Tekst u tjedniku Nacional možda je i nehotice otvorio Pandorinu kutiju šefu kabineta premijera Plenkovića i njegovom bliskom suradniku Zvonimiru Frki-Petešiću. Krenulo je s time da je zgrada u Jurišićevoj ulici u samom središtu Zagreba, a u kojoj je državni stan kojim se koristi Frka-Petešić, obnovljen rekordno brzo nakon potresa 22. ožujka 2020. godine. Pažnju je privukao detalj da je natječaj za obnovu raspisala tvrtka Državne nekretnine, koja je vlasnik stana u kojemu živi Frka-Petešić. On i suvlasnici zgrade odbacili su sumnje da je zgrada tako žurno obnovljena jer je u njoj šef Plenkovićevog kabineta.

Obnovu stana zasjenilo fiktivno prebivalište

Usput se doznalo da najam državnog stana veličine 96 kvadrata Frka-Petešić plaća simboličnih 484 kune, dok se u stvarnom životu najam takvog stana na takvoj lokaciji plaća oko 1000 eura mjesečno na više. Sama obnova stana pala je u drugi plan, kada je sam Frka-Petešić priznao da ima prijavljeno fiktivno prebivalište u Salima na Dugom otoku, u roditeljskoj kući u kojoj nikada nije živio (rodio se i školovao u Francuskoj, a veći dio karijere proveo u diplomaciji) na temelju čega je, kao dužnosnik, ostvario pravo na državni stan.

Potom je Net.hr otkrio da je Frka-Petešić muljao s prijavom prebivališta, jer mu supruga i djeca od ranije imaju prijavljeno prebivalište u Vinodolskoj ulici u zagrebačkoj Dubravi, ali kao podstanari. Iz Vlade su u četvrtak praktički potvrdili ovo otkriće Net.hr-a kazavši da "supruga i jedna kći žive s njim u državnom stanu u Jurišićevoj, jedna kći studira u Parizu, a sve tri prebivalište nisu odjavile omaškom". Zahvaljujući toj "omašci", Frka-Petešić stanuje u stanu od 96 kvadrata – po 10 kvadrata na onih maksimalnih 60 koji mu ''pripadaju'' ako stanuje sam, dobiva za svakog člana obitelji koji živi s njim – na 10 minuta hoda od Banskih dvora gdje mu je radno mjesto od 2017. kada se vratio u Hrvatsku s veleposlaničke dužnosti u Maroku.

'To je očito napravio da bi dobio stan'

U četvrtak se oglasilo i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine priopćivši da je Frka-Petešić 'potvrdio kako u vlasništvu ili najmu nema useljiv stan ili kuću u Zagrebu, na mjestu obavljanja preuzete dužnosti, te nevezano od svoga fiktivnog prebivališta ''ostvario pravo na dodjelu stana u državnom vlasništvu''. Štoviše, Ministarstvo tvrdi da ''pitanje njegovog prebivališta nije bio uvjet u postupku donošenja odluke o dodjeli državnog stana''.

Je li moguće godinama imati ''omaškom'' prijavljeno prebivalište na nekoj adresi, kao što su u Dubravi imale supruga i kćeri Frke-Petešića, a da tamo zapravo ne žive te je li to kažnjivo, pitali smo iskusnog odvjetnika Antu Nobila.

''Prema onome što sam čuo, žena i jedno dijete - drugo je u Parizu - doista žive s njim, a ne u Dubravi, jer je njemu, valjda, zbog posla praktičnije živjeti u Jurišićevoj i odšetati na posao. On je taj stan dobio temeljem toga da nema nekretninu u najmu ili vlasništvu u Zagrebu i u krugu od 50 kilometara od Zagreba. Ako su mu supruga i kćeri bile tamo (u Dubravi) prijavljene dok je on bio veleposlanik u Maroku, kada je došao u Zagreb on se prijavio na Dugom otoku. To je očigledno napravio kako bi dobio još jedan stan'', kaže Nobilo.

'Tko će to istražiti kada ga Plenković štiti?'

Postavlja se i pitanje tko bi sve to trebao istražiti.

''Tko će to ispitati kada ga Plenković štiti? DORH neće jer je Plenković prije mjesec dana faktički spasio glavnu državnu odvjetnicu da ostane na tom mjestu, iako je bilo očigledno da je morala otići. U toj konstelaciji snaga, od toga neće biti ništa. Frka-Petešić je iz uskog kruga, šef kabineta koji zna sve i Plenkoviću nije pametno žrtvovati ga'', smatra Nobilo.

Budući da u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kažu da ''pitanje prebivališta nije bio uvjet'', iako se Frka-Petešić fiktivno prijavio na Dugom otoku, nameće se i pitanje nije li poanta i duh Uredbe kojom se ta dodjela regulira da stan na korištenje dobiju dužnosnici koji ne žive u mjestu obavljanja posla.

''Da, apsolutno je to smisao. Kad netko dobije državnu funkciju na četiri godine, a živi u nekom drugom gradu, onda je uvijek bilo tako da mu država omogući da stanuje tamo gdje obavlja tu funkciju. I to je u redu".

'Odredba je garant prekršena'

Međutim, dodaje Nobilo, Uredba kaže da dužnosnik ne smije imati nekretninu u vlasništvu ili najmu u Zagrebu i 50 kilometara oko Zagreba, jer se smatra da na toj razdaljini može svakodnevno putovati na posao.

''Recimo, ako dužnosnik živi u Karlovcu, tada ne bi trebao imati pravo na stan u Zagrebu. A Frki-Petešiću, prije nego što je stupio na funkciju i u trenutku kada je stupio na nju, žena i djeca očito su bili prijavljeni u Zagrebu. Tu je garant prekršena odredba'', ističe Nobilo.

Na koncu, pitanje je i je li Frka-Petešić u ovjerenoj izjavi naveo lažne podatke o prebivalištu članova svoje obitelji te tko bi to trebao istražiti.

''Ako je dao lažne podatke, to bi trebala istražiti neovisna institucija poput Državnog odvjetništva, kada bi DORH bio neovisan. A javnost,, kada bi vjerovala DORH-u, trebala bi onda prihvatiti nalaz te istrage. No, vrh Državnog odvjetništva očito nije neovisan pa imamo situaciju da javnost baš i ne vjeruje DORH-u. Tako da od svega toga ništa'', uvjeren je Nobilo.