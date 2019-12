POLICIJA IMA DRAŽBU VOZILA: Početna cijena Audija je 1310 kuna, pogledajte cijelu ponudu

Dražba će se održati 20. prosinca u Jastrebarskom

Policijska uprava zagrebačka objavila je javni poziv o prodaji motornih vozila putem javnog nadmetanja, koje počinje u Jastrebarskom na adresi Ulica Zrinskih i Frankopana b.b., dana 20.12.2019. s početkom u 10 sati.

Već za početnih 90 kuna prodaje motocikl Honda NES 125 iz 2000. godine, dok se BMW serija 3 Model 320d iz 1999. može kupiti za početnih 1310 kuna. Očekivati je da će na dražbi cijene doseći i nešto više.

Vozila se mogu razgledati 12. i 13.12.2019. u vremenu od 9 do 14 sati i 14.12.2019. u vremenu od 10 do 13 sati na adresi u Jastrebarskom, Ulica Zrinskih i Frankopana bb., a dodatne obavijesti mogu se dobiti radnim danima od 8 do 16 sati na tel. 01/4563-544.

Prodaja se odvija na način da vozilo ide onome tko ponudi po načelu “viđeno – kupljeno”, bez prava na naknadne prigovore.

Rok za plaćanje je najkasnije tri dana od dana preuzimanja računa za plaćanje. Kupac je dužan kupljeno vozilo preuzeti u roku od tri dana od dana plaćanja računa te prilikom preuzimanja vozila dostaviti na uvid potvrdu o izvršenom plaćanju računa. U slučaju prekoračenja navedenog roka, kupac gubi pravo na povrat jamčevine.

Popis vozila na ponudi možete vidjeti na stranicama policije.