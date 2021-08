Pjevač Marko Perković Thompson (54) već je nekoliko godina na sudu s deset susjeda koji žive od četvrtog do drugog kata ispod njega na splitskom Žnjanu. On ih je tužio, a parnice još uvijek traju piše Slobodna Dalmacija.

Thompson je 2011. godine postao vlasnikom 713 četvornih metara. On od susjeda zahtijeva da se isele iz prostora u kojem žive i da mu plate naknadu zbog toga što su koristili, odnosno iznajmljivali, te prostore.

Naime, dijelovi stanova ispod dijela koji pripada Perkoviću, koji se nalaze od drugog do četvrtog kata nisu legalni, te se nalaze na Thompsonovoj čestici. On ih nikada nije otkupio, no ipak se za njih bori sa susjedima.

Nekim stanarima se dopunski prostori nalaze s jedne strane stana i na njih se ne mogu knjižiti, a ostatak stana je na drugoj čestici na koju su uknjiženi.

'Thompson radi probleme'

Gospođi Mariji Pintar, koja ima više od 70 godina, kuhinja, blagovaonica, WC i kupaonica, odnosno 32 metra četvorna, nalaze se preko "granice", a dnevni boravak i sobe su uknjižene. Za Slobodnu Dalmaciju kazala je kako im Thompson radi probleme.

"Imamo problema s njim, Marko bi htio da mu u zamjenu damo garažu, moj sin sve to vodi i ne želi za tako nešto čuti" rekla je Marija na čijem kupoprodajnom ugovoru piše da je vlasnica i navedenih dijelova.

Poduzetnik Zvonko Kotarac za Slobodnu Dalmaciju rekao je da misli kako Thompson taj prostor traži zbog pohlepe.

"Kada me pitate koji su onda razlozi zbog kojih tužitelj sada traži taj prostor, mogu kazati da ja sada stvarno ne znam, osim zbog pohlepe", kazao je Kotarac.