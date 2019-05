SLAVONAC PROTJERAN IZ VLASTITOG GRADA: Šest mjeseci ne smije kročiti u Osijek

Miodrag P. godinu dana nije imao nikakvih primanja, jer je čekao mirovinu

Skitnica Miodrag P. iz mjesta pored od Osijeka osuđen je na sedam dana zatvora, jer se skitao po gradu. To je zamijenjeno uvjetnom kaznom, a prema nepravomoćnoj presudi je i prognan na šest mjeseci, piše Glas Slavonije. Općinski sud u Osijeku kaznio ga je zbog mokrenja na javnom mjestu i nije imao osobnu iskaznicu.

Naime, 62-godišnjak je osuđen jer su ga 5. veljače na osječkom željezničkom kolodvoru policajci zatekli s 0,65 promila alkohola u krvi. Tada im je rekao da od kolovoza prošle godine nema gdje stanovati pa se skita po Osijeku. Spavao je u čekaonicama autobusnog i željezničkog kolodvora, zbog čega ga je desetak puta policija i prijavila. Na njegovu nesreću, u trenutku nailaska policajaca, urinirao je na prarkiralištu ispred željezničkog kolodvora, pa su ga i zbog toga prijavili.

Priznao krivnju

Skitnica je u svojoj obrani priznao sve za što ga se teretilo i dodao da je potkraj 2017. dao otkaz, a tek u studenome 2018. dobio mirovinu. Živio je u izvanbračnoj zajednici, no zbog sukoba s majkom svoje djevojke, napustio je dom. Kazao je da nije našao nikakav smještaj jer nije imao novca pa je spavao na javnim mjestima i usput pio alkohol. Sada će si iznajmiti stan, jer je konačno primio mirovinu od 4000 kuna.

Ne smije dolaziti u grad

No, velik dio te mirovine Miodrag će morati uplatiti u državni proračun. Konačni saldo kazni koje mu je izrekao Općinski sud u Osijeku je 700 kuna zbog mokrenja i 200 kuna zbog toga što kod sebe nije imao osobnu iskaznicu. Nakon što presuda postane pravomoćna morat će platiti i 80 kuna za alkotestiranje. Srećom, sud mu ipak nije odrezao i troškove prekršajnog postupka. Osim novčanih kazni, dobio je sedam dana zatvora zbog skitnje, no dva dana je već odležao, pa mu je sud zatvorsku kaznu zamijenio uvjetnom uz rok kušnje od godinu dana. Uz sve to, dobio je i zabranu dolaženja u Osijek na šest mjeseci.