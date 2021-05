POLITIČKI ANALITIČAR O DRUGOM KRUGU IZBORA U ZAGREBU: ‘Miroslav Škoro će sad lupati iz svih oružja’

‘Škoro će igrati na kartu ideologije, jer smatra da je to karta koja mobilizira birače’, smatra politolog Višeslav Raos

Komentirajući rezultate lokalnih izbora, politolog Višeslav Raos ustvrdio je da se pokazalo kako je SDP u dubokoj krizi i da se šef te stranke Peđa Grbin nije nametnuo kao lider. Procijenio je i izglede političke platforme Možemo! da zauzme pozicije koje je na ljevici dosad držao SDP.

“Nisam siguran da je Možemo! na toj razini. Oni svoju priču grade mic po mic, ostvarili su rezultat u Zagrebu koji ni oni nisu očekivali. U svim sredinama gdje su se natjecali uspjeli su ući u gradska vijeća s nekoliko mandata”, rekao je Raos gostujući na televiziji N1. “Sada vidimo da su točno procijenili da im je bolje ići samostalno u Zagrebu, jer su htjeli imati jasniji odmak od Bandićeve vladavine”, dodao je.

‘Škorini Napadi na Možemo! nisu utemeljeni’

Raos se osvrnuo i na sinoćnju izjavu Miroslava Škore da će uz Božju pomoć maknuti ljevicu s vlasti u Zagrebu.

“Njegova je kampanja bila takva. Vidjeli smo da je tako komunicirao i u predsjedničkim izborima. Čini se da je on procijenio da je to po njemu jedini način kako može dobiti birače desnice, upravo potenciranjem te ljevice, a vidi se da Možemo! ne surađuje više ni s Radničkom frontom, koji doista jesu lijevo, pa ni s te strane ti napadi nisu utemeljeni. Da stavimo na kup sve kandidate i desne zbrojimo Škori, a lijeve Tomaševiću, Tomašević je opet u prednosti. Škoro će lupati iz svih oružja i igrat će na tu kartu ideologije, jer smatra da je to karta koja mobilizira birače”, smatra Raos.

‘Plenković može biti sretan’

Osvrnuo se Raos i na izjave predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, koji je rekao da nam slijede tri godine bez izbora, što je prilika da se provedu reforme.

“Ne samo što imamo tri godine bez izbora, nego su ovi lokalni izbori pokazali da ne postoji ujedinjeni oporbeni blok protiv njega i da su šanse da mu netko sruši Vladu nikakve. Može biti sretan da ovi izbori nisu pokazali preveliku eroziju stranke”, kazao je Raos na N1.

