Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović u petak je u središnjem Dnevniku HTV-a najavio uvođenje COVID potvrda u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi najvjerojatnije od 1. listopada.

Možemo vidjeti da susjedne zemlje imaju mnogo ekstenzivniju primjenu COVID potvrda od nas. Mi smo se odlučili za uvođenje u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi, rekao je Aladrović.

Potvrde će biti obvezne

Vezano uz sustav socijalne skrbi, COVID potvrde će biti obvezne za sve one koji su zaposlenici u sustavu bilo privatnom bilo javnom. S druge strane, za određene korisničke skupine, naravno one najmlađe, neće biti obvezne, ali za domove za starije i nemoćne koji su i najugroženiji i čija je stopa mortaliteta najviša - potvrde će biti obvezne od 1. listopada, odnosno od datuma kada će se uvesti i u zdravstvu. Mi sada pretpostavljamo da će to biti 1. listopada, rekao je ministar Aladrović.

Na pitanje o uvođenju obveznog cijepljenja za određene skupine zaposlenika po uzoru na neke druge države, primjerice Sloveniju koja je uvela obvezu cijepljenja za zaposlene u državnoj upravi, istaknuo je da Hrvatska to ne propagira i nada se da uz odgovornost građana neće doći u situaciju da se ono mora uvesti.

'Nije realno očekivati novi lockdown'

Mi smo od početka zauzeli stav o obveznom cijepljenju. MI ga ne propagiramo i ne želimo ga uvesti i ja se nadam da odgovornošću naših građana niti nećemo ga uvesti. Međutim COVID potvrde su nekakva najblaža moguća mjera koju u ovom trenutku možemo uvesti kako bismo visok stupanj zaštite korisničkih skupina u, prije svega, ova dva resora, a ukoliko bude potrebe i drugdje, a to će se vidjeti i po kretanju epidemiološke situacije i savjetima stručnjaka, rekao je.

Aladrović smatra da nije realno očekivati novi lockdown.

Mi smo već dva puta imali vrlo intenzivne lockdowne, a imali smo ih u trenutcima kada ili nismo imali dovoljno cjepiva ili cjepivo nije ni postojalo, a imali smo lošu epidemiološku sliku. Sada cjepivo postoji i dostupno je svima kako bi zaštitili sebe i svoju okolinu, istaknuo je dodavši kako ne očekuje da će u budućnosti doći do nekog novog zatvaranja ekonomije.

'Očekujemo da se povećaju plaće'

Što se tiče državnog proračuna i naknada za zatvorene u određenim sektorima, podsjetio je kako su sve su to bili intenzivni udarci na proračun. Ali, istaknuo je Aladrović, mi smo tako očuvali radna mjesta, očuvali poslodavce i očuvali ekonomiju. Ako bude potrebe, mi ćemo to ponovno učiniti ali sigurno ne kroz neki novi lockdown, poručio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Istaknuo je da Vlada izmjenom Zakona o minimalnoj plaći, odnosno prijedlogom koji je upućen Hrvatskom saboru, želi pružiti dodatni socioekonomski zaštitni mehanizam zaposlenicima. To su izmjene koje se odnose na to da plaća mora biti ugovorena u bruto iznosu, da se moraju poštivati kolektivni ugovori i tako štitimo položaj radnika. Mi smo u svom mandatu, odnosno dva mandata Vlade Andreja Plenkovića, povećali tu minimalnu plaću za 36 posto, rekao je Aladrović.

Očekujemo, s obzirom na trendove koje vidimo na tržištu da se povećaju plaće generalno, da ćemo do 31. listopada do kada moramo donijeti odluku imati još jedno intenzivno povećanje minimalne plaće. O tome pregovaramo sa socijalnim partnerima. Ona trenutno iznosi 3.400 kuna neto, mi smo trenutno u pregovorima sa socijalnim partnerima, što činimo redovno svake godine, očekujem da ćemo i ovoga puta imati značajno povećanje, rekao je, uz ostalo, ministar Aladrović dodavši da ne može reći o kolikom će se povećanju raditi.