi o provali

"Radilo se, naravno, o novinarskom zadatku, a ne provali. Popeli smo se na krov zgrade, u suvlasništvu ljudi koji u njoj žive, Thompson u njoj NE živi, a poveo nas je predstavnik stanara, da nam pokaže kako im izgleda krov nakon što ga je MP zapasao, iako se radi o tuđoj čestici", napisala je Danka na Twitteru.

Policija je za Večernji list potvrdila kako se ovdje doista nije radilo o provali.

"U odnosu na upit obavještavamo Vas kako jučer na tom području nismo zabilježili kazneno djelo Teška krađa provaljivanjem. Policijski službenici su u poslijepodnevnim satima na navedenom području postupali po dojavi, izašli na teren, obavili potrebne provjere i razgovore, te iz svega provedenog nisu utvrđeni elementi prekršaja, niti kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti", priopćili su iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske.

Podsjećamo, jučer je Slobodna Dalmacija izvijestila kako je Thompson već nekoliko godina na sudu s deset susjeda koji žive od četvrtog do drugog kata ispod njega na splitskom Žnjanu. On ih je tužio, a parnice još uvijek traju.

Thompson je 2011. godine postao vlasnikom 713 četvornih metara. On od susjeda zahtijeva da se isele iz prostora u kojem žive i da mu plate naknadu zbog toga što su koristili, odnosno iznajmljivali, te prostore. Naime, dijelovi stanova ispod dijela koji pripada Perkoviću, koji se nalaze od drugog do četvrtog kata nisu legalni, te se nalaze na Thompsonovoj čestici. On ih nikada nije otkupio, no ipak se za njih bori sa susjedima.