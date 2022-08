Što još Vili Beroš mora učiniti da ode s pozicije ministra zdravstva? U samo tri godine na čelu zdravstvenog sektora nanizao je toliko skandala da će sigurno prestići i notorne bivše kolege ministre Lovru Kuščevića i Milana Kujundžića, ali to mu u očima njegova šefa Andreja Plenkovića očito samo podiže cijenu. Baš onako kako se podiže cijena u javnim nabavama Ministarstva zdravstva, koje, kako je otkrio Net.hr, upravo na obnovu stotinjak kvadrata devet WC-a namjerava potrošiti 2,88 milijuna kuna ili 380 tisuća eura, više od 3300 eura po kvadratu. PDV uračunat u cijenu.

Do guzica na vlasti ovdje se uvijek više držalo nego do pučkih stražnjica i zato više nikog ne čudi da i prostor za obavljanje male i velike nužde Beroš i ekipa smatraju prostorom koji, prije svega, mora odisati skupoćom i luksuzom. Samo tako valjda oni mogu potvrditi vlastitu važnost i veličinu.

Kako ćeš kad staneš pred pisoarom od 250, 500 ili 1000 kuna znati da si bitan, velik i moćan? Nikako. Jer, kad si „malen pod zvijezdama“, ali si i na vlasti, stalno se moraš uvjeravati da si velik i moćan inače bi te mogla progutati voda. Za ispiranje sanitarnih čvorova. Jer, pod tom vodom spavaju hrvatski građani, navikli da im se ministarski trbusi i mjehuri prazne na glavama i zato ih je bolje ne buditi.

Ništa ispod 500 eura za stražnjice HDZ-ovaca ne dolazi u obzir

Isto je i s WC školjkama. Je li WC školjka od 250, 500 ili 1000 kuna dostojna stražnjice briljantnog HDZ-ova ministra zdravstva ili njegovih uhljebljenika? Naravno da nije. Ništa ispod 500 eura ne dolazi u obzir, a da bi doživljaj bio potpun, i prateća sanitarna oprema mora biti na odgovarajućoj razini. Zato ne valja štedjeti ni na WC četkama (710 kn/kom) ni na držačima papira (580 kn/kom), a niti na sušilima za ruke (8.100/kom).

Za njihove zlatne ruke, zlatne stražnjice i zlatne prednjice moramo osigurati isključivo sanitarnu opremu koja po kilogramu košta kao da je od čistog zlata, kad već od njega nije izrađena.

Eto, mogli su oni doslovno uzeti i sanitarnu opremu od zlata, sve bi to naš napaćeni narod sretan platio, ali to bi Beroša i njegov tim ipak previše podsjećalo na mrske autokrate s europskog istoka, poznate po ljubavi prema zlatni sanitarnim čvorovima, poput Viktora Janukoviča ili Vladimira Putina. I kako bi onda pred oči premijera Plenkovića? Još bi ih svrstao među rusofile i spavače predsjednika Zorana Milanovića, a s takvom reputacijom se zbilja ne bi dalo ni smjelo preživjeti na poziciji HDZ-ova ministra zdravstva.

Matijanić je umro zbog užasnog zdravstva

Dok ljudi, poput kolege novinara Vladimira Matijanića i stotina bezimenih, koji nisu ni morali ni trebali umrijeti, tragično umiru zbog istinski užasnog zdravstvenog sustava, u kojem nedostaje i liječnika i sestara i lijekova, i ljudskosti i empatije i znanja, i opreme i zgrada, ali ne i štakora i bahatih hohštaplera, neurokirurg ministar Beroš bavi se luksuznom obnovom svojih WC-a. I hvala mu na tomu. Jer trenutačno ništa bolje od toga ne pokazuje u kakvoj državi živimo.

Zlatousti skorojević Vili Beroš trenutačno od svih Plenkovićevih ministara ima najviše afera i preživio je najviše parlamentarnih pokušaja da ga se smijeni. Nema smisla nabrajati sve njegove afere - previše ih je da bi se na to trošio čitav prostor za komentar, ali sve ključne pozicije u bolnicama, na kojima još nije bilo HDZ-ovaca, uredno je popunio stranačkim poslušnicima i kadrovski urušio zdravstvo; poslove i cjepiva je preko veze namještao provjerenom partijskom kadru i prijateljima (često je to dvoje bilo jedno); njegova strategija borbe protiv pandemije koronavirusa svrstala nas je u svjetski vrh po smrtnosti od te opake bolesti, kampanja cijepljenja je propala, a osobno se pobrinuo da građanima bude do kraja jasno kako samo preko veze mogu dobiti zdravstvenu skrb, premda za nju skupo plaćaju.

Upravo to ga u očima prosječnog HDZ-ovca čini jednim od najboljih ministara i kadrom koji najviše obećava. Još kad se uzme u obzir da mu obnova zahoda u Ministarstvu zdravstva ide puno bolje nego što Plenkoviću ide obnova potresom razorenih područja, ali i obnova Banskih dvora, najbolje bi bilo da se Beroš s pozicije ministra hitno preseli na poziciju premijera. Tako bi jednim udarcem sredili dvije muhe.

Kad nam glave već ovako jako zalijevaju fekalijama, neka to barem čine iz zlatnih zahoda.